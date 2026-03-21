21.03.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
3-1-3-1-2
1
Влаходимос
12
Суасо
4
Салас
3
Аспиликуэта
18
Агум
16
Санчес
15
Соу
6
Гудель
17
Варгас
4
Санчес
17
Мопе
4-3-2-1
1
Димитриевски
5
Таррега
24
Джемерт
4
Нуньес
14
Гайя
8
Гуэрра
2
Родригес
10
Алмейда
17
Рамазани
11
Риоха
9
Дуро
17
Варгас
36
Осо
36
Осо
17
Варгас
15
Соу
32
Кастрин
32
Кастрин
15
Соу
16
Санчес
2
Кармона
2
Кармона
16
Санчес
18
Агум
19
Менди
19
Менди
18
Агум
4
Санчес
7
Ромеро
7
Ромеро
4
Санчес
3
Аспиликуэта
9
Адамс
9
Адамс
3
Аспиликуэта
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
8
Гуэрра
18
Пепелу
18
Пепелу
8
Гуэрра
10
Алмейда
16
Лопес
16
Лопес
10
Алмейда
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
17
Рамазани
18
Белтран
18
Белтран
17
Рамазани
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Танги Ньянзу
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Матиас Алмейда
13
Кристиан Риверо
ВР
28
Висент Абрил
ВР
32
A. Panach
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Танги Ньянзу
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
28
Висент Абрил
ВР
32
A. Panach
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Карлос Корберан
Севилья
Точно не сыграют
Статистика матча Севилья - Валенсия
2
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
13
6
Офсайды
4
0
Количество передач
494
351
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.4
1.81
xGP (предотвращенные голы)
0.42
0.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Валенсии», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»