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  • Трансферные слухи. «Интер» близок к покупке Рондона, «МЮ» готовится заплатить 120 млн евро за Бейла

Трансферные слухи. «Интер» близок к покупке Рондона, «МЮ» готовится заплатить 120 млн евро за Бейла

О переходе Рондона в "Интер", отчаянной попытке "Галатасарая" заполучить Ибрагимовича, готовящейся продаже Черышева и возвращении Пато в Европу – в новом обзоре трансферных слухов от "Бомбардира".

Россия

Сделка по переходу Мубарака Буссуфа в "Андерлехт" окончательно провалилась. "Локомотив" наотрез отказался снизить сумму трансфера. Кроме того, из "Андерлехта" передумал уходить Деннис Прает, из-за чего тренеру бельгийского клуба Буссуфа оказался попросту не нужен.

Нападающий "Зенита" Саломон Рондон может продолжить карьеру в "Интере". "Нерадзурри" - единственные, кто готов заплатить за венесуэльца 20 млн евро. Также питерский клуб может покинуть Эсекьель Гарай – на аргентинского защитника всерьез претендует "Ювентус".

Несостоявшийся полузащитник "Динамо" Ян Мвила завтра станет игроком "Сандерленда". Это случится сразу после того, как Мвила пройдет клубный медосмотр. Отметим, что на днях француз сбежал с клубной базы "Динамо", предварительно разгромив собственную квартиру.

По сообщению итальянской прессы, "Зенит" готов расстаться с Акселем Витселем за 35 млн евро. Главным претендентом на бельгийца продолжает оставаться "Милан"; воспользоваться замешательством "россонери" в любой момент готов "Ювентус", ищущий достойного помощника для Сами Хедиры.

Таблица летних трансферов РФПЛ

Италия

Полузащитник "Наполи" Гекхан Инлер отказался выезжать в Англию, чтобы подписать контракт с "Лестером". Швейцарский хавбек честно признался, что очень не хочет выступать за клуб Клаудио Раньери. Сейчас Инлер ждет официального предложения от "Фиорентины".

"Милан" близок к приобретению Алессио Романьоли. За защитника "Ромы" будет заплачено 28 млн евро, хотя изначально предполагалось, что стороны сойдутся на 25-ти.

Полузащитник "Милана" Алессио Черчи определился со своими желаниями по новому клубу. Игрок хочет вернуться в "Фиорентину", за которую уже выступал в 2010-2012 годах. Болельщики "фиалок" несказанно обрадовались желанию Черчи, сообщает La Nazione.

Таблица летних трансферов Серии А



Франция

Сага с нападающим "ПСЖ" Златаном Ибрагимовичем набирает обороты. Роскошнейшее предложение шведу спешит сделать "Галатасарай". Эту информацию подтвердил один из руководителей турецкого клуба Расим Зайоглу. Подогрели ситуацию и журналисты Sky Sports: по их сведениям, Ибрагимович, скорее всего, не перейдет в "Милан"!

Нападающий "Наполи" Эдуардо Варгас отказался переходить в ЦСКА на правах аренды. Чилиец рассчитывает продолжить карьеру в "Марселе".

Таблица летних трансферов Лиги 1

Англия

"Ливерпуль" и Денис Черышев все ближе друг к другу. Англичане готовы заплатить за вингера "Реала" 17 млн евро. Ранее наставник мадридцев Рафаэль Бенитес признался, что не рассчитывает на Черышева в новом сезоне. Болельщики "Реала" уже выразили протест по этому поводу: 82% из них категорически не хотят продажи Черышева и требуют дать россиянину шанс.

Некогда лучший бомбардир Лиги 1 Мусса Соу готов вернуться в один из чемпионатов большой пятерки. Форвард может перейти в "Сандерленд", который согласен заплатить "Фенербахче" 15 млн фунтов. На Соу совсем недавно претендовал ЦСКА, но клубы не сошлись на сумме трансфера.

Наставник "МЮ" Луис Ван Гаал готовит очередную трансферную бомбу. По его мнению, "манкунианцам" просто необходимо заполучить вингера "Реала" Гарета Бейла. За валлийца "Манчестеру" предстоит заплатить порядка 120 млн евро! "Мы не вернем себе чемпионство, если не подпишем еще одного топ-игрока с лидерскими качествами" - так Ван Гаал обозначил трансферную задачу "МЮ" на август.

Форвард "Сан Паоло" Алешандре Пато хочет вернуться в Европу. На экс-звезду "Милана" претендует "Сандерленд". Кроме того, руководство "Сан Паоло" намерено вновь предложить Пато "Фиорентине". Этот трюк они уже проделывали прошлой зимой, но получили от "фиалок" отказ.

Таблица летних трансферов АПЛ

"Бомбардир" дарит подарки! Подробнее

Испания. Примера Весь мир Реал Зенит Манчестер Юнайтед Галатасарай Бэйл Гарет Черчи Алессио Рондон Хосе Саломон Черышев Денис Романьоли Алессио
Комментарии (45)
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Tmn2012
1438576804
Этот мир сошел с ума...
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vrossiinetfutbola
1438580526
СОККЕР РАБОТАЕТ. ВАЛИТЕ ОТСЮДА!!!
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GINSTOP
1438580847
Бомбардтр тоже норм))
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Red-белый
1438583230
Если МЮ купит Гарета,то я думаю с ван галом до 1/4 ЛЧ доберуться та и в АПЛ шороху наведут
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Red-белый
1438583367
Я согласен,соккер был лучше!!! В бомбардире один плюс видео голов и много минусов!!! Но ничего будем ждать,как они будут меняться!!! Только видео почему то только с РФПЛ
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GINSTOP
1438583841
Да ну мне кажется Бомбардир лучше соккера
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DmitryKravch5
1438586502
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bodak
1438586817
Денису Черышеву надо развиватся и перейти в Ливерпуль
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GINSTOP
1438587573
Жаль что Чилииц незахотел в ЦСКА (((
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Dgad
1438602398
Бейла на фото не узнать даже,)
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