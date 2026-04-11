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  • «Санкт-Паули» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Санкт-Паули» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 18:20
Санкт-Паули
11.04.2026, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 5
Завершен
Бавария
9' Д. Мусиала 53' Л. Горецка 55' М. Олисе 65' Н. Джексон 88' Р. Геррейру
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Санкт-Паули
1
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
15
Томоя Андо
ЦЗ
5
Хауке Валь
(К) ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ПЗ
3
Карол Метс
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
27
Андреас Унтонджи
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
20
Том Бишоф
АП
11
Николас Джексон
ПВ
11
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
34
Янник Робач
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
8
Конор Меткалф
ОП
19
Мартейн Карс
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
7
Луис Диас
ЛВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
39
Бара Сапоко Ндиайе
ЦФ
4-4-1-1
1
Васили
21
Рицка
15
Андо
5
Валь
11
Пырка
3
Метс
16
Фудзита
10
Синани
20
Расмуссен
28
Лаж
27
Унтонджи
3-1-2-3-1
1
Нойер
4
Мин-Джэ
21
Ито
22
Геррейру
6
Киммих
20
Лаймер
8
Горецка
11
Олисе
20
Бишоф
10
Мусиала
11
Джексон
21
Рицка
23
Оппи
23
Оппи
21
Рицка
16
Фудзита
8
Меткалф
8
Меткалф
16
Фудзита
27
Унтонджи
19
Карс
19
Карс
27
Унтонджи
28
Лаж
18
Хара
18
Хара
28
Лаж
6
Киммих
19
Дэвис
19
Дэвис
6
Киммих
20
Лаймер
2
Станишич
2
Станишич
20
Лаймер
21
Ито
4
Та
4
Та
21
Ито
11
Олисе
7
Диас
7
Диас
11
Олисе
10
Мусиала
39
Сапоко Ндиайе
39
Сапоко Ндиайе
10
Мусиала
Остались в запасе
Санкт-Паули
Бавария
1
Бен Волль
ВР
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
34
Янник Робач
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
34
Янник Робач
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Венсан Компани
Санкт-Паули
Точно не сыграют
Джексон Ирвин
ЦП
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Манолис Салиакас
ПЗ
Джеймс Сэндс
ЦЗ
Эрик Смит
ЦП
Бавария
Точно не сыграют
Леннарт Карл
АП
Кассиано Киала
ЦЗ
Уисдом Майк
ЛВ
Свен Ульрайх
ВР
Статистика матча Санкт-Паули - Бавария
1
2
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
7
Офсайды
2
3
Количество передач
272
946
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
92
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.49
3.84
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Баварии», 29-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Бавария»

«Санкт-Паули» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Санкт-Паули
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