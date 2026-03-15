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  • «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 20:20
Штутгарт
15.03.2026, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
56' Д. Ундав
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
29
Финн Ельч
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
40
Ромуло
ЦФ
49
Ян Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
30
Чема Андрес
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
32
Жереми Аревало
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
4
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЛВ
10
Брайан Груда
ПВ
9
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Конрад Хардер
ЦФ
4-1-2-3
1
Нюбель
29
Ельч
14
Жакес
3
Хендрикс
16
Каразор
6
Штиллер
23
Эль-Ханнус
10
Фюрих
26
Ундав
10
Демирович
18
Левелинг
4-2-2-2
26
Вандевордт
17
Баку
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
6
Банзузи
6
Зайвальд
14
Баумгартнер
20
Нуса
49
Диоманде
40
Ромуло
10
Фюрих
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
10
Фюрих
18
Левелинг
22
Ассиньон
22
Ассиньон
18
Левелинг
23
Эль-Ханнус
28
Нартей
28
Нартей
23
Эль-Ханнус
16
Каразор
30
Андрес
30
Андрес
16
Каразор
10
Демирович
8
Томаш
8
Томаш
10
Демирович
17
Баку
39
Хенрикс
39
Хенрикс
17
Баку
6
Зайвальд
4
Шлагер
4
Шлагер
6
Зайвальд
6
Банзузи
10
Груда
10
Груда
6
Банзузи
20
Нуса
9
Бакайоко
9
Бакайоко
20
Нуса
40
Ромуло
11
Хардер
11
Хардер
40
Ромуло
Остались в запасе
Штутгарт
РБ Лейпциг
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
32
Жереми Аревало
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
25
Леопольд Цингерле
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
32
Жереми Аревало
ЦФ
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Оле Вернер
Штутгарт
Точно не сыграют
Лазар Йованович
АП
Йоша Вагноман
ПЗ
Под вопросом
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Viggo Gebel
ЦП
Петер Гулачи
ВР
Коста Неделькович
ПЗ
Статистика матча Штутгарт - РБ Лейпциг
1
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
5
16
Офсайды
0
1
Количество передач
492
366
Сейвы
4
3
Точность передач %
76
71
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.45
1.18
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «РБ Лейпцига», 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»

«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Штутгарт
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