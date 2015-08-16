Автобусные вандалы. Как «Манчестер Сити» разобрал «Челси» на запчасти

<p><em>Продолжение «дела врачей», брошенный на амбразуру Бегович, король Агуэро и потрясающий «Манчестер Сити». «Бомбардир» - о самом ярком матче тура в АПЛ без прикрас. </em></p> <p>Довольно странно осознавать, что матч двух главных претендентов на английский футбольный трон оказался в тени конфликта Жозе Моуринью и врача «Челси» Евы Карнейро. В этой связи тяжело, наверное, настраивать свою команду на битву тура , когда в прессе вовсю мусолят околофутбольный скандал. Да тут ещe и Мануэль Пеллегрини в лучших традициях самого португальца решил, что называется, «потроллить» «синих», напомнив им об их любимом виде транспорта.</p> <p>И, что интересно, прогноз чилийца на игру во многом сбылся. Первая 15-минутка матча прошла под покровительством Асмира Беговича. Уж и один на один с ним пытался бодаться Серхио Агуэро, и в упор голкипера «Челси» расстреливал неоднократно, а ему всe ни по чeм. А вот защите «синих» приходилось туго: «горожане» явно перед игрой времени зря не теряли. На совершенно фантастических скоростях атакующее звено «МС», флагманами которого выступают Агуэро, Сильва, Навас и примкнувший к ним этим летом Стерлинг, раздирали оборону соперника по всем фронтам, умело при этом используя фланги.</p> <p>И, думается, за «нули» на табло после ударного начального навала хозяев Терри и Ко просто обязаны скинуться своему вратарю на краткосрочный отпуск. А вот сам Бегович за пропущенный на 31-й минуте гол голову пеплом посыпать не должен. Судите сами: Агуэро сумел голкипера пробить лишь с пятого своего едва ли не стопроцентного момента. А ведь забили красиво. Скоростной подход к воротам, обыгрыш с партнером в штрафной, и аргентинский форвард в частоколе ног проталкивает себе мяч под левую ногу и катит его в дальний угол. Требовательная публика «Этихард Стэдиум» в восторге.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7901094" width="720"></iframe></p> <p>А вот встречные попытки «Челси» заставить Харта поиграть мускулами навели на крамольную мысль: «синие» не знают, как взломать оборонительный квартет «горожан». К слову, пространство перед штрафной «МС» у гостей было: благо, что Туре, что Мангала с Компани накрывать соперников не спешили. Но использовать его для создания опасных моментов у команды Моуринью просто не получалось – пытаясь войти в штрафную, что Виллиан, что Коста, что Рамирес с Азаром просто напарывались на оборонительные укрепления, выстроенные Пеллегрини, а дальше дело идти отказывалось. Шутка ли: первый по-настоящему опасный момент у «Челси» образовался лишь на 41-й минуте после хлeсткого, но неточного удара Сеска Фабрегаса, после которого Джо Харт ради приличия проводил уходящий за лицевую мяч необязательным прыжком.</p> <p>Зато «горожане» атакующего порыва своего сбавлять не планировали. Уже через минуту после розыгрыша стандартного положения Мангала выпрыгнул в штрафной «Челси» выше всех и, казалось бы, уже наверняка удваивал счет в матче, но мяч просвистел рядом с дальней штангой. В том же эпизоде Асмир Бегович, пытаясь предотвратить королевский полeт конголезца, показал Чаку Норрису на Гари Кэйхилле, что такое «настоящий удар», зарядив своему же защитнику в нос. Скорее всего, перелом. Интересно, а за выход врачей в этом моменте на поле Жозе Моуринью тоже будет метать молниями? Но как бы то ни было, на перерыв команды ушли в диаметрально противоположных настроениях.</p> <p>На старте второго тайма португалец решился реформировать игру своей команды. Под хоровое исполнение трибунами знаменитого шлягера «битлов» «Hey Jude» из раздевалки вместо Джона Терри выскочил молодой защитник Курт Зума, прибывший в стан “синих” из “Сент-Эттьена”. И тут “Челси” будто бы благословили на удачу: если в первом тайме “Манчестер Сити” стабильно обхаживал ворота Беговича, то теперь команды местами поменялись. И вишенки на дереве созрели уже на 49-й минуте: после филигранной фланговой подачи из-под защитников выскочил бразилец Рамирес и расстрелял Джо Харта в ближнем бою. Жаль, что за секунду до этого полузащитник залез в офсайд.</p> <p>“Сити” же заметно сменил акценты. Чуть жeстче команда стала действовать в обороне, при этом активную игру впереди заменив на редкие контрвыпады. Решение оправданное, учитывая наличие в обойме королей скоростных забегов Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро, а под ними – гения передач Давида Силву. Быть может, именно поэтому нерегулярные подходы “горожан” смотрелись куда острее систематических набегов группы в синих футболках на ворота Харта.</p> <p>А угловой на 79-й минуте встречи, когда “синие” уже выпустили своего “тигра” в лице Фалькао из клетки, показал, кто в доме хозяин. После подачи с левой бровки выше всех в штрафной “Челси” в воздух взмыл Венсан Компани и мощным кивком головы переправил мяч в дальний угол. А Бегович – многострадальный Бегович, которого в очередной раз бросили на растерзание, - без борьбы не сдался. Кончиками пальцев пытался босниец вытянуть мертвейший мяч из ворот и едва-едва не сделал этого. Но не судьба.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7901199" width="720"></iframe></p> <p>Как не судьба была ему справиться с полнейшей безалаберностью оборонцев “Челси” в эпизоде с голом Фернандиньо. Всего-то 5 минут прошло. Всего-то 5 минут, а “Сити” на сумасшедшем кураже пронесли мяч мимо всех – прямиком в ворота. 3:0. Вот так.</p> <p>И сказать, что команда Моуриньо не заслуживала такого крупного поражения, нельзя. Более того, счет мог и должен был быть крупнее. “Манчестер Сити” сегодня изрядно повандальничал над лондонской машиной (каждый для себя решит еe модель), чем наглядно показал, что их претензии на чемпионский титул небеспочвенны. А одиозному португальцу теперь придeтся искать виноватых с утроенной силой, либо признать наконец, что “особенные” тоже могут ошибаться. Ведь проблем с игрой у “Челси” выше крыши.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7901207" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Игрок матча. Серхио Агуэро</strong></span></p> <p>Так и тянется рука поставить лучшим из лучших Асмира Беговича – уж очень хорошо босниец сменил в воротах “Челси” Тибо Куртуа. Но объективность превыше всего, поэтому оливковый венец сегодня опускается на голову Агуэро. Который и гол красивый забил, и опасность постоянно на противоположном краю поля создавал. Выдающийся нападающий, что и говорить. И сегодня он в очередной раз подтвердил свой высочайший класс.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Боление</strong></span></p> <p>Заполненный битком красавец-стадион, который во время игры неустанно шумит, подгоняя команды вперед, а в перерыве стройно исполняет “Битлз”. Такое, кажется, возможно только в Англии. Культура боления на Туманном Альбионе высока, как нигде в мире, и в этом плане у них можно только поучиться. </p> <p><a href="https:///articles/?id=438722" target="_blank">Александр Неценко: "Челси" может растерять свой авторитет"</a></p>