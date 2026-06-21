Составы команд
Эквадор
Эквадор
22
Гонсало Валье
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
26
Яймар Медина
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
18
Денил Кастильо
ОП
10
Кендри Паес
АП
8
Антони Валенсия
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
16
Жорди Кайседо
ЦФ
20
Нильсон Ангуло
ЦФ
11
Кевин Родригес
ЦФ
24
Жереми Аревало
ЦФ
Кюрасао
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
16
Джирл Маргарита
ЛАЗ
4
Рошон ван Эйма
ЦЗ
2
Шуранди Самбо
ЦЗ
6
Годфрид Ремерато
ОП
22
Кевин Фелида
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
13
Тайриз Нослин
ПП
11
Жереми Антонисс
ЛВ
19
Джерване Кастанер
ЦФ
14
Кенжи Горре
ЦФ
17
Брэндли Кувас
ЦФ
12
Сонтье Хансен
РФ
3-2-2-2-1
1
Галиндес
7
Эступиньян
3
Хинкапе
6
Пачо
5
Альсивар
23
Кайседо
21
Франко
15
Вите
9
Йебоа
19
Плата
13
Валенсия
3-2-2-1-1
1
Ром
5
Флоранус
18
Обиспо
24
Фонвилле
20
Бренет
8
Комененсия
10
Бакуна
7
Бакуна
21
Чон
9
Локадия
21
Франко
17
Пресиадо
17
Пресиадо
21
Франко
9
Йебоа
16
Кайседо
16
Кайседо
9
Йебоа
7
Эступиньян
20
Ангуло
20
Ангуло
7
Эступиньян
5
Альсивар
11
Родригес
11
Родригес
5
Альсивар
21
Чон
16
Маргарита
16
Маргарита
21
Чон
24
Фонвилле
4
ван Эйма
4
ван Эйма
24
Фонвилле
8
Комененсия
6
Ремерато
6
Ремерато
8
Комененсия
9
Локадия
19
Кастанер
19
Кастанер
9
Локадия
7
Бакуна
14
Горре
14
Горре
7
Бакуна
Остались в запасе
Эквадор
Кюрасао
22
Гонсало Валье
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
26
Яймар Медина
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
18
Денил Кастильо
ОП
10
Кендри Паес
АП
8
Антони Валенсия
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
24
Жереми Аревало
ЦФ
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
2
Шуранди Самбо
ЦЗ
22
Кевин Фелида
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
13
Тайриз Нослин
ПП
11
Жереми Антонисс
ЛВ
17
Брэндли Кувас
ЦФ
12
Сонтье Хансен
РФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
22
Гонсало Валье
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
26
Яймар Медина
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
18
Денил Кастильо
ОП
10
Кендри Паес
АП
8
Антони Валенсия
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
24
Жереми Аревало
ЦФ
Остались в запасе
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
2
Шуранди Самбо
ЦЗ
22
Кевин Фелида
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
13
Тайриз Нослин
ПП
11
Жереми Антонисс
ЛВ
17
Брэндли Кувас
ЦФ
12
Сонтье Хансен
РФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Эквадор - Кюрасао
1
5
Всего ударов по воротам
27
10
Удары в створ
15
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
9
0
Нарушения
7
10
Офсайды
1
2
Количество передач
644
227
Сейвы
3
15
Точность передач %
90
70
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
21
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.84
0.5
xGP (предотвращенные голы)
2.27
2.27
Смотреть прямую трансляцию Эквадор против Кюрасао, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 03:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эквадор – Кюрасао
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»