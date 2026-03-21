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  • «Севилья» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Севилья» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 21:50
Севилья
21.03.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 2
Завершен
Валенсия
38' У. Дуро 45+5' Л. Рамазани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
12
Габриэль Суасо
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
18
Люсьен Агум
ОП
16
Хуанлу Санчес
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
6
Неманья Гудель
(К) ЦП
17
Рубен Варгас
ЛВ
17
Нил Мопе
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Андре Алмейда
ЦП
17
Ларджи Рамазани
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
36
Осо
ЛЗ
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Танги Ньянзу
ЦЗ
32
Андрес Кастрин
ЦЗ
2
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
19
Батиста Менди
ОП
8
Хоан Хордан
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Исаак Ромеро
ЦФ
9
Акор Адамс
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
28
Висент Абрил
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
32
A. Panach
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Влаходимос
12
Суасо
4
Салас
3
Аспиликуэта
18
Агум
16
Санчес
15
Соу
6
Гудель
17
Варгас
4
Санчес
17
Мопе
4-3-2-1
1
Димитриевски
5
Таррега
24
Джемерт
4
Нуньес
14
Гайя
8
Гуэрра
2
Родригес
10
Алмейда
17
Рамазани
11
Риоха
9
Дуро
17
Варгас
36
Осо
36
Осо
17
Варгас
15
Соу
32
Кастрин
32
Кастрин
15
Соу
16
Санчес
2
Кармона
2
Кармона
16
Санчес
18
Агум
19
Менди
19
Менди
18
Агум
4
Санчес
7
Ромеро
7
Ромеро
4
Санчес
3
Аспиликуэта
9
Адамс
9
Адамс
3
Аспиликуэта
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
8
Гуэрра
18
Пепелу
18
Пепелу
8
Гуэрра
10
Алмейда
16
Лопес
16
Лопес
10
Алмейда
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
17
Рамазани
18
Белтран
18
Белтран
17
Рамазани
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Танги Ньянзу
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Матиас Алмейда
13
Кристиан Риверо
ВР
28
Висент Абрил
ВР
32
A. Panach
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Танги Ньянзу
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
28
Висент Абрил
ВР
32
A. Panach
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Карлос Корберан
Севилья
Точно не сыграют
Маркао
ЦЗ
Пеке Фернандес
ЦФ
Валенсия
Точно не сыграют
Хулен Агирресабала
ВР
Хосе Копете
ЦЗ
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Димитри Фулкье
ПЗ
Тьерри Корреа
ПЗ
Филип Угринич
ЦП
Статистика матча Севилья - Валенсия
2
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
13
6
Офсайды
4
0
Количество передач
494
351
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.4
1.81
xGP (предотвращенные голы)
0.42
0.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Валенсии», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья»«Валенсия»

«Севилья» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Севилья
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