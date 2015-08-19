Лимитное отключение. 7 легионеров, которые скоро уедут из России

<p><em>Рондон, Джуджак, Вальбуэна, Хурадо − российскую Премьер-лигу спешно покидает все больше иностранцев. «Бомбарир» называет еще семь человек, с которым нам придется попрощаться в ближайшее время.</em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440002145_280971_700x526.jpg" style="height:464px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Доменико Кришито</strong></span></p> <p><strong>"Зенит"</strong></p> <p>За все время своей питерской карьеры итальянский защитник периодически собирал чемоданы для возвращения на родину. То это был "Милан", то любимое "Дженоа". Но все разговоры оставались разговорами. Однако когда-то это все-таки должно случиться. И сейчас самое подходящее время. "Зенит" меняет курс на использование российских кадров, а сам Кришито получает приглашения "Интера". Если сине-бело-голубые еще и подпишут Эльмира Набиуллина из "Рубина, то Доменико можно будет без сожалений посадить на самолет до Милана. Импортозамещение в действии. Хотя в самом клубе упорно отказываются от подобных слухов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440002197__I2V8672_0.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Мубарак Буссуфа</strong></span></p> <p><strong>"Локомотив"</strong></p> <p>Кажется, с марокканцем уже все решено. "Локомотив" даже отпустил игрока в Бельгию, чтобы тот побыстрее договорился с "Андерлехтом". Четыре сезона Буссуфа в России получились неоднозначными. С одной стороны, прекрасные голевые передачи и игра в плеймейкера, но в тоже время совместный скандал в компании с Лассана Диарра. В глазах фанатов "Локо" этот проступок перевешивает все игровые подвиги Буссуфы, поэтому в Черкизово ни один человек не станет жалеть о его уходе. Да и главный тренер Игорь Черевченко с самого начала использует в позиции под нападающим Алексея Миранчука.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440002247__I2V9004.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Вандерсон </strong></span></p> <p><strong>"Краснодар"</strong></p> <p>Один из самых таинственных бразильцев в российском футболе. Купленный в Швеции форвард в первый же свой краснодарский сезон стал лучшим бомбардиром чемпионата России, однако затем быстро растворился не только на фоне других нападающих страны, но и внутри "Краснодара". В последнее время Вандерсон довольствуется лишь выходами на замену. Держать легионера на скамейке − слишком большая роскошь для рационального руководства "быков". А значит до конца лета он может снова резко поменять место жительства.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440002358__I2V8303_0.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Понтус Вернблум</strong></span></p> <p><strong>Клуб: ЦСКА</strong></p> <p>Тот случай, когда легионер уходит не потому что не проходит в состав, а потому что слишком хорош. Карьера Понтуса Вернблума развивается четкими этапами вверх: Швеция, Голландия, Россия. Причем, в составе ЦСКА он играет дольше, чем во всех предыдущих командах. Наверное, как раз сейчас пришло время для нового шага вперед. Его контракт с клубом заканчивается через год, и стороны до сих пор не договорились о продлении. Так что ЦСКА нужно выбирать: либо делать из Вернблума нового Рахимича, либо отпускать прямо сейчас, чтобы получить хоть какие-то деньги. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440002443__I2V7166_2.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Вильям Венкер</strong></span></p> <p><strong>"Динамо" </strong></p> <p>Бело-голубые избавляются от легионеров решительнее всех. На данный момент в клубе их осталось только пятеро: Дуглас, Самба, Бюттнер, Губочан и Венкер (Борис Ротенберг за скобками). Следующим кандидатом на выход, по идее, может стать абсолютно любой из них, но самые высокие шансы именно у француза. У Черчесова Венкера составлял боевой дуэт в центре поля с Денисовым, у Кобелева же пока получает критику и неясные комментарии в свой адрес. В новом сезоне Вильям появился на поле на 20 минут матча с "Мордовией", успев получить желтую карточку.</p> <p><a class="rss-yandex" href="http://Импортозамещение. Почему «Динамо» прямо сейчас стало самым русским клубом РФПЛ" target="_blank">Импортозамещение. Почему «Динамо» прямо сейчас стало самым русским клубом РФПЛ</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440002477__I2V7502.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Шарль Каборе</strong></span></p> <p><strong>"Кубань"</strong></p> <p>"Не тренируется, не играет. Человек хочет уйти в другой клуб", − так главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов прокомментировал настоящий статус Шарля Каборе. Уход Каборе нужен не только игроку, но и клубу, который испытывает большие проблемы с финансированием и может не дотянуть даже до весны или безвольно рухнуть в ФНЛ. Шарль точно уедет из Краснодара, но совсем не факт, что он покинет Россию. Так как больше всего слухов о его будущем ведут прямиком к московскому "Спартаку".</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440002601__I2V8834_0.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong> <span style="color:#FFA500">Арас Озбилиз</span></strong></p> <p><strong>"Спартак" </strong></p> <p>В прошлом сезоне Озбилиз появился на поле в РФПЛ на 18 минут. Зато успел запомниться всем. Армянин публично рассказал о том, что считает свое отсутствие в стартовом составе личной неприязнью со стороны Мурата Якина. Дескать, они, турки, нас, армян, всегда терпеть не могли. Впрочем, на Юру Мовсисяна подобный шовинизм почему-то не распространялся. У Дмитрия Аленичева турецких корней, вроде бы, не замечали, но и при нем Озбилиз не выходит даже на замены. Сейчас менеджмент красно-белых совместно с агентом игрока пытаются его куда-нибудь пристроить. Смешно, что одним из вариантов пресса называет ... турецкий "Бурсаспор". </p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=435793" target="_blank">Первоклассная математика. В каких стартовых составах клубы РФПЛ начнут сезон при новом лимите</a></p>