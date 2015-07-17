«Спартак» не смог переиграть «Уфу». Онлайн главных событий дня

Матчем «Спартак» - «Уфа» открылся новый сезон чемпионата России по футболу. «Бомбардир» вел трансляцию событий, окружающих стартовую игру российской футбольной Премьер-лиги.

Матчем «Спартак» - «Уфа» открылся новый сезон чемпионата России по футболу. «Бомбардир» вел трансляцию событий, окружающих стартовую игру российской футбольной Премьер-лиги.

21:44 Дорогие друзья! Спасибо, что провели этот вечер с нами. На сегодня все, но завтра смело заходите на "Бомбардир" и ждите новый онлайн главных событий дня. Будет интересно!



21:40 И как с такой поддержкой "Спартак" умудрился не выиграть...















21:11 Статистика матча подоспела. У "Спартака" насчитали 30 ударов. Вроде бьют много, но толку мало.







21:05 В твиттере царит какое-то уныние. Как будто "Спартак" сегодня на поле что-то не доделал до конца.







20:58 Действительно.







20:55 Закончился интереснейший матч! "Уфа" не сломалась даже в меньшинстве, до предела осложнив жизнь "Спартаку". Гол Дмитрия Стоцкого поверг в шок московских болельщиков, однако "Спартак" все-таки сумел отыграться. Зе Луиш мог забивать и больше, но оставил патроны для следующих игр. Старт нового сезона чемпионата России можно считать успешным!



20:40 А вот и Зе Луиш! Сравнивает счет новичок "Спартака"!



20:26 Дмитрий Стоцкий выводит "Уфу" вперед!



19:54 Статистика первого тайма:







19:48 Живой и веселый первый тайм выдали команды! "Спартак" начал активнее и должен был открывать счет, но Давид Юрченко свою команду выручил. "Уфа" неожиданно ответила результативным стандартом. В этом моменте против Артема Реброва сыграли даже его любимые штанги. Когда же показалось, что "Спартак" упал духом, Сердар Таски выровнял положение. Окончательно испортил настроение уфимцам Эмануэль Фримпонг, получивший красную карточку за жест, адресованный спартаковским трибунам. Но "Уфа" выстояла, сохранив ничейный результат. Второй тайм обещает быть интересным!



19:32 Красную карточку получает Фримпонг! В меньшинстве "Уфа". Теперь будет тяжело.



19:26 "Спартак" сравнивает счет! Каратист Сердар Таски вколачивает мяч в ворота!



19:14 Забивает Ханджич! 0:1 "Спартак" проигрывает, хотя начали хозяева активнее!



19:03 А теперь все перемещаемся на онлайн игры "Спартак" - "Уфа". Продолжим общение после матча.



18:49 Ищите Викторию Лопыреву на всех стадионах страны!







18:44 А как по вашему закончится игра?







18:35 Матч молодежных команд завершился победой "Уфы" со счетом 3:2. Дубль в той игре оформил Семен Фомин, попавший сегодня на скамейку запасных.



18:27 Некоторые болельщики продолжают сомневаться в надежности обороны "Спартака"







18:20 А вот и одиннадцать игроков "Уфы".







18:12 Стартовый состав "Спартака" уже известен!







18:10 Красивых девушек никогда не бывает мало! Предлагаем посмотреть наш материал, где собраны лучшие фотографии болельщиц из социальных сетей!



Родные красоты. Фотографии болельщиц клубов РФПЛ из социальных сетей



17:58 Стартовал конкурс «Мисс РФПЛ». «Спартак» и «Уфа» представлены там этими прекрасными девушками!

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