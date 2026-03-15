Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «РБ Лейпцига», 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»