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  • «Санкт-Паули» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Санкт-Паули» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 18:20
Санкт-Паули
22.03.2026, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Фрайбург
24' Д. Синани
65' И. Матанович 78' И. Матанович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Санкт-Паули
1
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
5
Хауке Валь
ЦЗ
15
Томоя Андо
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ПЗ
10
Данель Синани
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
8
Эрик Смит
ЦП
22
Джексон Ирвин
(К) ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
29
Филипп Треу
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
9
Йоан Манзамби
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
43
Бруно Огбус
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
32
Винченцо Грифо
(К) ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
8
Конор Меткалф
ОП
18
Таичи Хара
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
19
Мартейн Карс
ЦФ
27
Андреас Унтонджи
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
4-5-1
1
Васили
21
Рицка
5
Валь
15
Андо
11
Пырка
16
Фудзита
8
Смит
22
Ирвин
20
Расмуссен
10
Синани
28
Лаж
3-3-3-1
1
Атуболу
33
Макенго
28
Гинтер
29
Треу
9
Манзамби
8
Эггештайн
43
Огбус
32
Грифо
14
Сузуки
19
Бесте
31
Матанович
21
Рицка
23
Оппи
23
Оппи
21
Рицка
20
Расмуссен
8
Меткалф
8
Меткалф
20
Расмуссен
15
Андо
19
Карс
19
Карс
15
Андо
28
Лаж
27
Унтонджи
27
Унтонджи
28
Лаж
43
Огбус
15
Линхарт
15
Линхарт
43
Огбус
9
Манзамби
6
Остерхаге
6
Остерхаге
9
Манзамби
31
Матанович
9
Хелер
9
Хелер
31
Матанович
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
19
Бесте
22
Ириэ
22
Ириэ
19
Бесте
Остались в запасе
Санкт-Паули
Фрайбург
1
Бен Волль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
18
Таичи Хара
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
18
Таичи Хара
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Санкт-Паули
Точно не сыграют
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Джеймс Сэндс
ЦЗ
Фрайбург
Точно не сыграют
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
Под вопросом
Макс Розенфельдер
ЦЗ
Статистика матча Санкт-Паули - Фрайбург
1
1
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
9
6
Офсайды
5
3
Количество передач
434
452
Сейвы
4
4
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.41
1.96
xGP (предотвращенные голы)
0.5
0.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Фрайбурга», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Фрайбург»

«Санкт-Паули» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фрайбург Санкт-Паули
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