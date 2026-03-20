20.03.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
3-2-1-1-3
1
Жуниор
24
Педраса
6
Наварро
15
Моуриньо
13
Вейга
26
Гуйе
14
Комесанья
20
Молейро
19
Пепе
9
Микаутадзе
7
Морено
4-1-1-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
31
Мартин
5
Субельдия
17
Гомес
4
Горротксатеги
18
Солер
10
Мендес
21
Оярсабаль
7
Барренечеа
11
Гедеш
14
Комесанья
5
Парти
5
Парти
14
Комесанья
26
Гуйе
10
Парехо
10
Парехо
26
Гуйе
20
Молейро
11
Гонсалес
11
Гонсалес
20
Молейро
7
Морено
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
7
Морено
9
Микаутадзе
12
Олувасейи
12
Олувасейи
9
Микаутадзе
5
Субельдия
16
Чалета-Цар
16
Чалета-Цар
5
Субельдия
2
Арамбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
24
Сучич
24
Сучич
4
Горротксатеги
21
Оярсабаль
21
Захарян
21
Захарян
21
Оярсабаль
10
Мендес
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Мендес
Остались в запасе
Вильярреал
Реал Сосьедад
25
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
14
Tomy Carbonell
ЦП
31
Ibai Basurko
ЦП
15
Пабло Марин
АП
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
14
Tomy Carbonell
ЦП
31
Ibai Basurko
ЦП
15
Пабло Марин
АП
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вильярреал
Точно не сыграют
Статистика матча Вильярреал - Реал Сосьедад
2
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
11
Офсайды
1
6
Количество передач
371
682
Сейвы
3
7
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
3.7
1.08
xGP (предотвращенные голы)
1.64
1.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Реала Сосьедад», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»