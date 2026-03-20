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  • «Вильярреал» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

«Вильярреал» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

20 марта, 21:50
Вильярреал
20.03.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
3 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
7' Ж. Морено 15' Ж. Микаутадзе 23' Н. Пепе
47' Л. Сучич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
7
Жерар Морено
(К) ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
31
Хон Мартин
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вильярреал
25
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
5
Томас Парти
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
14
Tomy Carbonell
ЦП
31
Ibai Basurko
ЦП
21
Арсен Захарян
АП
15
Пабло Марин
АП
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Жуниор
24
Педраса
6
Наварро
15
Моуриньо
13
Вейга
26
Гуйе
14
Комесанья
20
Молейро
19
Пепе
9
Микаутадзе
7
Морено
4-1-1-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
31
Мартин
5
Субельдия
17
Гомес
4
Горротксатеги
18
Солер
10
Мендес
21
Оярсабаль
7
Барренечеа
11
Гедеш
14
Комесанья
5
Парти
5
Парти
14
Комесанья
26
Гуйе
10
Парехо
10
Парехо
26
Гуйе
20
Молейро
11
Гонсалес
11
Гонсалес
20
Молейро
7
Морено
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
7
Морено
9
Микаутадзе
12
Олувасейи
12
Олувасейи
9
Микаутадзе
5
Субельдия
16
Чалета-Цар
16
Чалета-Цар
5
Субельдия
2
Арамбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Арамбуру
4
Горротксатеги
24
Сучич
24
Сучич
4
Горротксатеги
21
Оярсабаль
21
Захарян
21
Захарян
21
Оярсабаль
10
Мендес
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Мендес
Остались в запасе
Вильярреал
Реал Сосьедад
25
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
14
Tomy Carbonell
ЦП
31
Ibai Basurko
ЦП
15
Пабло Марин
АП
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
14
Tomy Carbonell
ЦП
31
Ibai Basurko
ЦП
15
Пабло Марин
АП
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
22
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вильярреал
Точно не сыграют
Пау Кабанес
ЦФ
Логан Кошта
ЦЗ
Хуан Фойт
ЦЗ
Айосе Перес
ЦФ
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Янхель Эррера
ЦП
Такефуса Кубо
ПВ
Альваро Одриосола
ПЗ
Иньяки Руперес
ПЗ
Беньят Турриэнтес
ЦП
Статистика матча Вильярреал - Реал Сосьедад
2
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
11
Офсайды
1
6
Количество передач
371
682
Сейвы
3
7
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
3.7
1.08
xGP (предотвращенные голы)
1.64
1.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Реала Сосьедад», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал»«Реал Сосьедад»

«Вильярреал» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Вильярреал
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