11.04.2026, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Санкт-Паули
Санкт-Паули
4-4-1-1
1
Васили
21
Рицка
15
Андо
5
Валь
11
Пырка
3
Метс
16
Фудзита
10
Синани
20
Расмуссен
28
Лаж
27
Унтонджи
3-1-2-3-1
1
Нойер
4
Мин-Джэ
21
Ито
22
Геррейру
6
Киммих
20
Лаймер
8
Горецка
11
Олисе
20
Бишоф
10
Мусиала
11
Джексон
21
Рицка
23
Оппи
23
Оппи
21
Рицка
16
Фудзита
8
Меткалф
8
Меткалф
16
Фудзита
27
Унтонджи
19
Карс
19
Карс
27
Унтонджи
28
Лаж
18
Хара
18
Хара
28
Лаж
6
Киммих
19
Дэвис
19
Дэвис
6
Киммих
20
Лаймер
2
Станишич
2
Станишич
20
Лаймер
21
Ито
4
Та
4
Та
21
Ито
11
Олисе
7
Диас
7
Диас
11
Олисе
10
Мусиала
39
Сапоко Ндиайе
39
Сапоко Ндиайе
10
Мусиала
Остались в запасе
Санкт-Паули
Бавария
1
Бен Волль
ВР
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
34
Янник Робач
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
34
Янник Робач
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Венсан Компани
Санкт-Паули
Точно не сыграют
Бавария
Точно не сыграют
Статистика матча Санкт-Паули - Бавария
1
2
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
7
Офсайды
2
3
Количество передач
272
946
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
92
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.49
3.84
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Баварии», 29-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»