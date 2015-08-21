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Серия от А до Я. Азбука нового сезона чемпионата Италии

<p><em>«Бомбардир» анонсирует возвращение большого футбола на Аппенины, составив азбуку из его главных героев, команд, моментов. </em></p> <p><strong>А − «Альберто Бралья». </strong>Так называется самый маленький стадион нового сезона − всего 4 000 зрителей. На нем будет играть карликовая команда «Карпи», чьи руководители год назад ставили клубу задачу не вылететь из Серии В, а теперь удивленно смотрят на тот рывок, что удалось сделать. Футболисты «бьянкоросси» получают копейки, а менеджмент тратит на трансферы меньше, чем Криштиану Роналду за одну вечеринку. Если команда сможет не затеряться в элите, это станет настоящим чудом.</p> <p><strong>Б − Баккони. </strong>Мечтающий о возвращении миланский «Интер» провел одну из самых активных и интересных трансферных кампаний. Но ее главное приобретение нужно искать не на поле, а на скамейке. В штат клуба вошел Адриано Баккони − известный в Италии журналист и специалист по тактике, который будет помогать Роберто Манчини придумывать замысловатые тактические схемы. Если в новом сезоне «Интер» вдруг превратиться в самую стратегическую команду, вы знаете, кого благодарить.</p> <p><strong>В − Вальдифьори. </strong>29-летний итальянец, который слишком поздно смог попасть в бурную жизнь Серии А. Теперь Мирко спешно наверстывает упущенное. В прошлом сезоне Вальдифьори блестнул в Эмполи и получил первый вызов в сборную Италии, а летом ушел на повышение в «Наполи». Именно Вальдифьори считается футболистом, наиболее близким к Андрея Пирло в игровом плане. </p> <p><strong>Г − Глик. </strong>Прекрасный защитник и капитан, на котором держится вся оборона "Торино". Удивительно, что на календаре середина августа, а Камиль до сих пор выступает в составе "быков". Хотя ему каждый месяц звонят из больших и богатых команд.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440174503_20150812_zaf_x99_375.jpg" style="height:474px; width:720px" /></p> <p><strong>Д − Деньги. </strong>Слово, которое в "Милане" не слышали очень давно. Но в июле наконец завершились долгие переговоры по продаже части акций клуба (почти половины) азиатскому бизнесмену Би Тэчауболу, что снова позволило "россонери" тратить. Бакка, Луис Адриано, Романьоли, Бертолаччи и другие обошлись команде почти в 87 млн евро.</p> <p><strong>Е − Евро-2016. </strong>Сезон перед крупным турниром всегда проходит под знаком пристального внимания к сборной. У национальной команды Италии последние лет 10 очень насыщенная жизнь в попытках вернуть утраченное величие. Все это накладывает отпечаток на клубы чемпионата. Можно ждать повышенного рвения от кандидатов в сборную, которые еще не уехали в топ-команды. И особенно от тех, кто пока ни разу не получал вызова от Антонио Конте.</p> <p><strong>Ж − Жребий.</strong> В этот раз Серия А начнет радовать без раскачки. Уже во втором туре состоится битва главных фаворитов "Рома" − "Ювентус". В третьем туре сыграют миланское дерби. А в четвертом "Наполи" и "Лацио" в очном бою выяснят, кто из них больше достоин "бронзы". Завершится сезон-2015/2016, возможно, центральными матчами года "Милан" − "Рома", а 37 туре состоится всегда интересное генуэзское дерби. Ни тура без отличного футбола!</p> <p><strong>З − Звезда. </strong>Для того, чтобы вернуться на прежний уровень популярности и на равных конкурировать за зрителям с Англией и Испанией, Серии А не хватает всемирно известных имен. Звезды своего масштаба там, безусловно, есть, но никто из них не способен потягаться в известности с Месси, Роналду или хотя бы Руни. Ветераны вроде Буффона стареют, юнцы вроде Погба еще не выросли. Остается придумывать другие приманки для болельщиков.</p> <p><strong>И − Ионицэ. </strong>В Серии А давненько не появлялись россияне, поэтому отечественным фанатам кальчо остается болеть за представителей бывшего СНГ. Например, за Артура Ионицэ, получившего прозвище Молдавский Гаттузо. В новом сезоне он попробует окончательно закрепиться в составе "Вероны".</p> <p><strong>Й − Йоветич. </strong>Черногорец возвращается в Италию. После всех неудачных попыток проявить себя в «Манчестер Сити» Стефан Йоветич вернулся туда, где когда-то зажигал в составе "Фиорентины". Серия А идеально подходит для форварда, но вот подходит ли ему именно "Интер" на сегодня остается вопросом.</p> <p><strong>К − "Каппа" (</strong><strong>Kappa</strong><strong> - англ). </strong>Легендарный производитель футбольных форм сегодня обслуживает только две команды итальянского первенства: "Наполи" и "Сампдорию". Зато в Серии А много других экзотических фирм: Macron, Lotto, Joma, Givova, Sportica. А вот двух мировых лидеров можно встретить нечасто. Nike носит всего 4 клуба, Adidas − всего 2. Еще одно доказательство того, что кальчо − это особый мир со своими законами.    </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440174530_20150819_gaf_u56_136.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>Л − "Лацио". </strong>Один из тех клубов, от которых ждут нового качественного рывка вперед. Хотя и в прошлом сезоне "орлы" порадовали яркой игрой и крепкой командой, сумев пробиться в Лигу чемпионов и побороться с "Ромой" за звание первой команды Рима. "Лацио" смог сохранить костяк лидеров и главного тренера от нападок со стороны топ-клубов и теперь готов идти на второй заход за успехом.</p> <p><strong>М − Монтелла. </strong>Тренер, которого будет очень не хватать на старте. Элегантный наставник, который мечтал развить в "Фиорентине" мотивы доминирующего футбола, ушел из команды прямо по ходу прошлого сезона. Тогда казалось, что он делает это, потому что имеет на руках серьезное предложение от "Интера", "Милана", "Ромы", "Наполи" и т.д. Но уже середина августа, а Винченцо Монтелла до сих пор не вернулся в большую игру, хотя там ему самое место. Теперь когда в верхней части турнирной таблицы начнутся первые отставки, вы знаете, кого следует ждать на свободные места. </p> <p><strong>Н − Нововведение. </strong>Серия А идет в сторону прогресса. С сезона-2015/2016 на стадионах высшего итальянского дивизиона будут действовать системы автоматического определения гола. Значит, споров об ужасном итальянском судействе станет чуть меньше.  </p> <p><strong>О − Отказ. </strong>Прошлый сезон был последним, когда в Италии можно было пользоваться совместным владением. Это такая хитрая юридическая лазейка, позволяющая двум клубам разделить права на одного игрока в пропорции 50/50. К отказу от этой функции в Италии относятся по-разному,но зрителям из России точно станет полегче следить за Серией А, так как не придется путаться в сложных переходах.</p> <p><strong>П − Погба.</strong> Француз все же остается в «Ювентусе». Про его возможный переход в "Барселону", "Реал" или оба "Манчестера" в начале лета трубили все газеты и сайты, но руководству Старой синьоры удалось отстоять свою главную звезду у себя. После ухода Пирло никто не должен помешать Погба стать главным лидером среди полевых игроков. Но готов ли он?</p> <p><strong>Р - "Рома". </strong>Два сезона подряд "волкам" не удавалось навязать "Ювентусу" серьезной борьбы за титул, хотя этого от нее очень ждали. В этот раз прыгнуть выше головы будет еще сложнее: слишком перспективно выглядят все конкуренты − от "Наполи" до "Милана", − и слишком много вопросов имеется у римлян к самим себе. Подробнее о старых проблемах новой "Ромы" читайте на "Бомбардире" уже завтра.  </p> <p><strong>С − Сарри. </strong>Маурицио Сарри сейчас называют самым необычным тренером Серии А. Бывший банковский служащий, который получил редкий шанс стать профессиональным тренером и использовал его по полной. Сарри знаменит своей страстностью любовью к стандартным положениям, попыткам построить идеальную защиту и терпимостью к трансферам. Этим летом тренер уехал из «Эмполи» в «Наполи», и следить за жизнь неаполитанцев стало вдвойне интереснее.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440174568_20150530_gaf_u08_126.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>Т − Тони. </strong>Серия А известна как место, где футболисты играют чуть дольше, чем в остальном мире. Но даже с учетом этого прекрасная форма Луки Тони не перестает удивлять. Следующей весной он отметит 39, однако по-прежнему готов забивать за середнячковую «Верону» по 10-15 голов. В бой идут одни «старики». </p> <p><strong>У − «Удинезе». </strong>Клуб из Фриули редко показывает высокий результат, но умудряется каждый год быть на виду. Сейчас причин для этого три. Во-первых, это продуктивная система поиска и перепродажи футбольных вундеркиндов. Из последних коммерческих успехов отметим продажу Лукаса Муриэля в "Сампдорию", Роберто Перейры в "Юве" и Аллана в "Наполи. Во-вторых, это тесная связь с испанской "Гранадой" и английским "Уотфордом". Все потому, что у трех команд один владелец − титан бизнеса Джампаоло Поццо. В-третьих, это вечная молодость Антонио Ди Натале, который является единственной на свете мировой легендой, никогда не выступавшей в топ-клубе.</p> <p><strong>Ф − Ферреро.</strong> Самый колоритный клубный руководитель Массимо Ферреро и его "Сампдория" вновь готовы жечь. Кинопродюссер и миллионер в свои 63 ведет себя как седой подросток: эмоционально и непосредственно. Он выдает хитовые перлы на интервью, делает селфи с ЭтоʼО и мечтает построить стадион на берегу моря, где мячи игрокам будут подавать не мальчики в спортивных костюмах, а красивые девушки в обтягивающих майках. Для полного шоу Ферреро еще и позвал в команду Антонио Кассано </p> <p><strong>Х − Хонда</strong>. Наш старый знакомый имеет все шансы стать лидером обновленного "Милана", но, видимо, сам этого не хочет. Итальянская пресса много говорит о том, что японец желает переехать в один из клубов АПЛ. Жаль − в Италии Кейсуке мог бы вырасти в одно из лиц чемпионата, тогда как в Англии его ждет участь обычного игрока.</p> <p><strong>Ц − Цена. </strong>37 миллионов евро отдала мюнхенская "Бавария" "Ювентусу" за Артуро Видаля, и это самая большая цена в нынешнем межсезонье. Самая дорогая покупка итальянскими клубами, естественно, тоже у Старой синьоры − Маурицио Дзампарини вытряс для своего "Палермо" аж 32 млн за уход Пауло Дибалы. Средняя рыночная стоимость за одного игрока в Серии А установилась на отметке 4,16 млн €. В АПЛ эта цифра равна 7,41 млн, в российской Премьер-лиге − 2,52 млн.</p> <p><strong>Ч − Чемпион? </strong>Кажется, в этом сезоне чемпионская интрига будет острее. Хотя бы потому, что мы не знаем, чего ждать от «Ювентуса». Туринцы потеряли трех ключевых игроков − Пирло, Тевеса, Видаля − и сделали много новых любопытных перестановок. Сработает ли, неизвестно, так что короновать "Юве" уже на старте в этот раз не стоит.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440174623_20150808_zaa_n230_115.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>Ш − Шесть. </strong>Именно столько клубов высшей лиги поменяло своих главных тренеров за время летних каникул. "Наполи" пригласил из "Эмполи" Маури Сарри. Там, в свою очередь, сделали выбор в пользу Марко Джампаоло. "Милан" забрал у "Сампдории" Синишу Михайловича, и "Дории" пришлось обращаться за услугами Вальтера Дзенги. "Форентина" не стала обеднять своих и отобрала Паулу Соузу у швейцарского "Базеля". А "Удинезе" дал новую работу уволенному в марте из "Аталанты" Стефано Колантуаоно.</p> <p><strong>Щ − Щесны. </strong>В списке ярких героев пополнение. Войцех может и не станет надежным голкипером для "Ромы", но точно будет блистать перед камерами и в соцсетях. Ничего не поделаешь, такая харизма. До своего первого официального матча в свитере "волков" он уже собрал на себя внимание тысяч пар глаз по ту сторону экрана. Веселый, общительный, открытый −противоположность Моргану Ди Санктису.</p> <p><strong>Э − Экономика. </strong>Создается впечатление, что итальянский футбол переехал в какой-то опасный район между Этной и Везувией. Потому что жить клубам Серии А стало очень небезопасно. Практически каждый год в лиге находится команда, обнаруживающая у себя пустую казну. В прошлом сезоне мы простились с великой «Пармой», которую за долги распродали буквально по камушку. В число тех, кто отправится на финансовую смерть вслед за ней, может попасть чуть ли не половина всех коллективов.</p> <p><strong>Ю - Юбилей.</strong> В конце сезона Италия будет отмечать грустную дату − 10 лет после Кальчополи. Самого громкого скандала с договорными матчами. По его итогам было заведено сотни уголовных и административных дел, многие известные функционеры (в том числе и Адриано Галлиани) получили дисквалификации на определенный срок. Несколько десятков клубов проходили фигурантами по делу. Ряд из них был подвергнут санкциям. "Фиорентину" сняли с розыгрыша Лиги чемпионов, "Милан" лишили 30 очков в одном сезоне и 8 в другом, у "Ювентуса" отобрали два чемпионства и сослали в Серию В. За 10 лет многое изменилось, многое забылось, но лишь одна вещь осталась неизменной − договорные матчи по-прежнему живут.   </p> <p><strong>Я − Якини. </strong>Джезеппе Якини идет на рекорд. Обычно импульсивный президент "Палермо" Маурицио Дзампарини меняет тренеров чаще, чем резину на своем авто, но Якини каким-то чудом удается удерживаться на Сицилии вот уже два года. Если 15 мая 2016 года он встретит на тренерском кресле "Палермо" можно смело ставить ему памятник рядом со стадионом команды.</p>

Италия. Серия А Италия Милан Рома Ювентус Наполи Тони Лука Джеко Эдин Ди Натале Антонио Хонда Кейсуке Щесны Войцех Глик Камиль Погба Поль Михайлович Синиша Сарри Маурицио
Комментарии (2)
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roman230582
1440177039
Спасибо за статью, много интересного для любителей серии А
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Associazione Calcio Milan
1440182256
Понравилось
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