Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Трансферные слухи. Дренте ведет переговоры с «Крыльями Советов», Негредо ссорится с тренером

Трансферные слухи. Дренте ведет переговоры с «Крыльями Советов», Негредо ссорится с тренером

<div><em>О возвращении в Россию Дренте, падении Кассано в Серию В, скандале в «Валенсии» и переезде Анчелотти в Мексику – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».</em></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Россия</strong></span></div> <div><br /> «Ростов» близок к приобретению Кристиана Нобоа, утверждают греческие СМИ. Прошедший сезон эквадорец провел в местном «ПАОК», где проявить себя во всей красе ему не удалось.</div> <div><br /> Экс-защитник «Реала» Ройстон Дренте может вернуться в Россию. Самарская пресса утверждает, что голландец может стать следующим новичком «Крыльев Советов».<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица летних трансферов РФПЛ</a></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Италия</strong></span></div> <div><br /> «Сампдория» активно ищет замену ушедшему Самуэлю Это’О. Генуэзцы провели переговоры с форвардом греческой сборной Георгосом Самарасом. По сообщению журналиста Джанлуки Ди Марцио, нападающий уже согласился переехать в Геную. Последний сезон Самарас провел в арабском «Аль-Хиляль», с которым в июле расторг контракт.</div> <div><br /> Экс-полузащитник «Зенита» Алессандро Розина может продолжить карьеру в Таиланде: один из местных клубов предлагает ему сумасшедшую зарплату. Также на Розину претендуют испанский «Эйбар» и клуб Серии В «Латина». Напомним, итальянец выступал за <br /> «Зенит» с 2009 по 2012 год.</div> <div><br /> Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли может продолжить карьеру в Серии А. Игроком всерьез интересуется «Болонья», которая, однако, не готова заплатить требуемые 10 млн евро. Переговоры между сторонами продолжаются.</div> <div><br /> Полузащитник «Галатасарая» Фелипе Мело все ближе к переходу в «Интер». В сделку, скорее всего, будет включен защитник «нерадзурри» Юто Нагатомо: японец уже рассказал о своей бесконечной симпатии к турецкой лиге.</div> <div><br /> Итальянские СМИ разразились сообщением о грядущем переходе Антонио Кассано в «Бари». В этом клубе строптивый форвард когда-то начинал свою карьеру. «Кассано нам пригодился бы. Но пока мы не можем позволить себе его зарплату» - грустно опровергнул президент «Бари» Джанлука Папареста.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434860" target="_blank">Таблица летних трансферов Серии А</a></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Англия</strong></span></div> <div><br /> Димитар Бербатов стал главной трансферной целью «Астон Виллы» в августе. Бирмингемцы уже провели первые переговоры с болгарским форвардом, который в настоящее время является свободным агентом.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Франция</strong></span></div> <div><br /> Некогда один из самых талантливых хавбеков Франции Бенуа Педретти продолжит карьеру в низшем дивизионе. Экс-игрок сборной, скорее всего, подпишет контракт с клубом Лиги 2 «Нанси».<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=435036" target="_blank">Таблица летних трансферов Лиги 1</a></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Германия</strong></span></div> <div><br /> «Байер» близок к трансферу опорника «Интернасьонала» Чарльза Арангиса. Чилийского игрока на родине называют «вторым Видалем». Отметим, что Видаль получил всемирную известность именно в леверкузенском клубе.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434679" target="_blank">Таблица летних трансферов Бундеслиги</a><br /> <br /> <img src="https:///images/upload/10831837_583552258457721_2017303782_n.jpg" width="580" height="471" alt="" /></div> <div><br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Испания</span></strong></div> <div><br /> Небольшой скандал случился в рядах «Валенсии». Буквально 1 июля испанцы выкупили Альваро Негредо у «Манчестер Сити» за 30 млн евро. Не прошло и месяца, как «Валенсия» выставляет своего ударного форварда на трансфер. Причина – непреодолимые разногласия, вспыхнувшие между Негредо и тренером «Валенсии» Нуну.</div> <div><br /> «Барселона» может приобрести форварда «Сельты» Нолито за 19 млн евро. Это будет сделано в случае, если в «МЮ» перейдет Педро. Нолито является воспитанником каталонского футбола, но в свое время оказался не нужен родному клубу.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434787" target="_blank">Таблица летних трансферов Примеры</a></div> <div><br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Мексика</span></strong></div> <br /> Местное футбольное руководство пытается склонить Карло Анчелотти возглавить сборную Мексики. В переговоры готов включиться даже президент страны Энрике Ньето. Правда, пока предложение мексиканцев Анчелотти воспринимает без особого энтузиазма. 

Весь мир Ливерпуль Болонья Крылья Советов Астон Вилла Дренте Ройстон Розина Алессандро Балотелли Марио Негредо Альваро
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тraumtanzеr
1438194636
Нобоа уже подписан.
Ответить
Владимир13
1438201274
Может еще Агуэро в тульский Арсенал?
Ответить
zim289
1438204243
Балотелли надо в Интер вернуть.
Ответить
Azamat12
1438204555
Для Ростова Нобоа будит хорошим укреплением
Ответить
Valar Morghulis
1438212168
У Ростова грамотная банда собирается)
Ответить
Hotspur55
1438213232
Анчелотти бы спину сначала вылечить,а тут Мексика нарисовалась
Ответить
sagittarius27
1438243816
Про Бербатова вообще первый раз слышу, что им Астон Вилла интересуется.
Ответить
Busta Rhumes
1438327620
Надеюсь Марио возродит свою карьеру!
Ответить
fenomeno9
1438347988
Ростов молодцы! Нобоа неплох
Ответить
GINSTOP
1438531288
Нобоа в Ростеве неплохим усиленеем будет
Ответить
Главные новости
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
1
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
30
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
2
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
10
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+