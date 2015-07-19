Юношеская сборная России. Их нужно знать в лицо (ФОТО)

Юношеская сборная России сегодня сыграет в финале чемпионата Европы против Испании. «Бомбардир» призывает знать своих героев в лицо и представляет мини-досье на каждого футболиста нашей команды.







Антон Митрюшкин (на фото справа)

Позиция: вратарь

Клуб: «Спартак» (Москва)







Максим Рудаков

Позиция: вратарь

Клуб: «Зенит» (Санкт-Петербург)





Никита Чернов

Позиция: защитник

Клуб: ЦСКА (Москва)







Джамалдин Ходжаниязов

Позиция: защитник

Клуб: «Зенит» (Санкт-Петербург)







Денис Якуба

Позиция: защитник

Клуб: «Кубань» (Краснодар)







Александр Лихачев

Позиция: защитник

Клуб: «Спартак» (Москва)







Василий Черов

Позиция: защитник

Клуб: «Краснодар» (Краснодар)







Сергей Макаров

Позиция: полузащитник

Клуб: «Локомотив» (Москва)







Аяз Гулиев

Позиция: полузащитник

Клуб: «Спартак» (Москва)







Дмитрий Баринов

Позиция: полузащитник

Клуб: «Локомотив» (Москва)







Александр Головин

Позиция: полузащитник

Клуб: ЦСКА (Москва)





Ильмир Нурисов

Позиция: полузащитник

Клуб: «Кубань» (Краснодар)







Георгий Мелкадзе

Позиция: полузащитник

Клуб: «Спартак» (Москва)







Игорь Безденежных



Позиция: полузащитник



Клуб: «Уфа» (Уфа)







Рамиль Шейдаев

Позиция: нападающий

Клуб: «Зенит» (Санкт-Петербург)







Александр Зуев

Позиция: нападающий

Клуб: «Спартак» (Москва)







Алексей Гасилин

Позиция: нападающий

Клуб: «Зенит» (Санкт-Петербург)







Рифат Жемалетдинов

Позиция: нападающий

Клуб: «Локомотив» (Москва)







Главный тренер: Дмитрий Хомуха



Достижения со сборной: победитель чемпионата Европы до 17 лет (2013).



«Бомбардир.ру» проведет для вас текстовый онлайн матча. Старт в 21:00. Ведущий – Андрей Ерофеев. Приглашаем всех!