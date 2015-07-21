Задача со звездочкой. Как изменится «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне

"МЮ" снова взрывают трансферный рынок дорогими покупками, а Луи ван Гал вновь много рисует в своем блокноте, пытаясь вывести идеальный состав. "Бомбардир" всматривается в изменения "Юнайтед" и пробует увидеть в них контуры новой команды.





Что задумал ван Гал



Сидя в маленьком клубном офисе, затерянном где-то в кварталах Сосьедада, Давид Мойес просматривает новостные ленты и не может справится с обидой. Его выставили после первой же неудачи и раскошелились только на одну звезду, а этому голландцу столько доверия и внимания. Уже второе трансферное окно "Манчестер Юнайтед" своим размахом сводит с ума даже арабских шейхов и пока не думает останавливаться. Прошлым летом красные дьяволы потратили на новых игроков 195 млн евро, этим − уже 95. Ван Гал покоряет своей харизмой, авторитетом и знанием, поэтому клуб ему всецело доверяет. Захотел обновить половину состава − пожалуйста. Захотел сделать это еще раз − не вопрос. Важно, однако, понимать, что голландец не транжира, а руководство не доверчивые дураки. Все широкие жесты согласованы и укладываются в заранее прописанный план.



Сейчас ван Гал работает над его второй стадией. И здесь ему предстоит решить две задачи. Во-первых, значительно повысить индивидуальный класс команды. Потому как феномена Фергюсона, умудрявшегося выигрывать чемпионаты с большим количеством средним игроков, больше никогда не будет. Во-вторых, сделать команду максимально гибкой, чтобы можно было без потери в качестве проводить ротации схем и составов.



В отличие от первого сезона, когда ван Гал тушил пожары предшественника и делал хоть что-нибудь, сейчас у него есть более-менее четкое представление того, как нужно двигаться дальше и что можно ждать от своих футболистов. Впрочем, изменения все равно пришлось делать в каждой линии.



В отличие от первого сезона, когда ван Гал тушил пожары предшественника и делал хоть что-нибудь, сейчас у него есть более-менее четкое представление того, как нужно двигаться дальше и что можно ждать от своих футболистов. Впрочем, изменения все равно пришлось делать в каждой линии.



Вратари



Де Хеа в прошлом сезоне был великолепен, и если бы не посылы Флорентино Переса и тоска по родине, у "МЮ" здесь все бы было прекрасно. Но испанец твердо намерен уйти либо сейчас, либо через год после окончания контракта. Придется искать для команды нового вратаря. Да еще и не одного, а сразу двух, потому что престарелый Вальдес не нашел общего языка с тренером. В Манчестер со дня на день должен прилететь Серхио Ромеро, но рассматривать длинноволосого аргентинца в качестве первого номера было бы издевательством над нервами фанатов, которые и так расшатаны годами потрясений.



В качестве основного пресса все чаще называет кипера "Аякса" Ясера Силлессена, игравшего под руководством ван Гала на ЧМ-2014. Такой переход легко осуществим и здорово вписывается в концепцию "молодой, талантливый, добрый" - в общем, второй Де Хеа, только не такой раскрученный.



Защита



Все конспекты по использованию трех защитников забыты после неудачной осени и запрятаны в дальний ящик стола. Велик соблазн достать их снова, пока не покрылись пылью, но сейчас явно не подходящее время для столь глобальных рисков. Тем более, что выбор оборонительной четверки − задача не меньшей трудности. Самые высокие шансы быть игроком основы у Фила Джонса. Его партнером по центру может быть либо кто-то из будущих новичков (Рамос?), либо уже имеющиеся кадры. Пара Смоллинг-Джонс временами выглядит противоречиво, но вряд ли Рохо сможет ее улучшить. Также, как и Блинд, которого ван Гал безуспешно попробовал в центре обороны в недавнем матче с "Америкой".



И Блинд, и Рохо, вероятнее всего, будут пробоваться на левый край. Там есть еще молодой Люк Шоу, но на данный момент он не оправдывает всех высоких ожиданий. С правым флангом, казалось бы, все ясно - из Италии приехал умница Матео Дармиан. Но у ван Гала есть какая-то странная привязанность к Валенсии, которого он начал использовать в обороне вынужденно, а теперь не может остановиться. В одном из недавних интервью тренер намекнул, что первым номером он видит все-таки эквадорца. Во всяком случае пока, на период адаптации Дармиана к высоком темпу игры АПЛ.



И Блинд, и Рохо, вероятнее всего, будут пробоваться на левый край. Там есть еще молодой Люк Шоу, но на данный момент он не оправдывает всех высоких ожиданий. С правым флангом, казалось бы, все ясно - из Италии приехал умница Матео Дармиан. Но у ван Гала есть какая-то странная привязанность к Валенсии, которого он начал использовать в обороне вынужденно, а теперь не может остановиться. В одном из недавних интервью тренер намекнул, что первым номером он видит все-таки эквадорца. Во всяком случае пока, на период адаптации Дармиана к высоком темпу игры АПЛ.



Полузащита



О том, что такое приятная боль, знают спортсмены, возвращающиеся домой после хорошей тренировки, и тренеры, у которых в распоряжении слишком много классных футболистов. Покупки Шнайдерлина и Швайнштайгера открыли перед ван Галом огромный простор для творчества. Даже если оставить за скобками Феллайни (у которого, скорее всего, будет особая роль джокера со скамейки), то у "МЮ" все равно получается два комплекта классных игроков в центр полузащиты. Как раз то, что нужно к плану ротации.



Важно отметить, что от манкуниацев не стоит ждать использования классического опорника, однако самым глубокоиграющим из всех будет Шнайдерлин, учитывая возраст Каррика и хороший личный перформанс француза. Швайштайгер − это вопрос не сколько класса, сколько психологии. Найти другого такого бойца и мотиватора почти невозможно, поэтому присутствие на поле Бастиана, особенно в матчах ЛЧ, станет лучшем психологическим зарядом. Когда рядом с тобой играет такая личность, ты просто не имеешь права облажаться.



Нападение



Честно отслужив на благо команды в полузащите, Уэйн Руни возвращается в атаку. Ван Гал твердо заявил, что капитан должен будет исправиться за косяки ван Перси и Фалькао. Помогать ему в этом точно будет Хуан Мата, чье место и функции на поле, пожалуй, наиболее стабильны. И Мемфис Депай, отлично показывающий себя во взаимодействии со Шреком. Один вопрос - где будет играть молодой голландец. В том же матче с "Америкой" ван Гал попробовал его в центре, однако самому Депаю гораздо привычнее обострять атаки с фланга, разрывая бедных защитников скоростью и смещениями.



Честно отслужив на благо команды в полузащите, Уэйн Руни возвращается в атаку. Ван Гал твердо заявил, что капитан должен будет исправиться за косяки ван Перси и Фалькао. Помогать ему в этом точно будет Хуан Мата, чье место и функции на поле, пожалуй, наиболее стабильны. И Мемфис Депай, отлично показывающий себя во взаимодействии со Шреком. Один вопрос - где будет играть молодой голландец. В том же матче с "Америкой" ван Гал попробовал его в центре, однако самому Депаю гораздо привычнее обострять атаки с фланга, разрывая бедных защитников скоростью и смещениями.



Вопрос с атакой, также, как и с обороной, не будет ясен, пока "МЮ" не осуществит еще один задуманный и обсуждаемый трансфер. На этот раз однозначно с приставкой "супер".



Томас Мюллер



80 млн за, возможно, самого уникального футболиста современности - куда более адекватная цена, чем 49 за Стерлинга или 32 за Дибалу. Очень вероятно, что когда (если) Луи ван Гал вставит Мюллера в свою головоломку, раздастся щелчок, и шкатулка с трофеями откроется. Томас - это идеальный кандидат в плеймейкеры/вторые форварды, с которым все вопросы чудесным образом превратятся в ответы. И Депаю удобно, и Руни счастлив, и сзади автоматически образуется классная связка. Пока в "Баварии" есть строптивый Пеп Гвардиола, руководство "МЮ" просто обязано вылавливать всех бегущих от него звезд. Независимо от того, сколько это будет стоить.



Варианты расстановки



Основной вариант







Идеальный "Манчестер Юнайтед". Способен бесконечно меняться без потери качества, но в своей базовой комплектации становится смертельным оружием.



Альтернатива 1





Идеальный "Манчестер Юнайтед". Способен бесконечно меняться без потери качества, но в своей базовой комплектации становится смертельным оружием.



Ван Гал уверенно говорит, что клуб купит форварда. Однако, если это будет не Мюллер и не игрок под скамейку, то Руни снова придется уйти поглубже, а расстановка потеряет свое очарование, которое ей дал бы приход Томаса.



Альтернатива 2







Морган Шнайдерлин вполне может управиться в одиночу, и тогда Швайнштайгер отойдет ближе к атакующей игре, трансформиров схему в номинальные 4-1-4-1. Однако фактически Депай и Швайни будут находиться на разных линиях. Голландец будет по сути играть ассистента для Руни. Хорошие новости для Эшли Янга - в таком варианте он снова станет игроком основы. Если, конечно, сумеет наладить взаимодействие с Депаем, от которого при игре в центре в любом случае стоит ждать смещений на фланг.



Таблица летних трансферов АПЛ Ван Гал уверенно говорит, что клуб купит форварда. Однако, если это будет не Мюллер и не игрок под скамейку, то Руни снова придется уйти поглубже, а расстановка потеряет свое очарование, которое ей дал бы приход Томаса.Морган Шнайдерлин вполне может управиться в одиночу, и тогда Швайнштайгер отойдет ближе к атакующей игре, трансформиров схему в номинальные 4-1-4-1. Однако фактически Депай и Швайни будут находиться на разных линиях. Голландец будет по сути играть ассистента для Руни. Хорошие новости для Эшли Янга - в таком варианте он снова станет игроком основы. Если, конечно, сумеет наладить взаимодействие с Депаем, от которого при игре в центре в любом случае стоит ждать смещений на фланг.