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  • «Лорьян» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Лорьян» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 17:05
Лорьян
05.04.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Париж
54' Б. Дьенг
74' М. Манетси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
43
Арсен Куасси
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
(К) ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
5
Бамо Мейте
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
62
Артур Авом
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
10
Пабло Пажи
ЦФ
12
Бамба Дьенг
ЦФ
Париж
35
Кевин Трапп
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
17
Адама Камара
ОП
18
Маршал Манетси
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
(К) ЦП
21
Максим Лопес
ЦП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
27
Мозес Саймон
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лорьян
21
Бингуру Камара
ВР
44
Дарлин Йонгва
ЛЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
35
Даниэль Семеду
ЦП
29
Дерман Карим
АП
77
Панос Кацерис
ЛВ
28
Самбу Сумано
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Илан Кеббаль
АП
13
Матье Кафаро
АП
24
Лука Колеошо
ЛВ
7
Alimani Gory
ЦФ
3-1-3-1-2
38
Мвого
43
Куасси
25
Файе
3
Тальби
5
Мейте
8
Кадиу
62
Авом
17
Макенго
11
Ле Бри
12
Дьенг
10
Пажи
3-2-2-3
35
Трапп
42
Коппола
5
Мбоу
19
Санги
17
Камара
18
Манетси
33
Лис-Мелу
21
Лопес
93
Иконе
9
Геббельс
27
Саймон
10
Пажи
29
Карим
29
Карим
10
Пажи
11
Ле Бри
77
Кацерис
77
Кацерис
11
Ле Бри
12
Дьенг
28
Сумано
28
Сумано
12
Дьенг
17
Макенго
15
Айегун
15
Айегун
17
Макенго
27
Саймон
31
Шергуи
31
Шергуи
27
Саймон
21
Лопес
14
Траоре
14
Траоре
21
Лопес
93
Иконе
10
Кеббаль
10
Кеббаль
93
Иконе
9
Геббельс
24
Колеошо
24
Колеошо
9
Геббельс
17
Камара
7
7
17
Камара
Остались в запасе
Лорьян
Париж
21
Бингуру Камара
ВР
44
Дарлин Йонгва
ЛЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
35
Даниэль Семеду
ЦП
2
Игор Силва
ЦФ
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
13
Матье Кафаро
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
44
Дарлин Йонгва
ЛЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
35
Даниэль Семеду
ЦП
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
13
Матье Кафаро
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лорьян
Точно не сыграют
Лоран Абержель
ОП
Мохамед Бамба
ЦФ
Исаак Туре
ЦЗ
Париж
Точно не сыграют
Софьян Алакуш
ПЗ
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Чиро Иммобиле
ЦФ
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
J. Lopez
ЦФ
Венсан Марчетти
ОП
Руди Матондо
ЦП
Реми Риу
ВР
Статистика матча Лорьян - Париж
1
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
8
6
Офсайды
3
0
Количество передач
445
452
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.95
xGP (предотвращенные голы)
-0.81
-0.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Парижа», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Париж»

«Лорьян» – «Париж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Париж Лорьян
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