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  • Рондон начал искать новый клуб, Самба – тоже. Дайджест событий дня

Рондон начал искать новый клуб, Самба – тоже. Дайджест событий дня

ЦСКА пробился в четвертый раунд Лиги чемпионов, Рондон собирается покинуть «Зенит», Дзюбу снабдили защитной маской, имя главного тренера сборной России назовут в пятницу. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Дзюба сможет сыграть с «Уфой»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба в среду работал по индивидуальной программе.
Форварду изготовили специальную маску, которая должна защитить Дзюбу после осколочного перелома носа. Ожидается, что игрок сможет выйти на поле в матче с «Уфой».
Рондон, вероятно, покинет «Зенит»
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Хосе Саломон Рондон отсутствовал на последней тренировке команды. По информации источника, футболист отправился на переговоры со своим новым работодателем, который пока неизвестен. По всей видимости, в скором времени будет объявлено о трансфере венесуэльца. Отметим, что в последних играх южноамериканец находился на скамейке запасных, а на поле был россиянин Артем Дзюба.
В случае ухода Рондона, «Зенит» будет располагать только одним центрфорвардом — Дзюбой.
Главный тренер сборной России будет назван 7-го августа
Министр спорта Российской Федерации и, по всей видимости, в скором будущем президент РФС Виталий Мутко заявил, что назовет имя нового главного тренера сборной России по футболу в ближайшую пятницу.
Напомним, что им, скорее всего, станет наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий, который до конца отборочного турнира к Евро-2016 будет совмещать посты.
Самба близок к переходу в «Трабзонспор»
Защитник московского «Динамо» Кристофер Самба может стать игроком «Трабзонспора». Турецкий клуб готов предложить за футболиста 2 миллиона евро.
Вчера вице-президент «Трабзонспора» подтвердил, что ведет переговоры с Самбой. Действующий контракт защитника с командой рассчитан до 2016 года.
В прошлом сезоне конголезец провел 24 матча в российском чемпионате, в которых забил четыре гола.
Лига чемпионов. ЦСКА благодаря волевой победе – в раунде плей-офф
Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов московскому ЦСКА пришлось проводить в гостях. Начало для нашего клуба выдалось хуже некуда. Уже в первые мгновения игры пражане пытались оккупировать владения Игоря Акинфеева, искали варианты, а на 6-й минуте вовсе забили после беззубой игры в обороне соперника. Отличился Ладислав Крейчи, который вряд ли засидится в чешском чемпионате. Минули десять минут, как вновь неуверенные действия защитников ЦСКА позволили забить Кеинде Фатаи, который поразил ворота россиян и в химкинском матче. 0:2 — настроение было совсем упадническим, если не суицидальным.
Но тут-то и взыграл русский характер, хоть и проявили его далеко не россияне. Ахмед Муса сначала на 34-й минуте, а затем и на 51-й вернул паритет. При счете 2:2 стало дышать намного легче, а на 64-й минуте ко всем бедам «Спарты», которая видела себя уже в следующем раунде, добавилось удаление Марека Матейовски. Чех вполне мог нанести увечье Марио Фернандесу, но, по счастью, все обошлось. Третий мяч в ворота Давида Бичика забил Алан Дзагоев.
Итог: валидольный проход ЦСКА в раунд плей-офф, где, разумеется, оппонент будет намного сильнее, поэтому «армейцам» предстоит работать и работать.
5 августа. Прага. Стадион «Дженерали-Арена»
Спарта (Чехия) – ЦСКА (Россия) – 2:3 (2:1) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Крейчи, 6; 2:0 – Фатай, 16; 2:1 – Муса, 34; 2:2 – Муса, 51; 2:3 – Дзагоев, 76.
«Спарта»: Бичик, Голек (Конате, 64), Намойнесу, Хибш, Ваха, Матейовски, Докал, Маречек, Фридек, Крейчи (Хушбауэр, 87), Фатай (Лафата, 54).
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Вернблум, Тошич (Миланов, 83), Дзагоев (Головин, 90+4), Еременко, Натхо (Игнашевич, 80), Муса.
Предупреждения: Фридек, 28; А. Березуцкий, 73; Хушбауэр, 89.
Удаление: Матейовски, 64.

Россия ЦСКА Спарта Зенит Россия Дзюба Артем Самба Кристофер Рондон Хосе Саломон Слуцкий Леонид Мутко Виталий
Комментарии (16)
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Кукуха
1438808605
Ждём Дзюбу, должен быть разозлён после травмы, а соответственно покажет всё, на что способен :) ЦСКА красавчики, верил в победу до конца!
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Real chempion
1438812243
Уход Рондона - одно из из последствий лимита. Кто-то скажет - мол хорошо, янычары пусть валят забугор к себе, а наши Дзюбы будут постоянно играть и подготовятся к ЧМ как следует! Только вот вопрос - а не пропадет-ли у того же Дзюбиньо желание тренероваться ещё лучше, рвать и метать на поле, т.к. в основу-то все-равно его поставят ибо лимит, кого ещё ставить? Ну вообще подобных случаев, думаю, много образуется у нас в чемпе. И главный вопрос из этого - как получится с таким лимитом создать сильную сборную на ЧМ-18? Хотя верю что она будет и все наши сборники и будущие сборники - профи, которые всегда мотивированы на МАКСИМУМ!
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Busta Rhumes
1438854913
В Зените есть Халк, а теперь ещё и Дзюбамэн))) Ждём выхода супергероя на поле)))
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AK--47
1438857880
Лимит конечно многих ставит в нелегкое положение. Прямо перед началом чемпионата решили поменять лимит.
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Костянfriend
1438867685
не грузятся комментарии
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Костянfriend
1438867884
Не в восторге от Рондона. Дзюба лучше его. Не согласен, что он единственный в Зените в центре. Есть молодой Павел Долгов.
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3eмлянин
1438872697
найдут - спрос будет
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Трувор
1438872884
"Спарта"(Прага) - ЦСКА(Россия) - 2:3. - РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ !!!
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GINSTOP
1438924898
Жаль что Рондон уходит хороший форвард((((
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bodak
1438954316
жаль что Рондон уходит он ещё бы понадобился зениту
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