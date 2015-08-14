Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Блаттер предложил Европе ввести лимит на легионеров. Дайджест событий дня

Блаттер предложил Европе ввести лимит на легионеров. Дайджест событий дня

<p><em>Громкий скандал с телефонными розыгрышами. Новое официальноеназвание ФНЛ. Готовность Гильерме выступать за сборную России. «Бомбардир» - о главных новостях дня</em></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Пранкер Вован разыграл Канделаки, Уткина и Черданцева</span></strong></p> <p>Пранкер Вован разыграл Тину Канделаки, Василия Уткина и Георгия Черданцева и планирует запустить в сеть запись разговора.</p> <p>"Как все прошло с Василием Уткиным, когда ему "Тина" позвонила? Мне просто интересно было собрать мнения комментаторов по поводу скандала с их коллегой. Да, Тина позвонила. Он полностью в нее поверил, хотя с ним две Тины говорили. Он не почуял подвоха. Он не был особо вежлив. Хамоват. И про жиробаса говорил.</p> <p>Думаю, что у Тины есть шансы справиться со своей работой. То, что она человек далекий от мира спорта даже плюс. Мне, тоже особо несведущему в этой области, кажется ,что спортивный мир, особенно футбольный, очень напоминает шоу-бизнес. Такие же тусовки, порой анекдотичные герои, много грязи, выливающейся как публично, так и в закулисье и подковерная борьба. А вместо фанеры и черного нала договорные матчи. Поэтому когда в такое "болото" приходит человек со стороны, никак не связанный с завсегдатаями - это возможность что-то изменить в лучшую сторону. Главное, чтобы Тину не засосало в это самое болото", - рассказал Вован.</p> <p><a href="https:///articles/?id=438758" target="_blank">«Уткин, ты трус. Жалкий, позорный интриган». Что нужно знать о главном скандале этого лета</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Пике послал «Реал» к черту</strong></span></p> <p>Защитник испанской "Барселоны" Жерар Пике позволил себе не совсем корректную реплику в адрес мадридского "Реала" после победы своей команды в матче за Суперкубок УЕФА против "Севильи" (5:4). </p> <p>"К черту "Реал". Пусть в Мадриде смотрят, как мы завоевываем очередной трофей", - заявил футболист.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Первые пять минут московского дерби пройдут в тишине</span></strong></p> <p>Фанатское движение московского "Спартака" "Фратрия" на своем сайте выступило с официальным обращением к своим сподвижникам и болельщикам московского "Спартака" в преддверии пятничного очного матча пятого тура РФПЛ.</p> <p>"Дорогие друзья, есть вещи, которые объединяют футбольный мир. Таким событием стало и зверское убийство нашего друга, преданного болельщика "Спартака" Антона Феоктистова на выезде в Самаре. В связи с этим на дерби будет проведена акция "5 минут тишины".</p> <p>Акцию поддержало руководство нашего клуба, отменив несколько торжественных мероприятий перед началом игры. К акции присоединяются и наши соперники, чтобы почтить память болельщика, который остался навечно предан своему клубу. Большая просьба к трибунам - первые 5 минут матча провести в тишине и почтить память нашего погибшего друга. </p> <p>Но не забываем - это дерби, особенный день, особенный матч, на нашем стадионе "Спартак" ожидается аншлаг. После акции не жалеем сил и заряжаем за себя и за тех, кого на трибуне нет. На матч - все в красном!".</p> <p><a href="https:///articles/?id=438837" target="_blank">Пять вещей, которые обязательно случатся в матче "Спартак"- ЦСКА </a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439501410__I2V7305.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Агент Кокорина назвал слова Орлова маразмом</span></strong></p> <p>Агент и отчим нападающего московского "Динамо" Александра Кокорина Кирилл Кокоринотреагировал на слова спортивного комментатора Геннадия Орлова о том, что игрок требует от "Зенит" зарплату в размере пяти миллионов евро в год. </p> <p>"Предложений от "Зенита" точно не было. Широко известный в узких кругах комментатор Геннадий Сергеевич Орлов — уже такой стареющий, к сожалению — начинает комментировать что-то по поводу сумм, которые агенты Кокорина просят у "Зенита", и приемлемо это или неприемлемо. Это маразм чистой воды! Нужно человеку выдохнуть и уже заняться то ли внуками, то ли правнуками. Хватит сочинять уже!", - заявил Кокорин.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">КДК дает ЦСКА испытательный срок в размере четырех месяцев</span></strong></p> <p>Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на последнем заседании касательно московского ЦСКА. </p> <p>"Болельщики ЦСКА вывесили два оскорбительных баннера про УЕФА и КДК. При этом болельщики ЦСКА даже не задумываются, что в КДК работает легенда ЦСКА Владиимир Пономарев. За демонстрацию оскорбительных баннеров запретить ЦСКА допуск зрителей, кроме женщин и детей, на один домашний матч условно. КДК сам определит матч и секторы, на которые будет запрещен вход. Установить испытательный срок с 14 августа по 14 декабря 2015 года. За скандирование оштрафовать ЦСКА на 30 тыс. рублей", - заключил функционер.</p> <p><strong><a href="https:///old/articles/437684.shtml" target="_blank">Люди иск. Почему история с фанатами на игре ЦСКА - "Анжи" позорит российский футбол</a></strong></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">ФНЛ изменила официальное название своего турнира</span></strong></p> <p>Организация ФНЛ, проводящая турнир во втором по силе российском футбольном дивизионе, изменила официальное название соревнований. Его утвердило Бюро исполкома Российского футбольного союза. Теперь турнир называется "ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ". </p> <p>Связано изменение с привлечением генерального спонсора.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Счетная палата будет контролировать расходование бюджетных средств на подготовку к ЧМ-2018</span></strong></p> <p>Счетная палата РФ решила взять расходование бюджета на подготовку к ЧМ-2018 по свой постоянный контроль.</p> <p>В официальном сообщении уточняется, что обеспечение программы подготовки к чемпионату мира с 2013 по 2018 годы предусматривает 660,6 миллиарда рублей, из которых 335,6 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, 223,8 миллиарда рублей привлечены из внебюджетных источников, 101,2 миллиарда рублей – из региональных бюджетов.</p> <p>Аудиторы нашли отклонения по использованию бюджетных средств, направленных на подготовку к турниру, на 563,7 миллиона рублей.</p> <p>По данным Счетной палаты, в 2012-2014 годах Ростовской областью не соблюдены соглашения в части обеспечения финансирования проектно-изыскательных работ по строительству или реконструкции стадионов на 115,1 миллиона рублей, Самарской областью – на 100,5 миллиона рублей, Волгоградской областью – на 93,2 миллиона рублей и Нижегородской областью – на 73 миллиона рублей.</p> <p>При этом практически все расходы по авансированию строительства стадионов производились в конце финансового года, что привело к формированию значительных объемов дебиторской задолженности, которая не уменьшается.</p> <p>Ведомство также обращает внимание на отклонения от запланированных сроков на этапах реализации отдельных мероприятий программы подготовки к ЧМ-2018, в частности по объектам Минэнерго.</p> <p>Исполнение расходов федерального бюджета, предусмотренных в целом на реализацию программы, по состоянию на 1 апреля этого года составляет 3,1 процента от годового объема. "Из восьми предусмотренных направлений расходования средств в 2015 года по шести кассовые расходы не произведены. Это касается Минэнерго России, Минстроя России, Минкомсвязи России, Росавтодора, Росжелдора, а также Роспечати", – приводит Счетная палата слова аудитора Владимира Катренко.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Блаттер призывает европейские страны вводить лимит на легионеров</span></strong></p> <p>Президент ФИФА Зепп Блаттер  выразил мнение, что европейским сборным пошел бы на пользу лимит по схеме "6+5", введенный недавно в России.</p> <p>Глава ФИФА считает, что клубы должны "уважать местные таланты" и выпускать на поле по шесть футболистов, способных играть в национальной команде. По мнению Блаттера, благодаря лимиту Россия может "вовремя вернуться на правильный путь" перед ЧМ-2018, и такая возможность "открыта и для стран Западной Европы". Кроме того, он привел в пример прошлый сезон АПЛ, в котором легионеры получили 77% игрового времени.</p> <p>Эти мысли Зепп Блаттер изложил в  своей колонке, которую он ведет в еженедельнике The FIFA Weekly.</p> <p>Заметим, что Блаттер уже не  в первый раз выдвигает подобное предложение. Такая идея была отклонена в 2010-ом году по причине того, что в ЕС защищается право рабочих на свободное перемещение. Тогда из-за этой идеи между Мишелем Платини и Блаттером возник конфликт.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Гильерме готов откликнуться на предложение играть в сборной России</span></strong></p> <p>Вратарь московского "Локомотива" Гильерме, который собирается получить российское гражданство, высказался о возможности играть за сборную России.</p> <p>"После завершения карьеры в России я вернусь в Бразилию. Играть за сборную вашей страны? Сейчас есть Акинфеев – вратарь номер один. Я его очень уважаю. Другой голкипер вашей сборной не нужен. Но если в будущем обратятся ко мне, я готов откликнуться", - сказал Гильерме.</p>

Весь мир Зенит Барселона Россия Пике Жерар Кокорин Александр Гильерме Блаттер Зепп
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Наш Зенит 99
1439525264
Вратарь номер один-это Лодыгин
Ответить
vovinho11
1439553093
То есть, Боашу в Европе делать нечего. В Азии футбол развивается, дорога туда
Ответить
Главные новости
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
4
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
44
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
2
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
12
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+