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  • «Фиорентина» – «Интер: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Фиорентина» – «Интер: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 21:35
Фиорентина
22.03.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Интер
77' Ч. Ндур
1' Ф. Пио Эспозито
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
20
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Николо Барелла
(К) ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Пьетро Леонарделли
ВР
27
Луис Бальбо
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
22
Якопо Фаццини
ЦП
17
Джек Харрисон
ЛВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
49
Yvan Maye
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
17
Петар Сучич
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
47
Matteo Spinaccè
ЦФ
3-2-2-2-1
43
Де Хеа
6
Раньери
21
Госенс
3
Понграчич
65
Паризи
2
Додо
4
Брешианини
27
Ндур
44
Фаджоли
10
Гюдмюндссон
20
Кен
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
31
Биссек
5
Аканджи
30
Аугусто
22
Дюмфрис
10
Чалханоглу
7
Зелински
23
Барелла
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
10
Гюдмюндссон
15
Комуццо
15
Комуццо
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
80
Фаббиан
80
Фаббиан
44
Фаджоли
65
Паризи
17
Харрисон
17
Харрисон
65
Паризи
20
Кен
91
Пикколи
91
Пикколи
20
Кен
30
Аугусто
15
Ачерби
15
Ачерби
30
Аугусто
23
Барелла
17
Сучич
17
Сучич
23
Барелла
10
Чалханоглу
16
Фраттези
16
Фраттези
10
Чалханоглу
22
Дюмфрис
11
Энрике
11
Энрике
22
Дюмфрис
9
Тюрам
14
Бонни
14
Бонни
9
Тюрам
Остались в запасе
Фиорентина
Интер
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Пьетро Леонарделли
ВР
27
Луис Бальбо
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Якопо Фаццини
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
49
Yvan Maye
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
47
Matteo Spinaccè
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Пьетро Леонарделли
ВР
27
Луис Бальбо
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Якопо Фаццини
ЦП
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
49
Yvan Maye
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
47
Matteo Spinaccè
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Кристиан Киву
Фиорентина
Точно не сыграют
Тарик Лэмпти
ПЗ
Лука Леццерини
ВР
Манор Соломон
ЛВ
Под вопросом
Никколо Фортини
ЛЗ
Интер
Точно не сыграют
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Генрих Мхитарян
ЦП
Алессандро Бастони
ЦЗ
Статистика матча Фиорентина - Интер
3
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
16
12
Офсайды
5
1
Количество передач
383
577
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.31
1.32
xGP (предотвращенные голы)
0.46
0.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Интера», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Интер»

«Фиорентина» – «Интер: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Фиорентина
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