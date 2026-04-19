19.04.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 30 тур
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Страсбур
Точно не сыграют
Ренн
Точно не сыграют
Статистика матча Страсбур - Ренн
1
Всего ударов по воротам
9
26
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
10
12
Офсайды
6
0
Количество передач
492
399
Сейвы
5
0
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
19
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1
4.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Ренна», 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Ренн»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»