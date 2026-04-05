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  • «Унион» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Унион» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 15:20
Унион
05.04.2026, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Санкт-Паули
52' А. Илич
25' М. Лаж
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
39
Деррик Кен
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
4
Диогу Лейте
ЦЗ
13
Рани Хедира
(К) ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
23
Андрей Илич
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Санкт-Паули
1
Никола Васили
ВР
5
Хауке Валь
ЦЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ПЗ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
22
Джексон Ирвин
(К) ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
3
Карол Метс
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
19
Мартейн Карс
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Унион
15
Том Роте
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
33
Алекс Крал
ОП
9
Ливан Бурджу
ЛВ
21
Тим Скарке
ПВ
10
Ильяс Анса
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
23
Луис Оппи
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
34
Янник Робач
ЦЗ
8
Конор Меткалф
ОП
18
Таичи Хара
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
27
Андреас Унтонджи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Реннов
39
Кен
14
Кверфельд
4
Лейте
5
Дехи
13
Хедира
13
Шафер
19
Хаберер
11
Чон
7
Бурк
23
Илич
3-5-1-1
1
Васили
11
Пырка
25
Дзвигала
5
Валь
16
Фудзита
22
Ирвин
20
Расмуссен
3
Метс
10
Синани
28
Лаж
19
Карс
39
Кен
15
Роте
15
Роте
39
Кен
11
Чон
33
Крал
33
Крал
11
Чон
7
Бурк
10
Анса
10
Анса
7
Бурк
16
Фудзита
8
Меткалф
8
Меткалф
16
Фудзита
20
Расмуссен
9
Сисей
9
Сисей
20
Расмуссен
19
Карс
27
Унтонджи
27
Унтонджи
19
Карс
Остались в запасе
Унион
Санкт-Паули
18
Йосип Юранович
ПЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
9
Ливан Бурджу
ЛВ
21
Тим Скарке
ПВ
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
23
Луис Оппи
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
34
Янник Робач
ЦЗ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
18
Йосип Юранович
ПЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
9
Ливан Бурджу
ЛВ
21
Тим Скарке
ПВ
25
Carl Klaus
ЦФ
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
23
Луис Оппи
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
34
Янник Робач
ЦЗ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Александер Блессин
Унион
Точно не сыграют
Давид Преу
ЛВ
Матео Рааб
ВР
Санкт-Паули
Точно не сыграют
Томоя Андо
ЦЗ
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Манолис Салиакас
ПЗ
Джеймс Сэндс
ЦЗ
Эрик Смит
ЦП
Статистика матча Унион - Санкт-Паули
1
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
8
Офсайды
3
0
Количество передач
445
381
Сейвы
1
8
Точность передач %
73
68
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
2
0.33
xGP (предотвращенные голы)
1.98
1.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Санкт-Паули», 28-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Санкт-Паули»

«Унион» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Унион
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