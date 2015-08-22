Слуцкий назвал состав сборной России. Дайджест главных новостей дня

<p><em>Новый скандал на канале «Матч ТВ». «Реал» закончил трансферную кампанию. У «Локомотива» появились проблемы с главным спонсором. «Бомбардир» собирает в одном месте главные новости пятницы.</em></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Коэнтрау объявил «Реалу» о желании перейти в «Интер»</span></strong></p> <p>Защитник "Реала" Фабиу Коэнтрау намерен перейти в "Интер", который хочет приобрести португальца. Коэнтрау испытывает в испанском клубе недостаток игровой практики, которую ему гарантирует главный тренер итальянской команды Роберто Манчини.</p> <p>27-летний португалец сообщил о своем желании руководству "Реала", однако то не спешит расставаться с игроком, опасаясь, что до окончания трансферного периода не найдет замену Коэнтрау.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Виллаш-Боаш: «Ансальди ищет варианты продолжения карьеры»</span></strong></p> <p>Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в преддверии встречи 6-го тура РФПЛ с "Рубином" рассказал о ситуации с защитником Кристианом Ансальди, который в ближайшее время может покинуть клуб.</p> <p>"Говорил ли мне Ансальди, что хочет остаться в „Зенит“? В начале сезона мы обсудили, что ему нужно искать какие-то решения для своей ситуации. Он ищет какие-то варианты, мы ждeм когда ему поступит предложение", - сказал Виллаш - Боаш.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=439731" target="_blank">Андре Виллаш-Боаш: «Внезапные переносы игр — символ Премьер-лиги»</a></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Смородская: «Не думаю, что клуб будет брошен главным спонсором»</span></strong></p> <p>Президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала изменения в руководстве РЖД. Смородская считает,что после ухода из компании Владимира Якунина, клуб не останется без поддержки.</p> <p>"Считаю, что "Локомотив" — это очень большой клуб с очень большой историей. Конечно, изменения в РЖД носят кардинальный характер. С уходом Якунина ушла целая эпоха. Он очень много сделал для РЖД. Дай бог новому руководителю приблизиться к этим результатами. Что касается "Локомотива", считаю, что клуб с такой историей не может быть брошен главным спонсором. Я в это не верю.</p> <p>Плюс у нас долгосрочные спонсорские договоры. Думаю, что всe будет хорошо и с "Локомотивом", и с РЖД", - сказала Смородская. </p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Ерохин, Кузьмин и Смолов вызваны в сборную России</span></strong></p> <p>Тренерский штаб сборной России во главе с Леонидом Слуцким определился с составом на матчи отборочного этапа к чемпионату Европы-2016 с командами Швеции и Лихтенштейна.</p> <p>Под знамена национальной команды вызваны нападающий "Краснодара" Федор Смолов, а также защитник казанского "Рубина" Олег Кузьмин.</p> <p><strong>Состав сборной России:</strong></p> <p><strong>вратари:</strong> Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин ("Зенит"), Артем Ребров ("Спартак");</p> <p><strong>защитники:</strong> Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Владимир Гранат, Дмитрий Комбаров (оба - "Спартак"), Юрий Жирков ("Динамо"), Олег Кузьмин ("Рубин"), Игорь Смольников ("Зенит");</p> <p><strong>полузащитники:</strong> Юрий Газинский, Павел Мамаев (оба - "Краснодар"), Денис Глушаков, Роман Широков (оба - "Спартак"), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба – "Динамо"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Урал"), Олег Шатов ("Зенит"), Денис Черышев ("Реал", Испания);</p> <p><strong>нападающие:</strong> Артем Дзюба ("Зенит"), Александр Кокорин ("Динамо"), Федор Смолов ("Краснодар").</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=438262" target="_blank">Белое плюс красно-синее. Кто и как будет играть в сборной Леонида Слуцкого</a></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Зарплату Балотелли в «Лацио» будет платить «Ливерпуль»</span></strong></p> <p>Нападающий "Ливерпуля" Марио Балотелли может перейти в "Лацио". Клубы обсуждают возможность арендной сделки, которая отправит итальянца в Рим до конца сезона.</p> <p>По данным источника, "Ливерпуль" готов платить основную часть зарплаты Балотелли, которая составляет 85 тысяч фунтов в неделю.</p> <p>Напомним, что Балотелли перешел в "Ливерпуль" год назад за 16 миллионов фунтов из "Милана" и забил в течение сезона лишь четыре мяча.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">«Реал» завершил трансферную компанию</span></strong></p> <p>Мадридский "Реал" больше не будет совершать покупки во время текущего трансферного окна. Сообщается, что главный тренер "сливочных" Рафаэль Бенитес на встрече с руководством предложил приобрести еще одного форварда для глубины состава, но получил отказ.</p> <p>Руководство "Реала" рассчитывает, что в атаке команды будут играть Криштиану Роналду, Карим Бензема и Гарет Бэйл. Их сменщиками предлагают использовать Хесе Родригеса и Борху Майораля.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440191133__I2V5493_1.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Морозов, Миранчук и Панюков вызваны в молодежную сборную России</span></strong></p> <p>Главный тренер молодежной сборной России <strong>Дмитрий Хомуха</strong> обнародовал список игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2017 U-21 против Финляндии и Австрии.</p> <p>В список попали защитник <strong>Григорий Морозов</strong> и нападающий <strong>Андрей Панюков</strong>.</p> <p>Состав молодежной сборной России:</p> <p><strong>Вратари</strong>: Антон Митрюшкин ("Спартак"), Максим Рудаков ("Зенит"), Александр Селихов ("Амкар");</p> <p><strong>Защитники</strong>: Дмитрий Живоглядов, Григорий Морозов (оба - "Динамо"), Илья Зуев ("Зенит"), Вячеслав Караваев ("Яблонец", Чехия), Максим Куфтин ("Строгино"), Виталий Лысцов ("Бенфика", Португалия), Эльмир Набиуллин ("Рубин"), Никита Чернов (ЦСКА);</p> <p><strong>Полузащитники</strong>: Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук (оба - "Локомотив"), Александр Головин, Дмитрий Ефремов (оба - ЦСКА), Аяз Гулиев ("Спартак" Москва), Алексей Евсеев ("Зенит"), Роман Зобнин, Анатолий Катрич, Александр Ташаев (все - "Динамо"), Аршак Корян ("Витесс", Голландия);</p> <p><strong>Нападающие</strong>: Андрей Панюков ("Атлантас", Литва), Рамиль Шейдаев ("Рубин").</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">«Ростов» поблагодарил владельца ПАОКа за финансовую поддержку</span></strong></p> <p>"Ростов" выразил благодарность владельцу греческого ПАОКа Ивану Саввиди, который оказал финансовую поддержку донскому клубу.</p> <p>Президент ростовского клуба Александр Гребенщиков отметил, что Саввиди не в первый раз выручает команду и надеется на дальнейшее сотрудничество с бизнесменом.</p> <p>Напомним. ранее стало известно, что Саввиди перечислил клубу транш в размере 100 миллионов рублей. Сегодня на "Ростов" снова был наложен трансферный запрет.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Конов отказался от должности главного редактора «Матч ТВ»</strong></span></p> <p>Василий Конов, о назначении которого главным редактором "Матч ТВ" на прошлой неделе объявил холдинг "Газпром-медиа", отказался от работы на телеканале, сообщает РБК.</p> <p>Причина - нежелание Конова работать с генеральным продюсером канала Тиной Канделаки. Обе стороны от комментариев отказались. Не сообщается и то, кто теперь займет место главного редактора.</p> <p>Кроме того, отмечается, что назначение Конова на должность не было согласовано с Канделаки.</p> <p><a href="https:///articles/?id=438758" target="_blank">«Уткин, ты трус. Жалкий, позорный интриган». Что нужно знать о главном скандале этого лета</a></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">РФПЛ. «Терек» и «Динамо» обменялись голами</span></strong></p> <p>Первый же матч шестого тура РФПЛ таил в себе немалое количество интриг. Сможет ли "Терек", наконец, победить и остановить шатание кресла под Рашидом Рахимовым; сможет ли "Динамо" продолжить становление на путь истины... Все это подогревало интерес к поединку. Непосредственно перед ним активности добавило известие, что Александр Кокорин еще вовсе не в Манчестере, а выйдет в Грозном в стартовом составе. Именно этот игрок на 41-й минуте склонил чашу весов в пользу бело-голубых, чем вновь породил массу плоских шуток о скором переезде в Англию. Как Кокорин стал героем под занавес первой половины, так и стал антигероем на заре тайма второго, когда вдруг решил ударить Адилсона в паузе. Это красная карточка, и "Динамо" осталось в меньшинстве. Бог его знает, случилось бы это при Кокорине, но на 69-й минуте Маурисио счет сравнял. </p> <p>Думается, что именно ничья лучшего всего отражает соотношение между коллективами, на данном этапе они стоят друг друга.</p> <p>Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур</p> <p><strong><span style="color:#008000">Терек (Грозный) - Динамо (Москва) - 1:1 (0:1)</span></strong> <a href="https:///online/80956" target="_blank"> Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 — Кокорин, 41; 1:1 - Маурисио, 69. </p> <p><strong>Терек:</strong> Годзюр, Уциев, Кудряшов, Родолфо (Ахъядов, 81), Семенов, Иванов, Маурисио, Мирзов (Мбенге, 46), Адилсон, Айссати, Садаев (Лебеденко, 46). </p> <p><strong>Динамо:</strong> Габулов, Дьяков, Губочан, Козлов, Морозов, Жирков (Дуглас, 70), Денисов, Ионов, Ташаев (Катрич, 84), Зобнин, Кокорин.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Адилсон, 68; Маурисио, 85; Уциев, 90+3. </p> <p><strong>Удаление: </strong>Кокорин, 48. </p> <p><strong>Судья:</strong> Игорь Низовцев (Нижний Новгород). </p>