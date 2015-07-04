Дело в "Браге". Какого игрока покупает "Спартак"

Московский "Спартак" близок к покупке форварда "Браги" Зе Луиша. "Бомбардир" рассказывает все самое главное, что нужно знать о потенциальном новичке "красно-белых".

Московский "Спартак" близок к покупке форварда "Браги" Зе Луиша. "Бомбардир" рассказывает все самое главное, что нужно знать о потенциальном новичке "красно-белых".





Хосе Луиш Мендеш Андраде, которого для краткости называют Зе Луишем – довольно поздно заявил о себе в профессиональном футболе. Кабо-Верде не относится к земле, где регулярно плодятся голеадоры, но даже там Луиш не считался восходящей звездой. Например, в сборную его позвали уже после переезда в Европу. Тот факт, что за два года в клубе "Жил Висенте" форвард забил всего 14 мячей, не стоит воспринимать всерьез, но в дальнейшем показатели игрока не были намного лучше. Вряд ли Зе Луиш вообще попал в списки скаутов, если бы не успехи "Браги". Команда, с которой игрок подписал пятилетний контракт, сумела преодолеть свои проблемы и начать регулярно появляться в европейских турнирах. Тем не менее, в своем клубе Луиш не был и не является ведущим форвардом. Его несколько раз отдавали в аренду, а нынешней зимой вообще хотели продать. Руководство португальского клуба выставило за игрока ценник в 2,5 миллиона, но покупателей на него не нашлось. Сейчас "Брага" отказывается продавать Луиша в "Спартак" уже за 6 миллионов. Не в плюс работе селекционеров москвичей и тот факт, что через год контракт игрока с нынешней командой истекает. Следовательно, российский клуб готов значительно переплачивать, демонстрируя приоритетность сделки по Луишу. А у португальцев за последние годы на уровне рефлексов выработалось понимание ситуации, когда за игрока можно просить намного больше его номинальной стоимости. Вдобавок, сейчас "Брага" действительно не прочь сохранить Луиша.

И нет, дело не в резком улучшении игры футболиста. Все проще. Основной форвард команды, Эдер, ушел в "Суонси", и тренерский штаб не готов в преддверии нового сезона остаться фактически без линии атаки. Именно для компенсации этого значительного морального ущерба ценник на Зе Луиша сейчас накручен до максимума. Вдобавок, в Португалии о президенте "Браги" отзываются как о человеке, способном мгновенно менять решения и отказываться от выданных ранее обязательств. Учитывая стоимость и результативность игрока, сделка на первый взгляд не кажется безусловным успехом селекционного отдела москвичей. А если бы они заглянули в FIFA15, то увидели, что уровень Зе Луиша оценивается всего в 69. Зря они отказались от подобного шага или нет, выпадет шанс выяснить на деле, если трансфер подтвердится. Пока можно лишь предполагать, чем именно игрок привлек внимание "Спартака".

Одним из главных достоинств кабо-вердинца является его умение вести силовую борьбу. Конечно, все ждут, что Дмитрий Аленичев вернет в Тарасовку стеночки с забеганиями, но мощный центрфорвард редко оказывается лишним в команде. Особенно если речь идет о клубе из России. При росте 185 см весит ощутимые 81 килограмм, и при этом является представителем африканского континента, для которых атлетизм вообще чуть ли не материковая особенность. Согласно статистике, Зе Луиш выигрывает почти половину единоборств, в том числе и в воздухе. Из тех, кто играл в последние годы в РФПЛ, схожие показатели были только у Н'Дойе и Кураньи. Несмотря на силу, Луищ считается игроком быстрым и временами техничным. Но здесь, конечно, надо учитывать разницу в манере игры команд Португалии и России. И качество полей.





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Главным недостатком футболиста является реализация моментов. Он слишком мало забивает для центрфорварда и часто губит моменты. При этом может не заметить партнера, стоящего перед пустыми воротами. Но важно, что Луиш даже в свои 25 продолжает прогрессировать и улучшать статистику. Даже без учета крайне удачной аренды в Венгрию, его показатели уверенно растут. Если представить, что в первом сезоне за "Спартак" Луищ забьет хотя бы 10 голов, то с результативностью нашего чемпионата минимум в пятерке бомбардиров он окажется.

Если бы футболисту было чуть больше 20, или удалось цену трансфера хотя бы до 3 миллионов, сделка выглядела куда более классной даже на бумаге. Сейчас же "Спартак" вынуждают отдать немалые деньги за игрока с отменными природными характеристиками, который до сих пор себя не реализовал. Принято считать, что если тебя до 24 лет не забрали в "Порту", "Бенфику" или "Спортинг" – успешной карьеры в Европе тебе не сделать. Однако заработать денег в России можно всегда.