«Я и мои люди − это топ. А ты − дерьмо». Как Жозе Моуринью ругается со всем миром

Эпатажный португальский тренер выдал очередную острую цитату, посоветовав жене Рафаэля Бенитеса следить за диетой своего мужа, а не говорить о нем. "Бомбардир" собрал все слова Жозе Моуринью, которыми он задевал окружающих все эти годы.
Жозе Моуринью против фанатов "Арсенала"
"Скучный, скучный "Челси"? Я думаю, что скучно − это провести десять лет без трофеев. Ты поддерживаешь клуб, ждешь, ждешь столько лет без чемпионства – вот это действительно скучно".
Жозе Моуринью против Арсена Венгера
"Мы создаем реальные проблемы для команды Венгера, и я думаю, что он, как вы, англичане, это называете, вуайерист. Арсен любит подсматривать за другими людьми. В фильмах показывают таких людей, у которых дома стоит большой телескоп, и с его помощью они наблюдают за остальными. Венгер, должно быть, один из них. И, честно говоря, это уже болезнь. Потому он и говорит постоянно о "Челси", прямо остановиться не может".
Жозе Моуринью против журналиста
"Я и мои люди в футбольном мире - это топ. А ты в журналистском мире - дерьмо. Ты антимадридист, антимоуринист, и вопросы ты всегда задаешь провокационные и негативные. Мне говорили, что ты сукин сын, но я не думал, что настолько… Контролируй свои источники и думай, что говоришь".
Жозе Моуринью против арбитра Фила Дауда
"Вы слишком жирный, чтобы судить, вы должны уйти в отставку".
Жозе Моуринью против "Тоттенхэма"
"Как говорят у нас в Португалии, "Тоттенхэм" привез с собой автобус и поставил его перед воротами. На месте болельщика, выложившего кровные пятьдесят фунтов, я был бы расстроен тем, что "шпоры" приехали сюда только для того, чтобы отбиваться. Только одной команде была нужна победа, а вот другая мечтала лишь не пропустить. Это нечестно".
Жозе Моуринью против конкурентов по АПЛ
"Когда в "Челси" пришел Абрамович, клуб покупал себе титул. Теперь так делают наши соперники".
Жозе Моуринью против чемпионата Испании
"Я был в Испании, и мне не понравилось. Мне не понравилось, потому что я выиграл титул с рекордом в 100 очков, на нашем счету был 121 гол, но при этом мы сыграли всего три или четыре матча в сезоне".
Жозе Моуринью против тики-таки
"Иногда вы говорите, что скучна команда, которая забивает столько, сколько забиваем мы, но вы не считаете скучной команду, которая 70% времени владеет мячом и не может выиграть".
Жозе Моуринью против финансового фэйр-плей
"Когда УЕФА вводил правила финансового фэйр-плей, они хотели уравнять все клубы. Однако большие команды, которые уже давно занимают ведущие роли в футболе, остаются теми, кто больше всего тратит. "Реал", "Барселона", "Бавария" и "МЮ" имеют преимущество в этой ситуации".
Жозе Моуринью против Клаудио Раньери
"В Милане я учил итальянский по пять часов в день в течение нескольких месяцев, чтобы общаться с журналистами и болельщиками. Но меня все равно упрекали в том, что я отношусь к ним недостаточно уважительно. А тот же Раньери после пяти лет работы в Англии с трудом мог поздороваться на английском".
Жозе Моуринью против Криштиану Роналду
"Я имел честь тренировать даже Роналдо. Не этого, а настоящего, бразильского Роналдо".
Жозе Моуринью против Лионеля Месси
"Барселона – известный культурный город с множеством театров. Вполне может быть, этот славный малый обучался актeрскому мастерству в каком-нибудь из них".
Жозе Моуринью против судей
"Если бы арбитры извинялись после каждой ошибки, то мой телефон был бы постоянно занят".
Жозе Моуринью против Хосепа Гвардиолы
"Если я перед игрой предложу команде посмотреть фильм "Гладиатор" — как бы чтобы повысить мотивацию игроков, ребята поднимут меня на смех или вызовут доктора".
Жозе Моуринью против скромности
"Думаю, у меня есть проблема: я становлюсь лучше во всех областях работы с самого начала карьеры. Развитие шло во многих направлениях: в том, как я читаю игру, как готовлюсь к матчам, как тренирую команду, в методологии... Чувствую себя все лучше и лучше".