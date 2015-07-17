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    «Спартак» не смог переиграть «Уфу». Онлайн главных событий дня


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    Голосов: 0
    17.07.2015 16:32
    Матчем «Спартак» - «Уфа» открылся новый сезон чемпионата России по футболу. «Бомбардир» вел трансляцию событий, окружающих стартовую игру российской футбольной Премьер-лиги.
    Матчем «Спартак» - «Уфа» открылся новый сезон чемпионата России по футболу. «Бомбардир» вел трансляцию событий, окружающих стартовую игру российской футбольной Премьер-лиги.

    21:44 Дорогие друзья! Спасибо, что провели этот вечер с нами. На сегодня все, но завтра смело заходите на "Бомбардир" и ждите новый онлайн главных событий дня. Будет интересно!

    21:40 И как с такой поддержкой "Спартак" умудрился не выиграть...







    21:11 Статистика матча подоспела. У "Спартака" насчитали 30 ударов. Вроде бьют много, но толку мало.



    21:05 В твиттере царит какое-то уныние. Как будто "Спартак" сегодня на поле что-то не доделал до конца.



    20:58 Действительно.



    20:55 Закончился интереснейший матч! "Уфа" не сломалась даже в меньшинстве, до предела осложнив жизнь "Спартаку". Гол Дмитрия Стоцкого поверг в шок московских болельщиков, однако "Спартак" все-таки сумел отыграться. Зе Луиш мог забивать и больше, но оставил патроны для следующих игр. Старт нового сезона чемпионата России можно считать успешным!

    20:40     А вот и Зе Луиш! Сравнивает счет новичок "Спартака"!

    20:26 Дмитрий Стоцкий выводит "Уфу" вперед!

    19:54 Статистика первого тайма:



    19:48 Живой и веселый первый тайм выдали команды! "Спартак" начал активнее и должен был открывать счет, но Давид Юрченко свою команду выручил. "Уфа" неожиданно ответила результативным стандартом. В этом моменте против Артема Реброва сыграли даже его любимые штанги. Когда же показалось, что "Спартак" упал духом, Сердар Таски выровнял положение. Окончательно испортил настроение уфимцам Эмануэль Фримпонг, получивший красную карточку за жест, адресованный спартаковским трибунам. Но "Уфа" выстояла, сохранив ничейный результат. Второй тайм обещает быть интересным!

    19:32 Красную карточку получает Фримпонг! В меньшинстве "Уфа". Теперь будет тяжело.

    19:26 "Спартак" сравнивает счет! Каратист Сердар Таски вколачивает мяч в ворота!

    19:14 Забивает Ханджич! 0:1 "Спартак" проигрывает, хотя начали хозяева активнее!

    19:03 А теперь все перемещаемся на онлайн игры "Спартак" - "Уфа". Продолжим общение после матча.

    18:49     Ищите Викторию Лопыреву на всех стадионах страны!



    18:44 А как по вашему закончится игра?



    18:35     Матч молодежных команд завершился победой "Уфы" со счетом 3:2. Дубль в той игре оформил Семен Фомин, попавший сегодня на скамейку запасных.

    18:27 Некоторые болельщики продолжают сомневаться в надежности обороны "Спартака"



    18:20 А вот и одиннадцать игроков "Уфы".



    18:12 Стартовый состав "Спартака" уже известен!



    18:10 Красивых девушек никогда не бывает мало! Предлагаем посмотреть наш материал, где собраны лучшие фотографии болельщиц из социальных сетей!

    Родные красоты. Фотографии болельщиц клубов РФПЛ из социальных сетей

    17:58     Стартовал конкурс «Мисс РФПЛ». «Спартак» и «Уфа» представлены там этими прекрасными девушками!







    17:45 Мы нашли много общего между известными фильмами и клубами РФПЛ! Здесь, кстати, можете прочитать не только про "Спартак" и "Уфу", но и о других клубах, которые свои матчи сыграют в субботу и в восресенье.

    Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. «Локомотив», «Краснодар», «Уфа», «Урал»

    Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. «Спартак», «Крылья Советов», «Амкар», «Динамо»

    17:33 Небольшая напоминалочка!



    17:25 Известный актер театра и кино Михаил Ефремов призывает вас поддерживать "Спартак"!



    17:15     Сегодняшний матч станет первым при новом лимите на легионеров "6+5". Прочитайте наш аналитический материал о том, как команды РФПЛ будут выживать в таких условиях.

    Первоклассная математика. В каких стартовых составах клубы РФПЛ начнут сезон при новом лимите

    17:03 При просмотре игры "Спартак" - "Уфа" мы предлагаем вам воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого нужно всего лишь перейти в онлайн матча и выбрать вкладку "видео". Оплатить трансляцию можно при помощи мобильного телефона.

    16:53 «Уфа» любит радовать своих болельщиков крутыми видео о внутренней кухне команды. На этот раз стоит посмотреть, как уфимские футболисты готовились к игре со «Спартаком». Ролик длинный, но это того стоит!



    16:42     Если вы еще не знаете обо всех изменениях в составах играющих команд, то рекомендуем обратить внимание на таблицу официально состоявшихся трансферов.

    Таблица летних трансферов РФПЛ. Павлюченко стал игроком «Кубани»

    16:30 Добрый день, дорогие друзья! До начала первого матча российского футбольного сезона остается менее трех часов. «Бомбардир» в режиме реального времени будет радовать вас рассказами обо всем, что происходит вокруг матча «Спартак» - «Уфа». Следите за обновлениями страницы, чтобы оставаться в курсе главных футбольных новостей дня.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: rfpl.org
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии474
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      Рейтинг: +30

      СПАРТАК_SPARTAK 19 июля 2015, 01:55

      IngvarP 18.07.2015 19:06, редактировал 18.07.2015 19:07
      Спартак в настоящий момент занимает верхнюю строчку.
      Все посмотрели? Теперь забудьте.
      Больше такого безобразия не будет.
      ___________________________________________

      Я скопирую твой текст и оставлю себе: когда "Спартак" всё же выйдет на первое место, вставлю его на этом сайте! От души над тобой посмеёмся!

      Год назад "Спартак" в первом туре победил 4:0 в Казани и занял в итоге 6-ое место. А в 2011-ом проиграл в первом туре 0:4 "Ростову", а оказался в итоге 2-ым! Сейчас сыграл 2:2, и что будет дальше - неизвестно

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      Рейтинг: +30

      СПАРТАК_SPARTAK 19 июля 2015, 01:42

      "Уфа" всю игру в основном занималась тем, что не давала играть "Спартаку", а сама толком-то и не играла! Постоянные симуляции, падения, кривляния и затяжка времени! Прям уже тошнит от всего этого!! Не в футбол играют, а чёрт знает во что!! И не одна "Уфа" - так многие играли и будут играть впредь! Если бы не это, "Спартак" выиграл бы.

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      Рейтинг: +25

      bacardpsic > СПАРТАК_SPARTAK 22 июля 2015, 08:32

      Кое как отскочили от нашей победы, если бы не Ваш судья остались бы без очка))) ничего вам в этом сезоне не светит с такой игрой))

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      Рейтинг: +28

      loko7778 19 июля 2015, 00:38

      прикольно

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      Рейтинг: +12

      Macast 19 июля 2015, 00:25

      Уфе респект, Колыванов сумел привить команде тактику..играли грамотно, по возможностям, даже без "пинпонга" не потерялись...понравилось у Уфимцев цепкость напов , ну и реализация))отскочили в этом матче мы...игры НЕТ!!! плевался с этого футбола в низсидящих соседей...профи херровы...так играть нельзя...стыдно...мяч как от дерева при приёме...ударить из-за штрафной боятся...подать толком не могут, но....... теперь только так и надо...на зе луиша...точнее его ногу...я не верю в Аленичева, уж простите...не управленец он...он мастер футбола, помощник...титова в топку...Широкова лучше тога уж в игровые тренеришки записать...я не стебусь...я раЗОчаРОван этим футболом....играют промес,луиш и...всё...остальных в фнл в спартак2....извините за правду

      0
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      Рейтинг: +243

      IngvarP 18 июля 2015, 19:06

      Спартак в настоящий момент занимает верхнюю строчку.
      Все посмотрели? Теперь забудьте.
      Больше такого безобразия не будет.

      2
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      Рейтинг: +44

      DawnOfDestiny > IngvarP 19 июля 2015, 07:51

      100%)

      0
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 18 июля 2015, 17:46

      такие обзоры нам НЕ НУЖНЫ.....
      давайте вернёмся к нормальной схеме подачи материала ...

      1
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      Рейтинг: +357

      3емлянин 18 июля 2015, 16:44

      Клёво - заметил, чта Видос стали добавлять - это плюс

      :~))

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      Рейтинг: +411

      aam 18 июля 2015, 15:47

      Шансы у спартачков не плохие, если все остальные команды будут против них играть в десятером. Ну или лучше в девятером. Тогда могут спартачки и за призы побороться.

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      Рейтинг: +16

      green1999 18 июля 2015, 15:34

      что за материал? это вообще статья? что за ПИКАБУ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16

      ravanelli and Ko 18 июля 2015, 15:24

      Пока рано о чём то говорить,нужно подождать 4-5 матчей,и уже тогда делать первые выводы.Пока же "Спартак"не удивил,а "Уфа"крепкий орешек.Колыванов respect!!!

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