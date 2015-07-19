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Юношеская сборная России. Их нужно знать в лицо (ФОТО)

Юношеская сборная России сегодня сыграет в финале чемпионата Европы против Испании. «Бомбардир» призывает знать своих героев в лицо и представляет мини-досье на каждого футболиста нашей команды.


Антон Митрюшкин (на фото справа)

Позиция: вратарь

Клуб: «Спартак» (Москва)



Максим Рудаков

Позиция: вратарь

Клуб: «Зенит» (Санкт-Петербург)

Никита Чернов

Позиция: защитник

Клуб: ЦСКА (Москва)



Джамалдин Ходжаниязов

Позиция: защитник

Клуб: «Зенит» (Санкт-Петербург)



Денис Якуба

Позиция: защитник

Клуб: «Кубань» (Краснодар)



Александр Лихачев

Позиция: защитник

Клуб: «Спартак» (Москва)



Василий Черов

Позиция: защитник

Клуб: «Краснодар» (Краснодар)



Сергей Макаров

Позиция: полузащитник

Клуб: «Локомотив» (Москва)



Аяз Гулиев

Позиция: полузащитник

Клуб: «Спартак» (Москва)



Дмитрий Баринов

Позиция: полузащитник

Клуб: «Локомотив» (Москва)



Александр Головин

Позиция: полузащитник

Клуб: ЦСКА (Москва)



Ильмир Нурисов

Позиция: полузащитник

Клуб: «Кубань» (Краснодар)



Георгий Мелкадзе

Позиция: полузащитник

Клуб: «Спартак» (Москва)



Игорь Безденежных

Позиция: полузащитник

Клуб: «Уфа» (Уфа)



Рамиль Шейдаев

Позиция: нападающий

Клуб: «Зенит» (Санкт-Петербург)



Александр Зуев

Позиция: нападающий

Клуб: «Спартак» (Москва)



Алексей Гасилин

Позиция: нападающий

Клуб: «Зенит» (Санкт-Петербург)



Рифат Жемалетдинов

Позиция: нападающий

Клуб: «Локомотив» (Москва)



Главный тренер: Дмитрий Хомуха

Достижения со сборной: победитель чемпионата Европы до 17 лет (2013).

«Бомбардир.ру» проведет для вас текстовый онлайн матча. Старт в 21:00. Ведущий – Андрей Ерофеев. Приглашаем всех!

Молодежный чемпионат Европы Весь мир Россия Митрюшкин Антон Баринов Дмитрий Чернов Никита Головин Александр
Комментарии (30)
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Павлюченко 13
1437317735
Тяжело будет с испанцами!
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dakillazz
1437318272
Парням удачи конечно! Если выиграют, то это будет триумф. В принципе парнями уже можно гордится. От основной сборной такое не увидишь, и не дождешься!
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drug01
1437318660
Пусть сопутствует им удача!!!!!
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Barca10Messi
1437319179
А потом они получат свой первый миллион...
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Gloomy59
1437326736
УДАЧИ И ТЕРПЕНИЯ ВАМ!!!! РЕБЯТА ВЫ МОЛОДЦЫ УЖЕ! ПОКАЖИТЕ ВСЕМ КАК ВЫ УМЕИТЕ ИГРАТЬ !!!! ВЕРИМ! БОЛЕЕМ!
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Girivik
1437371832
Молодцы, парни!!! Сильно рад за вас!!!
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Red Horse
1437375100
Все равно молодцы, ребята! А проигрыш, желаю, чтобы пошел только на пользу и закалил для дальнейших игр.
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Denfard
1437392467
Ребята вышли на игру с Испанцами такие усталые видимо тренер Хомуха вместо того что бы отдыхать вывел ребят на очередную тренировку вот это возможно и повлияло на особую усталость ребят но всё ровно они молодцы СПАСИБО ребята вы показали зрелый хороший футбол
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ДЮСШ3
1437401634
Провалили слегка первый тайм хорошо сыграли в начале второго но исправить ситуацию не удалось. Испанцы играли лучше тем более они привычнее к жаре ! Нашим надо оттачивать то мастерство которое уже есть ! Дайте им шанс в командах!
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Apokalipsys
1437511969
почему Казаноь игнорют? Лучшая школа России..................
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