22.03.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
3-2-2-2-1
43
Де Хеа
6
Раньери
21
Госенс
3
Понграчич
65
Паризи
2
Додо
4
Брешианини
27
Ндур
44
Фаджоли
10
Гюдмюндссон
20
Кен
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
31
Биссек
5
Аканджи
30
Аугусто
22
Дюмфрис
10
Чалханоглу
7
Зелински
23
Барелла
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
10
Гюдмюндссон
15
Комуццо
15
Комуццо
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
80
Фаббиан
80
Фаббиан
44
Фаджоли
65
Паризи
17
Харрисон
17
Харрисон
65
Паризи
20
Кен
91
Пикколи
91
Пикколи
20
Кен
30
Аугусто
15
Ачерби
15
Ачерби
30
Аугусто
23
Барелла
17
Сучич
17
Сучич
23
Барелла
10
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
10
Чалханоглу
22
Дюмфрис
11
Энрике
11
Энрике
22
Дюмфрис
9
Тюрам
14
Бонни
14
Бонни
9
Тюрам
Остались в запасе
Фиорентина
Интер
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Пьетро Леонарделли
ВР
27
Луис Бальбо
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Якопо Фаццини
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
49
Yvan Maye
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
47
Matteo Spinaccè
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Пьетро Леонарделли
ВР
27
Луис Бальбо
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Якопо Фаццини
ЦП
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
49
Yvan Maye
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
47
Matteo Spinaccè
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Кристиан Киву
Фиорентина
Точно не сыграют
Под вопросом
Интер
Точно не сыграют
Статистика матча Фиорентина - Интер
3
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
16
12
Офсайды
5
1
Количество передач
383
577
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.31
1.32
xGP (предотвращенные голы)
0.46
0.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Интера», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»