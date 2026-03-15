15.03.2026, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
4-1-2-3
1
Нюбель
29
Ельч
14
Жакес
3
Хендрикс
16
Каразор
6
Штиллер
23
Эль-Ханнус
10
Фюрих
26
Ундав
10
Демирович
18
Левелинг
4-2-2-2
26
Вандевордт
17
Баку
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
6
Банзузи
6
Зайвальд
14
Баумгартнер
20
Нуса
49
Диоманде
40
Ромуло
10
Фюрих
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
10
Фюрих
18
Левелинг
22
Ассиньон
22
Ассиньон
18
Левелинг
23
Эль-Ханнус
28
Нартей
28
Нартей
23
Эль-Ханнус
16
Каразор
30
Андрес
30
Андрес
16
Каразор
10
Демирович
8
Томаш
8
Томаш
10
Демирович
17
Баку
39
Хенрикс
39
Хенрикс
17
Баку
6
Зайвальд
4
Шлагер
4
Шлагер
6
Зайвальд
6
Банзузи
10
Груда
10
Груда
6
Банзузи
20
Нуса
9
Бакайоко
9
Бакайоко
20
Нуса
40
Ромуло
11
Хардер
11
Хардер
40
Ромуло
Остались в запасе
Штутгарт
РБ Лейпциг
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
32
Жереми Аревало
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
25
Леопольд Цингерле
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
32
Жереми Аревало
ЦФ
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Оле Вернер
Штутгарт
Точно не сыграют
Под вопросом
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Статистика матча Штутгарт - РБ Лейпциг
1
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
5
16
Офсайды
0
1
Количество передач
492
366
Сейвы
4
3
Точность передач %
76
71
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.45
1.18
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «РБ Лейпцига», 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»