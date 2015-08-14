Блаттер предложил Европе ввести лимит на легионеров. Дайджест событий дня

<p><em>Громкий скандал с телефонными розыгрышами. Новое официальноеназвание ФНЛ. Готовность Гильерме выступать за сборную России. «Бомбардир» - о главных новостях дня</em></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Пранкер Вован разыграл Канделаки, Уткина и Черданцева</span></strong></p> <p>Пранкер Вован разыграл Тину Канделаки, Василия Уткина и Георгия Черданцева и планирует запустить в сеть запись разговора.</p> <p>"Как все прошло с Василием Уткиным, когда ему "Тина" позвонила? Мне просто интересно было собрать мнения комментаторов по поводу скандала с их коллегой. Да, Тина позвонила. Он полностью в нее поверил, хотя с ним две Тины говорили. Он не почуял подвоха. Он не был особо вежлив. Хамоват. И про жиробаса говорил.</p> <p>Думаю, что у Тины есть шансы справиться со своей работой. То, что она человек далекий от мира спорта даже плюс. Мне, тоже особо несведущему в этой области, кажется ,что спортивный мир, особенно футбольный, очень напоминает шоу-бизнес. Такие же тусовки, порой анекдотичные герои, много грязи, выливающейся как публично, так и в закулисье и подковерная борьба. А вместо фанеры и черного нала договорные матчи. Поэтому когда в такое "болото" приходит человек со стороны, никак не связанный с завсегдатаями - это возможность что-то изменить в лучшую сторону. Главное, чтобы Тину не засосало в это самое болото", - рассказал Вован.</p> <p><a href="https:///articles/?id=438758" target="_blank">«Уткин, ты трус. Жалкий, позорный интриган». Что нужно знать о главном скандале этого лета</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Пике послал «Реал» к черту</strong></span></p> <p>Защитник испанской "Барселоны" Жерар Пике позволил себе не совсем корректную реплику в адрес мадридского "Реала" после победы своей команды в матче за Суперкубок УЕФА против "Севильи" (5:4). </p> <p>"К черту "Реал". Пусть в Мадриде смотрят, как мы завоевываем очередной трофей", - заявил футболист.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Первые пять минут московского дерби пройдут в тишине</span></strong></p> <p>Фанатское движение московского "Спартака" "Фратрия" на своем сайте выступило с официальным обращением к своим сподвижникам и болельщикам московского "Спартака" в преддверии пятничного очного матча пятого тура РФПЛ.</p> <p>"Дорогие друзья, есть вещи, которые объединяют футбольный мир. Таким событием стало и зверское убийство нашего друга, преданного болельщика "Спартака" Антона Феоктистова на выезде в Самаре. В связи с этим на дерби будет проведена акция "5 минут тишины".</p> <p>Акцию поддержало руководство нашего клуба, отменив несколько торжественных мероприятий перед началом игры. К акции присоединяются и наши соперники, чтобы почтить память болельщика, который остался навечно предан своему клубу. Большая просьба к трибунам - первые 5 минут матча провести в тишине и почтить память нашего погибшего друга. </p> <p>Но не забываем - это дерби, особенный день, особенный матч, на нашем стадионе "Спартак" ожидается аншлаг. После акции не жалеем сил и заряжаем за себя и за тех, кого на трибуне нет. На матч - все в красном!".</p> <p><a href="https:///articles/?id=438837" target="_blank">Пять вещей, которые обязательно случатся в матче "Спартак"- ЦСКА </a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439501410__I2V7305.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Агент Кокорина назвал слова Орлова маразмом</span></strong></p> <p>Агент и отчим нападающего московского "Динамо" Александра Кокорина Кирилл Кокоринотреагировал на слова спортивного комментатора Геннадия Орлова о том, что игрок требует от "Зенит" зарплату в размере пяти миллионов евро в год. </p> <p>"Предложений от "Зенита" точно не было. Широко известный в узких кругах комментатор Геннадий Сергеевич Орлов — уже такой стареющий, к сожалению — начинает комментировать что-то по поводу сумм, которые агенты Кокорина просят у "Зенита", и приемлемо это или неприемлемо. Это маразм чистой воды! Нужно человеку выдохнуть и уже заняться то ли внуками, то ли правнуками. Хватит сочинять уже!", - заявил Кокорин.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">КДК дает ЦСКА испытательный срок в размере четырех месяцев</span></strong></p> <p>Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на последнем заседании касательно московского ЦСКА. </p> <p>"Болельщики ЦСКА вывесили два оскорбительных баннера про УЕФА и КДК. При этом болельщики ЦСКА даже не задумываются, что в КДК работает легенда ЦСКА Владиимир Пономарев. За демонстрацию оскорбительных баннеров запретить ЦСКА допуск зрителей, кроме женщин и детей, на один домашний матч условно. КДК сам определит матч и секторы, на которые будет запрещен вход. Установить испытательный срок с 14 августа по 14 декабря 2015 года. За скандирование оштрафовать ЦСКА на 30 тыс. рублей", - заключил функционер.</p> <p><strong><a href="https:///old/articles/437684.shtml" target="_blank">Люди иск. Почему история с фанатами на игре ЦСКА - "Анжи" позорит российский футбол</a></strong></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">ФНЛ изменила официальное название своего турнира</span></strong></p> <p>Организация ФНЛ, проводящая турнир во втором по силе российском футбольном дивизионе, изменила официальное название соревнований. Его утвердило Бюро исполкома Российского футбольного союза. Теперь турнир называется "ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ". </p> <p>Связано изменение с привлечением генерального спонсора.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Счетная палата будет контролировать расходование бюджетных средств на подготовку к ЧМ-2018</span></strong></p> <p>Счетная палата РФ решила взять расходование бюджета на подготовку к ЧМ-2018 по свой постоянный контроль.</p> <p>В официальном сообщении уточняется, что обеспечение программы подготовки к чемпионату мира с 2013 по 2018 годы предусматривает 660,6 миллиарда рублей, из которых 335,6 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, 223,8 миллиарда рублей привлечены из внебюджетных источников, 101,2 миллиарда рублей – из региональных бюджетов.</p> <p>Аудиторы нашли отклонения по использованию бюджетных средств, направленных на подготовку к турниру, на 563,7 миллиона рублей.</p> <p>По данным Счетной палаты, в 2012-2014 годах Ростовской областью не соблюдены соглашения в части обеспечения финансирования проектно-изыскательных работ по строительству или реконструкции стадионов на 115,1 миллиона рублей, Самарской областью – на 100,5 миллиона рублей, Волгоградской областью – на 93,2 миллиона рублей и Нижегородской областью – на 73 миллиона рублей.</p> <p>При этом практически все расходы по авансированию строительства стадионов производились в конце финансового года, что привело к формированию значительных объемов дебиторской задолженности, которая не уменьшается.</p> <p>Ведомство также обращает внимание на отклонения от запланированных сроков на этапах реализации отдельных мероприятий программы подготовки к ЧМ-2018, в частности по объектам Минэнерго.</p> <p>Исполнение расходов федерального бюджета, предусмотренных в целом на реализацию программы, по состоянию на 1 апреля этого года составляет 3,1 процента от годового объема. "Из восьми предусмотренных направлений расходования средств в 2015 года по шести кассовые расходы не произведены. Это касается Минэнерго России, Минстроя России, Минкомсвязи России, Росавтодора, Росжелдора, а также Роспечати", – приводит Счетная палата слова аудитора Владимира Катренко.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Блаттер призывает европейские страны вводить лимит на легионеров</span></strong></p> <p>Президент ФИФА Зепп Блаттер выразил мнение, что европейским сборным пошел бы на пользу лимит по схеме "6+5", введенный недавно в России.</p> <p>Глава ФИФА считает, что клубы должны "уважать местные таланты" и выпускать на поле по шесть футболистов, способных играть в национальной команде. По мнению Блаттера, благодаря лимиту Россия может "вовремя вернуться на правильный путь" перед ЧМ-2018, и такая возможность "открыта и для стран Западной Европы". Кроме того, он привел в пример прошлый сезон АПЛ, в котором легионеры получили 77% игрового времени.</p> <p>Эти мысли Зепп Блаттер изложил в своей колонке, которую он ведет в еженедельнике The FIFA Weekly.</p> <p>Заметим, что Блаттер уже не в первый раз выдвигает подобное предложение. Такая идея была отклонена в 2010-ом году по причине того, что в ЕС защищается право рабочих на свободное перемещение. Тогда из-за этой идеи между Мишелем Платини и Блаттером возник конфликт.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Гильерме готов откликнуться на предложение играть в сборной России</span></strong></p> <p>Вратарь московского "Локомотива" Гильерме, который собирается получить российское гражданство, высказался о возможности играть за сборную России.</p> <p>"После завершения карьеры в России я вернусь в Бразилию. Играть за сборную вашей страны? Сейчас есть Акинфеев – вратарь номер один. Я его очень уважаю. Другой голкипер вашей сборной не нужен. Но если в будущем обратятся ко мне, я готов откликнуться", - сказал Гильерме.</p>