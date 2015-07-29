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  • «Я и мои люди − это топ. А ты − дерьмо». Как Жозе Моуринью ругается со всем миром

«Я и мои люди − это топ. А ты − дерьмо». Как Жозе Моуринью ругается со всем миром

Эпатажный португальский тренер выдал очередную острую цитату, посоветовав жене Рафаэля Бенитеса следить за диетой своего мужа, а не говорить о нем. "Бомбардир" собрал все слова Жозе Моуринью, которыми он задевал окружающих все эти годы.

Жозе Моуринью против фанатов "Арсенала"

"Скучный, скучный "Челси"? Я думаю, что скучно − это провести десять лет без трофеев. Ты поддерживаешь клуб, ждешь, ждешь столько лет без чемпионства – вот это действительно скучно". 

Жозе Моуринью против Арсена Венгера

"Мы создаем реальные проблемы для команды Венгера, и я думаю, что он, как вы, англичане, это называете, вуайерист. Арсен любит подсматривать за другими людьми. В фильмах показывают таких людей, у которых дома стоит большой телескоп, и с его помощью они наблюдают за остальными. Венгер, должно быть, один из них. И, честно говоря, это уже болезнь. Потому он и говорит постоянно о "Челси", прямо остановиться не может".

Жозе Моуринью против журналиста

"Я и мои люди в футбольном мире - это топ. А ты в журналистском мире - дерьмо. Ты антимадридист, антимоуринист, и вопросы ты всегда задаешь провокационные и негативные. Мне говорили, что ты сукин сын, но я не думал, что настолько… Контролируй свои источники и думай, что говоришь". 

Жозе Моуринью против арбитра Фила Дауда

"Вы слишком жирный, чтобы судить, вы должны уйти в отставку".


Жозе Моуринью против "Тоттенхэма"

"Как говорят у нас в Португалии, "Тоттенхэм" привез с собой автобус и поставил его перед воротами. На месте болельщика, выложившего кровные пятьдесят фунтов, я был бы расстроен тем, что "шпоры" приехали сюда только для того, чтобы отбиваться. Только одной команде была нужна победа, а вот другая мечтала лишь не пропустить. Это нечестно".

Жозе Моуринью против конкурентов по АПЛ

"Когда в "Челси" пришел Абрамович, клуб покупал себе титул. Теперь так делают наши соперники".

Жозе Моуринью против чемпионата Испании

"Я был в Испании, и мне не понравилось. Мне не понравилось, потому что я выиграл титул с рекордом в 100 очков, на нашем счету был 121 гол, но при этом мы сыграли всего три или четыре матча в сезоне".

Жозе Моуринью против тики-таки

"Иногда вы говорите, что скучна команда, которая забивает столько, сколько забиваем мы, но вы не считаете скучной команду, которая 70% времени владеет мячом и не может выиграть".

Жозе Моуринью против финансового фэйр-плей

"Когда УЕФА вводил правила финансового фэйр-плей, они хотели уравнять все клубы. Однако большие команды, которые уже давно занимают ведущие роли в футболе, остаются теми, кто больше всего тратит. "Реал", "Барселона", "Бавария" и "МЮ" имеют преимущество в этой ситуации".

Жозе Моуринью против Клаудио Раньери

"В Милане я учил итальянский по пять часов в день в течение нескольких месяцев, чтобы общаться с журналистами и болельщиками. Но меня все равно упрекали в том, что я отношусь к ним недостаточно уважительно. А тот же Раньери после пяти лет работы в Англии с трудом мог поздороваться на английском".

Жозе Моуринью против Криштиану Роналду

"Я имел честь тренировать даже Роналдо. Не этого, а настоящего, бразильского Роналдо".

Жозе Моуринью против Лионеля Месси

"Барселона – известный культурный город с множеством театров. Вполне может быть, этот славный малый обучался актeрскому мастерству в каком-нибудь из них".

Жозе Моуринью против судей 

"Если бы арбитры извинялись после каждой ошибки, то мой телефон был бы постоянно занят".


Жозе Моуринью против Хосепа Гвардиолы

"Если я перед игрой предложу команде посмотреть фильм "Гладиатор" — как бы чтобы повысить мотивацию игроков, ребята поднимут меня на смех или вызовут доктора".

Жозе Моуринью против скромности

"Думаю, у меня есть проблема: я становлюсь лучше во всех областях работы с самого начала карьеры. Развитие шло во многих направлениях: в том, как я читаю игру, как готовлюсь к матчам, как тренирую команду, в методологии... Чувствую себя все лучше и лучше".  

Англия. Премьер-лига Англия Челси Арсенал Реал Интер Месси Лионель Роналду Криштиану Венгер Арсен Моуринью Жозе
Комментарии (165)
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Caesar555
1438168225
Хорошие высказывания. Маур умеет правильно подбирать слова.
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juventus186
1438168910
А как по-другому отвечать на ту ерунду, которую несут его оппоненты? ТРОЛЛЬ ИЛИ БУДЕШЬ ПРОТРОЛЛЕН! А ВООБЩЕ МАУР - МНОГОГРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК, ОКАЗЫВАЕТСЯ! ЖЕГА ЕГО ТОЧНО НЕ СКУЧАЕТ, ДА И ДЕТИШКИ - ТОЖЕ !!!Особенно, когда папу по телику видят!
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Forint
1438169795
Про тоттенхемский автобус заговорил. Чья бы корова мычала Жозе!
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white_kot
1438170028
Госпади, смешно читать. Пусть придет в Спартак и выиграет что-нибудь. ТАкие команды как Челси и Реал и без него не плохо справятся. Тренеришка, недоделанный.
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Don Drakon
1438172013
Моуриньо сегодня- лучший тренер мира. Поспорить с этим могут лишь Анчелотти и ван Гал. Но скоро Моур возьмет третью ЛЧ и оставит всех далеко позади.
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dimOK752
1438172362
Моуриньо тренер результата и больших трансферный трат. В Реале показали чего он стоит на самом деле. Ему никогда не стать таким как САФ, Венгер или Клопп. Короче если у вас больше денег чем у конкурентов, ваша команда исповедует автобус и при этом хочет титул -вам к Моуриньо))) а
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Cheh_MessiKloseKrkic
1438178460
как по мне моур величайший тренер современности и неплохой человек, просто так он защищает себя и свою команду от нападок журналистов и конкурентов. и, кстати, у него это очень хорошо получается)
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maxim81413
1438181744
противный маленький человечишка, только за спиной может вякать, жалко что ему тогда венгер не вмазал на матче
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Warden_gt
1438190384
Насчет Роналдо и Роналду в точку!
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Hako-Ly
1438195316
Про шмесси как бальзам на душу, про Роналдо так просто сказка)
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