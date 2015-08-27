Таблица летних трансферов Серии А. Палетта отправился в аренду в «Аталанту»

"Бомбардир" представляет таблицу всех официальных летних переходов в клубах итальянского чемпионата (будет обновляться по мере появления новых трансферов).



"Ювентус" (Турин)

Пришли: в. Нето (свободный агент), з. Ругани (Эмполи, из аренды), пз. Исла (КПР, Англия, из аренды), пз. Перейра (Удинезе, выкуп прав), пз. Хедира (свободный агент), н. Дибала (Палермо), н. Манджукич (Атлетико, Испания), н. Дзадза (Сассуоло), в. Бриньоли (Тернана), н. Тиам (Лансьяно), пз. Тельо (Энвигадо, Колумбия), з. Алекс Сандро (Порту, Португалия), пз. Куадрадо (Челси, Англия, в аренду)

Ушли: в. Бриньоли (Сампдория, в аренду), в. Сторари (Кальяри), з. Маттьелло (Кьево, в аренду), пз. Ромуло (Верона, из аренды), пз. Симоне Пепе (свободный агент), н. Матри (Милан, из аренды), н. Берарди (Сассуоло), н. Тевес (Бока Хуниорс, Аргентина), пз. Андреал Пирло (Нью-Йорк Сити, США), в. Рубиньо (свободный агент), з. Огбонна (Вест Хэм, Англия), з. Соренсен (Кельн, Германия), з. Голданига (Палермо), Колданига (Палермо), пз. Видаль (Бавария, Германия), в. Леали (Фрозиноне, в аренду), н. Льоренте (Севилья, Испания)

"Рома" (Рим)

Пришли: з. Романьоли (Сампдория, из аренды), пз. Паредес (Бока Хуниорс, Аргентина, выкуп прав), пз. Наингголан (Кальяри, выкуп прав), пз. Бертолаччи (Дженоа), пз. Фальке (Дженоа), пз. Политано (Пескара), н. Ибарбо (Кальяри, в аренду), в. Щесны (Арсенал, Англия, в аренду), н. Салах (Челси, Англия, в аренду), н. Джеко (Манчестер Сити, Англия, в аренду), з. Динь (ПСЖ, Франция, в аренду)

Ушли: в. Курчи (свободный агент), в. Скорупский (Эмполи, в аренду), з. Эшли Коул (свободный агент), з. Сполли (Катания, в аренду), з. Холебас (Уотфорд, Англия), з. Бальцаретти (свободный агент), пз. Бертолаччи (Милан), пз. Пеллегрини (Сассуоло), пз. Политано (Сассуоло), пз. Вивиани (Рома), н. Бериша (Камбюр, Голландия), н. Борьелло (свободный агент), пз. Верде (Фрозиноне, аренда), н. Талло (Лилль, Франция, аренда), н. Верде (Фрозиноне, в аренду), н. Думбия (ЦСКА, Россия, в аренду), з. Романьоли (Милан), н. Дестро (Болонья)



Лацио (Рим)

Пришли: з. Патрик (Барселона Б, Испания), з. Худт (АЗ, Голландия), з. Маурисио (Спортинг, Португалия), пз. Гонсалес (Торино, из аренды), пз. Баста (Удинезе, выкуп прав), з. Серпьери (Котенца, свободный агент), пз. Кишна (Аякс, Голландия)

Ушли: з. Новаретти (Леон, Мексика), з. Сиани (свободный агент), пз. Ледесма (свободный агент), пз. Маури (свободный агент), з. Каванда (Трабзонспор)

Фиорентина (Флоренция)

Пришли: з. Ронкалья (Дженоа, из аренды), пз. Весино (Эмполи, из аренды), пз. Яковенко (Ден Хааг, Голландия, из аренды), н. Ребич (РБ Лейпциг, Германия, из аренды), пз. Марио Суарес (Атлетико, Испания), з. Астори (Кальяри , в аренду)

Ушли: в. Нето (Ювентус, свободный агент), з. Рози (Дженоа, из аренды), з. Ричардс (Манчестер Сити, Англия, из аренды), з. Де Сильвестри (Сампдория), пз. Диаманти (Гуанчжоу Эвергранд, Китай, из аренды), пз. Лаццари (свободный агент), пз. Куртич (Сассуоло, из аренды), пз. Октавио (Ботафого, Бразилия, из аренды), пз. Писарро (свободный агент), н Эль-Хамдауи (свободный агент), н. Джилардино (Гуанчжоу Эвергранд, Китай, из аренды), з. Савич (Атлетико, Испания), з. Пиццини (Бетис, Испания), з. Биттанте (Эмполи), н. Матос (Карпи, в аренду), н. Гомес (Бешикташ, Турция), пз. Аквилани (Спортинг, Португалия), з. Кампорезе (Эмполи)



Наполи (Неаполь)

Пришли: в. Рейна (Бавария), пз. Варгас (КПР, Англия, из аренды), пз. Вальдифьори (Эмполи), пз. Жоржиньо (Верона, выкуп прав), пз. Эль Каддури (Торино, из аренды), пз. Дези (Кротоне), пз. Аллан (Удинезе), з. Кирикеш (Тоттенхэм, Англия)

Ушли: з. Место (свободный агент), пз. Гаргано (Монтеррей, Мексика), н. Мичу (Суонси, Англия, из аренды), з. Бритос (Уотфорд, Англия), в. Коломбо (Кальяри), н. Сапата (Удинезе, в аренду), в. Сепе (Фиорентина, в аренду), пз. Инлер (Лестер, Англия), пз. Варгас (Хоффенхайм, Германия)





Дженоа (Генуя)

Пришли: з. Рози (Фиорентина, из аренды), пз. Лазович (свободный агент), пз. Гакпе (свободный агент), пз. Сантана (Фрозиноне, из аренды), н. Пандев (свободный агент), н. Паволетти (Сассуоло), з. Муньос (Палермо, свободный агент), з. Сиссоко (Нант, Франция), н. Гакпе (Нант, Франция), з. Фигейраш (Севилья, в аренду)

Ушли: з. Рози (свободный агент), з. Антонелли (Милан, выкуп контракта), пз. Бертолаччи (Рома), з. Ронкалья (Фиорентина, из аренды), пз. Фальке (Рома), н. Пинилья (Аталанта), н. Ньянг (Милан, из аренды), з. Крайнц (Кальяри), пз. Греко (Верона)

Сампдория (Генуя)

Пришли: в. Пуджони (Кьево), в. Вивиано (Палермо, в аренду), в. Бриньоли (Ювентус, в аренду), з. Кода (свободный агент), з. Де Сильвестри (Фиорентина), з. Мойсандер (свободный агент), з. Кассани (Парма), пз. Баррето (свободный агент), пз. Данкан (Интер), пз. Крстичич (Болонья, из аренды), пз. Сансоне (Болонья, из аренды), н. Муриэль (Удинезе, выкуп прав), з. Зуканович (Кьево), пз. Фернандо (Шахтер, Украина), пз. Торрейра (Пескара), н. Кассано (свободный агент)

Ушли: в. Ромеро (свободный агент), з. Романьоли (Рома, из аренды), з. Форназье (Пескара), з. Муньос (Палермо, из аренды), пз. Обианг (Вест Хэм, Англия), н. Это'О (Антальяспор, Турция), н Бергессио (Атлас, Мексика, свободный агент), н. Окака Чука (Андерлехт)

Интер (Милан)

Пришли: в. Барди (Кьево, из аренды), з. Мурильо (Гранада, Испания), з. Миранда (Атлетико, Испания, в аренду), з. Монтойя (Барселона, Испания, в аренду), з. Перейра (Эстудиантес, Аргентина, из аренды), з. Сантон (Ньюкасл, Англия), пз. Кондогбия (Монако, Франция), пз. Шакири (Бавария, Германия, выкуп прав), пз. Тайдер (Сассуоло, из аренды), Биабиани (свободный агент), н. Йоветич (Манчестер Сити, Англия)

Ушли: з. Сильвестре (свободный агент), з. Фелипе (свободный агент), з. Кампаньяро (свободный агент), з. Джонатан (свободный агент), з. Мбайе (Болонья), пз. Данкан (Сампдория), пз. Кузманович (Базель, Швейцария), пз. Оби (Торино), пз. Бенасси (Торино), пз. Альварес (Сандерленд, Англия, выкуп прав), н. Подольски (Арсенал, Англия, из аренды), пз. Ботта (Пачука, Мексика), пз. Крхин (Гранада, Испания), н. Лонго (Фрозиноне, в аренду), пз. Шакири (Сток Сити, Англия)

Торино (Турин)

Пришли: з. Авеллар (Кальяри), пз. Аккуа (Хоффенхайм, Германия), пз. Бенасси (Интер), пз. Бьярнасон (Пескара), пз. Оби (Интер), з. Дзаппакоста (Аталанта), пз. Бацелли (Аталанта)

Ушли: пз. Гонсалес (Лацио, из аренды), пз. Верди (Милан), пз. Эль Каддури (Наполи, из аренды), з. Дармиан (Манчестер Юнайтед, Англия)

Милан (Милан)

Пришли: в. Габриэл (Карпи, из аренды), з. Эли (Авеллино, из аренды), з. Антонелли (Дженоа, выкуп прав), пз. Верди (Торино), пз. Бертолаччи (Рома), пз. Маури (Парма, свободный агент), н. Матри (Ювентус, из аренды), н. Бакка (Севилья, Испания), н. Адриано (Шахтер, Украина), н. Ньянг (Дженоа, из аренды), з. Романьоли (Рома), н. Балотелли (Ливерпуль, Англия, в аренду)

Ушли: з. Боккетти (Спартак, Россия, из аренды), з. Бонера (свободный агент), з. Мексес (свободный агент), з. Рами (Севилья, Испания), з. Дидак (свободный агент), пз. Бирса (Кьево), пз. Эссьен (свободный агент), пз. Мунтари (свободный агент), пз. Сапонара (Эмполи, выкуп прав), пз. Ван Гинкел (Челси, Англия, из аренды), н. Робиньо (свободный агент), н. Дестро (Рома, из аренды), н. Паццини (свободный агент), пз. Эль-Шаарави (Монако, Франция), з. Альбертацци (Верона), з. Палетта (Аталанта)

Палермо (Сицилия)

Пришли: з. Муньос (Сампдория, из аренды), пз. Трайковски (Зюлте-Варегем, Бельгия), пз. Бенали (свободный агент), пз. Рисполи (Парма), н. Кассини (Коринтианс, Бразилия), п. Хильермарк (ПСВ, Голландия), в. Коломби (Кальяри, аренда), з. Колданига (Ювентус), з. Эль-Каутари (Монпелье, Франция)

Ушли: в. Вивиано (Сампдория, в аренду), з. Бамба (Лидс, Англия), з. Муньос (свободный агент), з. Писано (Верона), пз. Баррето (свободный агент), н. Дибала (Ювентус), н. Макенок (Чарльтон, Англия, в аренду), п. Ди Дженаро (Кальяри)

Сассуоло (Сассуоло)

Пришли: пз. Куртич (Фиорентина, из аренды), пз. Пеллегрини (Рома), пз. Политано (Рома) н. Берарди (Ювентус), н. Дефрель (Чезена)

Ушли: пз. Куртич (Аталанта), пз. Бриги (свободный агент), пз. Тайдер (Интер, из аренды), н. Дзадза (Ювентус), н. Паволетти (Дженоа)

Верона (Верона)

Пришли: пз. Ромуло (Ювентус, из аренды), пз. Вивиани (Рома), н. Силигарди (Ливорно), з. Хеландер (Мальме), н. Паццини (свободный агент), з. Альбертацци (Милан)

Ушли: в. Бенусси (свободный агент), пз. Оббади (Монако, Франция, из аренды), пз. Жоржиньо (Наполи, выкуп прав), н. Савиола (Ривер Плейт, Аргентина), з. Маркес (Коритиба, Бразилия)

Кьево (Верона)

Пришли: з. Зуканович (Гент, Бельгия), з. Маттьелло (Ювентус, в аренду), пз. Бирса (Милан), пз. Кастро (Катания), з. Каччаторе (Сампдория, в аренду), н. Мпоку (Стандарт, Бельгия, в аренду)

Ушли: в. Пуджони (Сампдория), в. Барди (Интер, из аренды), н. Фариас (Кальяри), з. Зуканович (Сампдория), н. Лазаревич (Антальяспор, Турция, в аренду)

Эмполи (Эмполи)

Пришли: в. Скорупский (Рома, в аренду), пз. Сапонара (Милан, выкуп прав), з. Биттанте (Фиорентина), з. Кампорезе (Фиорентина)

Ушли: в. Басси (Аталанта), з. Ругани (Ювентус, из аренды), пз. Вальдифьори (Наполи), пз. Весино (Фиорентина, из аренды)

Удинезе (Удине)

Пришли: з. Аднан (Ризерспор, Турция), з. Баста (Лацио, из аренды), пз. Пирис (Мальдонадо, Уругвай), пз. Итурра (свободный агент), н. Сапата (Наполи, в аренду)

Ушли: з. Аднан (Гранада, Испания, в аренду), з. Кода (свободный агент), пз. Перейра (Ювентус, выкуп прав), н. Муриэль (Сампдория, выкуп прав), н. Выдра (Уотфорд, Англия), з. Перейра (Спортинг, Португалия), пз. Аллан (Наполи), з. Баста (Лацио), з. Сантос (Атлетико Минейро, Бразилия), з. Ньом (Уотфорд, Англия)

Аталанта (Бергамо)

Пришли: в. Басси (Эмполи), пз. Куртич (Сассуоло), пз. Вальцаниа (Чезена), н. Пинилья (Дженоа), н. Марилунго (Чезена, из аренды), пз. де Роон (Херенвен, Голландия), з. Палетта (Милан, в аренду)

Ушли: з. Эмануэлсон (свободный агент), н. Бьянки (Болонья, из аренды), з. Дзаппакоста (Торино), пз. Бацелли (Торино)

Карпи (Карпи)

Пришли: в. Бенусси (свободный агент), пз. Вильчек (свободный агент), пз. Лаццари (свободный агент), н. Матос (Фиорентина, в аренду), з. Уоллас (Челси, Англия, в аренду), з. Сполли (Катания)

Ушли: в. Габриэл (Милан, из аренды)

Фрозиноне (Фрозиноне)

Пришли: н. Верде (Рома, в аренду), в. Леали (Ювентус, в аренду), з. Павлович (Грассхопер, Швейцария, в аренду), з. Диаките (свободный агент), н. Лонго (Интер, в аренду).

Ушли: з. Косич (Пескара), пз. Сантана (Дженоа, из аренды)

Болонья (Болонья)

Пришли: в. Миранте (Парма), з. Россетини (Кальяри), з. Мбайе (Интер), н. Бьянки (Аталанта, из аренды), н. Дестро (Рома)

Ушли: пз. Ненад Крстичич (Сампдория, из аренды), пз. Сансоне (Сампдория, из аренды)



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