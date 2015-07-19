Юношеская сборная России. Их нужно знать в лицо (ФОТО)

Юношеская сборная России сегодня сыграет в финале чемпионата Европы против Испании. «Бомбардир» призывает знать своих героев в лицо и представляет мини-досье на каждого футболиста нашей команды.
Антон Митрюшкин (на фото справа)
Позиция: вратарь
Клуб: «Спартак» (Москва)
Максим Рудаков
Позиция: вратарь
Клуб: «Зенит» (Санкт-Петербург)
Никита Чернов
Позиция: защитник
Клуб: ЦСКА (Москва)
Джамалдин Ходжаниязов
Позиция: защитник
Клуб: «Зенит» (Санкт-Петербург)
Денис Якуба
Позиция: защитник
Клуб: «Кубань» (Краснодар)
Александр Лихачев
Позиция: защитник
Клуб: «Спартак» (Москва)
Василий Черов
Позиция: защитник
Клуб: «Краснодар» (Краснодар)
Сергей Макаров
Позиция: полузащитник
Клуб: «Локомотив» (Москва)
Аяз Гулиев
Позиция: полузащитник
Клуб: «Спартак» (Москва)
Дмитрий Баринов
Позиция: полузащитник
Клуб: «Локомотив» (Москва)
Александр Головин
Позиция: полузащитник
Клуб: ЦСКА (Москва)
Ильмир Нурисов
Позиция: полузащитник
Клуб: «Кубань» (Краснодар)
Георгий Мелкадзе
Позиция: полузащитник
Клуб: «Спартак» (Москва)
Игорь Безденежных
Позиция: полузащитник
Клуб: «Уфа» (Уфа)
Рамиль Шейдаев
Позиция: нападающий
Клуб: «Зенит» (Санкт-Петербург)
Александр Зуев
Позиция: нападающий
Клуб: «Спартак» (Москва)
Алексей Гасилин
Позиция: нападающий
Клуб: «Зенит» (Санкт-Петербург)
Рифат Жемалетдинов
Позиция: нападающий
Клуб: «Локомотив» (Москва)
Главный тренер: Дмитрий Хомуха
Достижения со сборной: победитель чемпионата Европы до 17 лет (2013).
«Бомбардир.ру» проведет для вас текстовый онлайн матча. Старт в 21:00. Ведущий – Андрей Ерофеев. Приглашаем всех!