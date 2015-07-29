«Я и мои люди − это топ. А ты − дерьмо». Как Жозе Моуринью ругается со всем миром



Жозе Моуринью против фанатов "Арсенала"



"Скучный, скучный "Челси"? Я думаю, что скучно − это провести десять лет без трофеев. Ты поддерживаешь клуб, ждешь, ждешь столько лет без чемпионства – вот это действительно скучно".



Жозе Моуринью против Арсена Венгера



"Мы создаем реальные проблемы для команды Венгера, и я думаю, что он, как вы, англичане, это называете, вуайерист. Арсен любит подсматривать за другими людьми. В фильмах показывают таких людей, у которых дома стоит большой телескоп, и с его помощью они наблюдают за остальными. Венгер, должно быть, один из них. И, честно говоря, это уже болезнь. Потому он и говорит постоянно о "Челси", прямо остановиться не может".



Жозе Моуринью против журналиста



"Я и мои люди в футбольном мире - это топ. А ты в журналистском мире - дерьмо. Ты антимадридист, антимоуринист, и вопросы ты всегда задаешь провокационные и негативные. Мне говорили, что ты сукин сын, но я не думал, что настолько… Контролируй свои источники и думай, что говоришь".



Жозе Моуринью против арбитра Фила Дауда



"Вы слишком жирный, чтобы судить, вы должны уйти в отставку".



"Вы слишком жирный, чтобы судить, вы должны уйти в отставку".



Жозе Моуринью против "Тоттенхэма"



"Как говорят у нас в Португалии, "Тоттенхэм" привез с собой автобус и поставил его перед воротами. На месте болельщика, выложившего кровные пятьдесят фунтов, я был бы расстроен тем, что "шпоры" приехали сюда только для того, чтобы отбиваться. Только одной команде была нужна победа, а вот другая мечтала лишь не пропустить. Это нечестно".



Жозе Моуринью против конкурентов по АПЛ



"Когда в "Челси" пришел Абрамович, клуб покупал себе титул. Теперь так делают наши соперники".



Жозе Моуринью против чемпионата Испании



"Я был в Испании, и мне не понравилось. Мне не понравилось, потому что я выиграл титул с рекордом в 100 очков, на нашем счету был 121 гол, но при этом мы сыграли всего три или четыре матча в сезоне".



Жозе Моуринью против тики-таки



"Иногда вы говорите, что скучна команда, которая забивает столько, сколько забиваем мы, но вы не считаете скучной команду, которая 70% времени владеет мячом и не может выиграть".



Жозе Моуринью против финансового фэйр-плей



"Когда УЕФА вводил правила финансового фэйр-плей, они хотели уравнять все клубы. Однако большие команды, которые уже давно занимают ведущие роли в футболе, остаются теми, кто больше всего тратит. "Реал", "Барселона", "Бавария" и "МЮ" имеют преимущество в этой ситуации".



Жозе Моуринью против Клаудио Раньери



"В Милане я учил итальянский по пять часов в день в течение нескольких месяцев, чтобы общаться с журналистами и болельщиками. Но меня все равно упрекали в том, что я отношусь к ним недостаточно уважительно. А тот же Раньери после пяти лет работы в Англии с трудом мог поздороваться на английском".



Жозе Моуринью против Криштиану Роналду



"Я имел честь тренировать даже Роналдо. Не этого, а настоящего, бразильского Роналдо".



Жозе Моуринью против Лионеля Месси



"Барселона – известный культурный город с множеством театров. Вполне может быть, этот славный малый обучался актeрскому мастерству в каком-нибудь из них".



Жозе Моуринью против судей



"Если бы арбитры извинялись после каждой ошибки, то мой телефон был бы постоянно занят".



"Если бы арбитры извинялись после каждой ошибки, то мой телефон был бы постоянно занят".



Жозе Моуринью против Хосепа Гвардиолы



"Если я перед игрой предложу команде посмотреть фильм "Гладиатор" — как бы чтобы повысить мотивацию игроков, ребята поднимут меня на смех или вызовут доктора".



Жозе Моуринью против скромности

"Думаю, у меня есть проблема: я становлюсь лучше во всех областях работы с самого начала карьеры. Развитие шло во многих направлениях: в том, как я читаю игру, как готовлюсь к матчам, как тренирую команду, в методологии... Чувствую себя все лучше и лучше".