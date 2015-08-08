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    «Ювентус» - «Лацио» - 2:0. Фоторепортаж


    0
    Голосов: 0
    08.08.2015 19:01
    «Ювентус» смог уверенно обыграть «Лацио» в битве за Суперкубок Италии. «Бомбардир» представляет вам подборку фотографии с матча в Шанхае.
    «Ювентус» смог уверенно обыграть «Лацио» в битве за Суперкубок Италии. «Бомбардир» представляет вам подборку фотографии с матча в Шанхае.



    В этом году матч за Суперкубок провели в Шанхае. Уже в седьмой раз в истории трофей достался «Ювентусу».



    После отъезда из Турина Карлоса Тевеса и Артуро Видаля главной звездой команды Массимилиано Аллегри стал полузащитник Поль Погба.



    «Лацио» старался сделать все, чтобы не дать лидеру серии А начать сезон с трофея.



    Аллегри был уверен, что его команда вернется домой с Суперкубком.



    Раду старается остановить Маркизио. Безуспешно.



    На матч пришло большое количество любителей «Ювентуса» в Китае.



    «Лацио» продержался первый тайм, а во втором «Ювентус» нашел ключ к воротам римлян.



    Погба старался сделать на поле все, что только возможно. Игроки «Лацио» созерцали на это со стороны.



    Вот и все! Победа!

    До встречи на матчах Серии А:)
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК "Ювентус"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 10 августа 2015, 11:34

      Юве чемпион!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 8 августа 2015, 21:33

      Посмотри на новый ЮВЕ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 8 августа 2015, 20:44

      с победой

      -1
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