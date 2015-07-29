Трансферные слухи. Дренте ведет переговоры с «Крыльями Советов», Негредо ссорится с тренером

<div><em>О возвращении в Россию Дренте, падении Кассано в Серию В, скандале в «Валенсии» и переезде Анчелотти в Мексику – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».</em></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Россия</strong></span></div> <div><br /> «Ростов» близок к приобретению Кристиана Нобоа, утверждают греческие СМИ. Прошедший сезон эквадорец провел в местном «ПАОК», где проявить себя во всей красе ему не удалось.</div> <div><br /> Экс-защитник «Реала» Ройстон Дренте может вернуться в Россию. Самарская пресса утверждает, что голландец может стать следующим новичком «Крыльев Советов».<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица летних трансферов РФПЛ</a></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Италия</strong></span></div> <div><br /> «Сампдория» активно ищет замену ушедшему Самуэлю Это’О. Генуэзцы провели переговоры с форвардом греческой сборной Георгосом Самарасом. По сообщению журналиста Джанлуки Ди Марцио, нападающий уже согласился переехать в Геную. Последний сезон Самарас провел в арабском «Аль-Хиляль», с которым в июле расторг контракт.</div> <div><br /> Экс-полузащитник «Зенита» Алессандро Розина может продолжить карьеру в Таиланде: один из местных клубов предлагает ему сумасшедшую зарплату. Также на Розину претендуют испанский «Эйбар» и клуб Серии В «Латина». Напомним, итальянец выступал за <br /> «Зенит» с 2009 по 2012 год.</div> <div><br /> Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли может продолжить карьеру в Серии А. Игроком всерьез интересуется «Болонья», которая, однако, не готова заплатить требуемые 10 млн евро. Переговоры между сторонами продолжаются.</div> <div><br /> Полузащитник «Галатасарая» Фелипе Мело все ближе к переходу в «Интер». В сделку, скорее всего, будет включен защитник «нерадзурри» Юто Нагатомо: японец уже рассказал о своей бесконечной симпатии к турецкой лиге.</div> <div><br /> Итальянские СМИ разразились сообщением о грядущем переходе Антонио Кассано в «Бари». В этом клубе строптивый форвард когда-то начинал свою карьеру. «Кассано нам пригодился бы. Но пока мы не можем позволить себе его зарплату» - грустно опровергнул президент «Бари» Джанлука Папареста.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434860" target="_blank">Таблица летних трансферов Серии А</a></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Англия</strong></span></div> <div><br /> Димитар Бербатов стал главной трансферной целью «Астон Виллы» в августе. Бирмингемцы уже провели первые переговоры с болгарским форвардом, который в настоящее время является свободным агентом.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Франция</strong></span></div> <div><br /> Некогда один из самых талантливых хавбеков Франции Бенуа Педретти продолжит карьеру в низшем дивизионе. Экс-игрок сборной, скорее всего, подпишет контракт с клубом Лиги 2 «Нанси».<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=435036" target="_blank">Таблица летних трансферов Лиги 1</a></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Германия</strong></span></div> <div><br /> «Байер» близок к трансферу опорника «Интернасьонала» Чарльза Арангиса. Чилийского игрока на родине называют «вторым Видалем». Отметим, что Видаль получил всемирную известность именно в леверкузенском клубе.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434679" target="_blank">Таблица летних трансферов Бундеслиги</a><br /> <br /> <img src="https:///images/upload/10831837_583552258457721_2017303782_n.jpg" width="580" height="471" alt="" /></div> <div><br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Испания</span></strong></div> <div><br /> Небольшой скандал случился в рядах «Валенсии». Буквально 1 июля испанцы выкупили Альваро Негредо у «Манчестер Сити» за 30 млн евро. Не прошло и месяца, как «Валенсия» выставляет своего ударного форварда на трансфер. Причина – непреодолимые разногласия, вспыхнувшие между Негредо и тренером «Валенсии» Нуну.</div> <div><br /> «Барселона» может приобрести форварда «Сельты» Нолито за 19 млн евро. Это будет сделано в случае, если в «МЮ» перейдет Педро. Нолито является воспитанником каталонского футбола, но в свое время оказался не нужен родному клубу.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434787" target="_blank">Таблица летних трансферов Примеры</a></div> <div><br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Мексика</span></strong></div> <br /> Местное футбольное руководство пытается склонить Карло Анчелотти возглавить сборную Мексики. В переговоры готов включиться даже президент страны Энрике Ньето. Правда, пока предложение мексиканцев Анчелотти воспринимает без особого энтузиазма.