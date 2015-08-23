«Спортинг» - «Реал» - 0:0, «Краснодар» - «Мордовия» - 0:0, «Фиорентина» - «Милан» - 2:0. Онлайн событий дня

«Локомотив» без проблем обыграл «Уфу»​, «Краснодар» проверит на прочность «Мордовию», «Челси» оказался сильнее «Вест Бромвича», а «Манчестер Сити» - раскусил «ириску». «Бомбардир» рассказывает читателям о главных событиях дня в режиме реального времени.

«Локомотив» без проблем обыграл «Уфу» на «Нефтянике»​, «Краснодар» проверит на прочность «Мордовию», «Челси» оказался сильнее «Вест Бромвича», а «Манчестер Сити» - раскусил «ириску». «Бомбардир» рассказывает читателям о главных событиях дня в режиме реального времени.

21:55 во Флоренции стартовал матч «Фиорентины» и «Милана».

21:40 Представляем вашему вниманию гол Луиса Суареса, который принес победу «Барселоне» в игре с «Атлетиком».

20:50 Поединок в Турине закончился минимальной победой «Удинезе». «Ювентус» так и не смог найти ключи к воротам соперника.

20:41 Теро заставляет грустить болельщиков «Ювентуса». «Удинезе» повел с минимальным счетом.

20:03 Неплохой гол Самира Насри в самой концовке противостояния с «Эвертоном».

20:00 Первый тайм в Турине голами не порадовал.

19:53 В Краснодаре все готово к тому, чтобы матч «быков» и «Мордовии» стартовал.

«Краснодар»: Дикань, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Страндберг, Ахмедов, Газинский, Мамаев, Вандерсон, Смолов.

«Мордовия»: Ревишвили, Нахушев, Рыков, Шитов, Перендия, Власов, Иванов, Стеванович, Самодин, Мухаметшин, Ле Таллек.

19:37 Фернандиньо неплохо зашел :)

19:25 «Манчестер Сити» смог распечатать ворота «Эвертона». Мяч записал на счет защитника Александра Коларова.

19:10 Сами Хедира и Альваро Мората с трибуны будут поддерживать хозяев поля.

19:07 Матч «Ювентуса» и «Удинезе», между тем, уже стартовал.

18:12 «Эвертон» и «Манчестер Сити» пока играют по нулям.

18:03 В Ливерпуле началась встреча между «Эвертоном» и «Манчестер Сити». Приглашаем в нашу текстовую трансляцию.

17:23 «Челси» вымучил трудовые три очка в матче с «Вест Бромвичем».

17:00 Терри сделал все, что мог. Прервал атаку, но был удален. Только так можно было остановить Рондона.

16:48 Очередной гол от «Вест Бромвича». Теперь «Челси» бы не упустить свою победу. Да, дружина Жозе Моуринью играет в меньшинстве после удаления защитника Джона Терри.

16:40 Приехал, вышел и забил. Педро Родригес.

16:13 Хороший мячишка в исполнении Косты. Как он умудрился так замкнуть?!

16:06 Хозяева поля один мяч все же отквитали. Голевую передачу отдал экс-нападающий «Зенита» Рондон.

16:01 Диего Коста делает преимущество «Челси» более уверенным. 0:2

15:55 Педро успешно дебютировал в составе синих. Первый матч и первый гол.

15:28 Переносимся в Англию, где сейчас возьмет старт игра «Вест Бромвича» и «Челси».

15:22 Поединок в Уфе завешен. Поздравляем «Локо» с заслуженными тремя очками.

15:10 «Локомотив» ставит соперника на колени. Защитник столичного клуба Неманья Пейчинович доводит счет до крупного.

15:03 Болельщики «Локомотива» поздравили с прошедшим Днем рождения главного тренера команды Игоря Черевченко.

14:17 Точный выстрел Касаева. Хочется смотреть снова и снова.

14:07 Алан Касаев удваивает преимущество красно-зеленых. «Уфе» придется теперь выбираться из очень непростой ситуации. 0:2.

13:43 Вот и видео забитого мяча подоспело. Это второй мяч футболиста в текущем сезоне чемпионата России/

13:36 Не прошло и 10 минут, как Ниассе поразил ворота «Уфы». 0:1

13:30 Матч на «Нефтянике» стартовал, так что приглашаем в наш текстовый онлайн.

13:28 Железнодорожники даже в Уфе находятся в центре внимания.

13:25 «Локомотив»и «Уфа» уже определились со стартовыми составами.

"Уфа": Юрченко, Кацалапов, Сухов, Тумасян, Осипов, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Марсиньо, Ханджич, Игбун.

Запасные: Нарубин, Никитин, Верховцов, Сафрониди, Фомин, Галиулин, Фримпонг, Зинченко, Пури.

"Локомотив": Гильерме, Денисов, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Самедов, Тарасов, Касаев, Коломейцев, Ндинга, Ниассе.

Запасные: Абаев, Коченков, Янбаев, Логашов, Михалик, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Майкон, Шкулетич.

13:05 В Англии продолжатся встречи третьего тура Премьер-лиги, из которых строит выделить две: «ВБА» - «Челси» и «Эвертон» - «Манчестер Сити». В серии А «Ювентус» сойдется с «Удинезе», а в гости к «Фиорентине» пожалует «Милин». И не стоит забывать о немецкой и французской лигах.

13:00 Добрый день! Воскресенье предстоит очень насыщенное. В чемпионате России состоятся два матча: «Локомотив» сыграет с «Уфой», а «Краснодар» - с «Мордовией». Поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозом известного агента Алексея Сафонова на предстоящие поединки.