22.03.2026, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Санкт-Паули
Санкт-Паули
4-5-1
1
Васили
21
Рицка
5
Валь
15
Андо
11
Пырка
16
Фудзита
8
Смит
22
Ирвин
20
Расмуссен
10
Синани
28
Лаж
3-3-3-1
1
Атуболу
33
Макенго
28
Гинтер
29
Треу
9
Манзамби
8
Эггештайн
43
Огбус
32
Грифо
14
Сузуки
19
Бесте
31
Матанович
21
Рицка
23
Оппи
23
Оппи
21
Рицка
20
Расмуссен
8
Меткалф
8
Меткалф
20
Расмуссен
15
Андо
19
Карс
19
Карс
15
Андо
28
Лаж
27
Унтонджи
27
Унтонджи
28
Лаж
43
Огбус
15
Линхарт
15
Линхарт
43
Огбус
9
Манзамби
6
Остерхаге
6
Остерхаге
9
Манзамби
31
Матанович
9
Хелер
9
Хелер
31
Матанович
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
19
Бесте
22
Ириэ
22
Ириэ
19
Бесте
Остались в запасе
Санкт-Паули
Фрайбург
1
Бен Волль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
18
Таичи Хара
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
18
Таичи Хара
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Санкт-Паули
Точно не сыграют
Фрайбург
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Санкт-Паули - Фрайбург
1
1
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
9
6
Офсайды
5
3
Количество передач
434
452
Сейвы
4
4
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.41
1.96
xGP (предотвращенные голы)
0.5
0.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Фрайбурга», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Фрайбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»