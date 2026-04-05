05.04.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 28 тур
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лорьян
Лорьян
3-1-3-1-2
38
Мвого
43
Куасси
25
Файе
3
Тальби
5
Мейте
8
Кадиу
62
Авом
17
Макенго
11
Ле Бри
12
Дьенг
10
Пажи
3-2-2-3
35
Трапп
42
Коппола
5
Мбоу
19
Санги
17
Камара
18
Манетси
33
Лис-Мелу
21
Лопес
93
Иконе
9
Геббельс
27
Саймон
10
Пажи
29
Карим
29
Карим
10
Пажи
11
Ле Бри
77
Кацерис
77
Кацерис
11
Ле Бри
12
Дьенг
28
Сумано
28
Сумано
12
Дьенг
17
Макенго
15
Айегун
15
Айегун
17
Макенго
27
Саймон
31
Шергуи
31
Шергуи
27
Саймон
21
Лопес
14
Траоре
14
Траоре
21
Лопес
93
Иконе
10
Кеббаль
10
Кеббаль
93
Иконе
9
Геббельс
24
Колеошо
24
Колеошо
9
Геббельс
17
Камара
7
7
17
Камара
Остались в запасе
Лорьян
Париж
21
Бингуру Камара
ВР
44
Дарлин Йонгва
ЛЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
35
Даниэль Семеду
ЦП
2
Игор Силва
ЦФ
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
13
Матье Кафаро
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
44
Дарлин Йонгва
ЛЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
35
Даниэль Семеду
ЦП
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
13
Матье Кафаро
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лорьян
Точно не сыграют
Статистика матча Лорьян - Париж
1
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
8
6
Офсайды
3
0
Количество передач
445
452
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.95
xGP (предотвращенные голы)
-0.81
-0.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Парижа», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Париж»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»