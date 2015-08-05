Рондон начал искать новый клуб, Самба – тоже. Дайджест событий дня

ЦСКА пробился в четвертый раунд Лиги чемпионов, Рондон собирается покинуть «Зенит», Дзюбу снабдили защитной маской, имя главного тренера сборной России назовут в пятницу. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Дзюба сможет сыграть с «Уфой»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба в среду работал по индивидуальной программе.

Форварду изготовили специальную маску, которая должна защитить Дзюбу после осколочного перелома носа. Ожидается, что игрок сможет выйти на поле в матче с «Уфой».

Рондон, вероятно, покинет «Зенит»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Хосе Саломон Рондон отсутствовал на последней тренировке команды. По информации источника, футболист отправился на переговоры со своим новым работодателем, который пока неизвестен. По всей видимости, в скором времени будет объявлено о трансфере венесуэльца. Отметим, что в последних играх южноамериканец находился на скамейке запасных, а на поле был россиянин Артем Дзюба.

В случае ухода Рондона, «Зенит» будет располагать только одним центрфорвардом — Дзюбой.

Главный тренер сборной России будет назван 7-го августа

Министр спорта Российской Федерации и, по всей видимости, в скором будущем президент РФС Виталий Мутко заявил, что назовет имя нового главного тренера сборной России по футболу в ближайшую пятницу.

Самба близок к переходу в «Трабзонспор» Защитник московского «Динамо» Кристофер Самба может стать игроком «Трабзонспора». Турецкий клуб готов предложить за футболиста 2 миллиона евро. Вчера вице-президент «Трабзонспора» подтвердил, что ведет переговоры с Самбой. Действующий контракт защитника с командой рассчитан до 2016 года. В прошлом сезоне конголезец провел 24 матча в российском чемпионате, в которых забил четыре гола. Напомним, что им, скорее всего, станет наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий, который до конца отборочного турнира к Евро-2016 будет совмещать посты.

Лига чемпионов. ЦСКА благодаря волевой победе – в раунде плей-офф

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов московскому ЦСКА пришлось проводить в гостях. Начало для нашего клуба выдалось хуже некуда. Уже в первые мгновения игры пражане пытались оккупировать владения Игоря Акинфеева, искали варианты, а на 6-й минуте вовсе забили после беззубой игры в обороне соперника. Отличился Ладислав Крейчи, который вряд ли засидится в чешском чемпионате. Минули десять минут, как вновь неуверенные действия защитников ЦСКА позволили забить Кеинде Фатаи, который поразил ворота россиян и в химкинском матче. 0:2 — настроение было совсем упадническим, если не суицидальным.

Но тут-то и взыграл русский характер, хоть и проявили его далеко не россияне. Ахмед Муса сначала на 34-й минуте, а затем и на 51-й вернул паритет. При счете 2:2 стало дышать намного легче, а на 64-й минуте ко всем бедам «Спарты», которая видела себя уже в следующем раунде, добавилось удаление Марека Матейовски. Чех вполне мог нанести увечье Марио Фернандесу, но, по счастью, все обошлось. Третий мяч в ворота Давида Бичика забил Алан Дзагоев.

Итог: валидольный проход ЦСКА в раунд плей-офф, где, разумеется, оппонент будет намного сильнее, поэтому «армейцам» предстоит работать и работать.

5 августа. Прага. Стадион «Дженерали-Арена»

Спарта (Чехия) – ЦСКА (Россия) – 2:3 (2:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Крейчи, 6; 2:0 – Фатай, 16; 2:1 – Муса, 34; 2:2 – Муса, 51; 2:3 – Дзагоев, 76.

«Спарта»: Бичик, Голек (Конате, 64), Намойнесу, Хибш, Ваха, Матейовски, Докал, Маречек, Фридек, Крейчи (Хушбауэр, 87), Фатай (Лафата, 54).

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Вернблум, Тошич (Миланов, 83), Дзагоев (Головин, 90+4), Еременко, Натхо (Игнашевич, 80), Муса.

Предупреждения: Фридек, 28; А. Березуцкий, 73; Хушбауэр, 89.

Удаление: Матейовски, 64.