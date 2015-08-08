«Ювентус» - «Лацио» - 2:0. Фоторепортаж

«Ювентус» смог уверенно обыграть «Лацио» в битве за Суперкубок Италии. «Бомбардир» представляет вам подборку фотографии с матча в Шанхае.

«Ювентус» смог уверенно обыграть «Лацио» в битве за Суперкубок Италии. «Бомбардир» представляет вам подборку фотографии с матча в Шанхае.





В этом году матч за Суперкубок провели в Шанхае. Уже в седьмой раз в истории трофей достался «Ювентусу».После отъезда из Турина Карлоса Тевеса и Артуро Видаля главной звездой команды Массимилиано Аллегри стал полузащитник Поль Погба.«Лацио» старался сделать все, чтобы не дать лидеру серии А начать сезон с трофея.Аллегри был уверен, что его команда вернется домой с Суперкубком.Раду старается остановить Маркизио. Безуспешно.На матч пришло большое количество любителей «Ювентуса» в Китае.«Лацио» продержался первый тайм, а во втором «Ювентус» нашел ключ к воротам римлян.Погба старался сделать на поле все, что только возможно. Игроки «Лацио» созерцали на это со стороны.Вот и все! Победа!До встречи на матчах Серии А:)