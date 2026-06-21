Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Эквадор – Кюрасао: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2026

Эквадор – Кюрасао: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2026

21 июня, 01:50
Эквадор
21.06.2026, воскресенье, 03:00
Чемпионат мира, группа E, 2 тур
0 : 0
Завершен
Кюрасао
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
5
Жорди Альсивар
ОП
23
Мойзес Кайседо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
15
Педро Вите
ЦП
9
Джон Йебоа
АП
19
Гонсало Плата
ПВ
13
Эннер Валенсия
(К) ЦФ
Кюрасао
1
Элой Ром
ВР
18
Армандо Обиспо
ЦЗ
24
Деверон Фонвилле
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
5
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Ливано Комененсия
ПЗ
20
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Леандро Бакуна
(К) ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
21
Тахит Чон
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Эквадор
22
Гонсало Валье
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
26
Яймар Медина
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
18
Денил Кастильо
ОП
10
Кендри Паес
АП
8
Антони Валенсия
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
16
Жорди Кайседо
ЦФ
20
Нильсон Ангуло
ЦФ
11
Кевин Родригес
ЦФ
24
Жереми Аревало
ЦФ
Кюрасао
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
16
Джирл Маргарита
ЛАЗ
4
Рошон ван Эйма
ЦЗ
2
Шуранди Самбо
ЦЗ
6
Годфрид Ремерато
ОП
22
Кевин Фелида
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
13
Тайриз Нослин
ПП
11
Жереми Антонисс
ЛВ
19
Джерване Кастанер
ЦФ
14
Кенжи Горре
ЦФ
17
Брэндли Кувас
ЦФ
12
Сонтье Хансен
РФ
3-2-2-2-1
1
Галиндес
7
Эступиньян
3
Хинкапе
6
Пачо
5
Альсивар
23
Кайседо
21
Франко
15
Вите
9
Йебоа
19
Плата
13
Валенсия
3-2-2-1-1
1
Ром
5
Флоранус
18
Обиспо
24
Фонвилле
20
Бренет
8
Комененсия
10
Бакуна
7
Бакуна
21
Чон
9
Локадия
21
Франко
17
Пресиадо
17
Пресиадо
21
Франко
9
Йебоа
16
Кайседо
16
Кайседо
9
Йебоа
7
Эступиньян
20
Ангуло
20
Ангуло
7
Эступиньян
5
Альсивар
11
Родригес
11
Родригес
5
Альсивар
21
Чон
16
Маргарита
16
Маргарита
21
Чон
24
Фонвилле
4
ван Эйма
4
ван Эйма
24
Фонвилле
8
Комененсия
6
Ремерато
6
Ремерато
8
Комененсия
9
Локадия
19
Кастанер
19
Кастанер
9
Локадия
7
Бакуна
14
Горре
14
Горре
7
Бакуна
Остались в запасе
Эквадор
Кюрасао
22
Гонсало Валье
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
26
Яймар Медина
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
18
Денил Кастильо
ОП
10
Кендри Паес
АП
8
Антони Валенсия
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
24
Жереми Аревало
ЦФ
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
2
Шуранди Самбо
ЦЗ
22
Кевин Фелида
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
13
Тайриз Нослин
ПП
11
Жереми Антонисс
ЛВ
17
Брэндли Кувас
ЦФ
12
Сонтье Хансен
РФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
22
Гонсало Валье
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
26
Яймар Медина
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
18
Денил Кастильо
ОП
10
Кендри Паес
АП
8
Антони Валенсия
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
24
Жереми Аревало
ЦФ
Остались в запасе
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
2
Шуранди Самбо
ЦЗ
22
Кевин Фелида
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
13
Тайриз Нослин
ПП
11
Жереми Антонисс
ЛВ
17
Брэндли Кувас
ЦФ
12
Сонтье Хансен
РФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Эквадор - Кюрасао
1
5
Всего ударов по воротам
27
10
Удары в створ
15
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
9
0
Нарушения
7
10
Офсайды
1
2
Количество передач
644
227
Сейвы
3
15
Точность передач %
90
70
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
21
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.84
0.5
xGP (предотвращенные голы)
2.27
2.27

Смотреть прямую трансляцию Эквадор против Кюрасао, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 03:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эквадор – Кюрасао

Эквадор – Кюрасао: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Кюрасао Эквадор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
1
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
1
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
2
Все новости
Все новости
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
Вчера, 20:44
1
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
Вчера, 13:57
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
1
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Колосков высказался о перспективах УЕФА свергнуть Инфантино
1 августа
6
Мостовой отреагировал на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
1
Овечкин назвал лучшего игрока ЧМ-2026
1 августа
Колосков объяснил, почему РФС поддержал бойкот УЕФА против ФИФА
1 августа
4
Реакция УЕФА на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
6
Боярский ответил, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
1 августа
3
Губерниев сказал, кто погубил президента ФИФА Инфантино
1 августа
2
Инфантино объяснил, почему ФИФА не будет продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
8
Испания и Португалия пригрозили отказаться от проведения ЧМ-2030
1 августа
1
Инфантино близок к потере должности президента ФИФА
31 июля
3
Стало известно, с кем Месси провел отпуск после ЧМ-2026
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+