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  • «Сассуоло» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Сассуоло» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 15:50
Сассуоло
15.03.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
6' Т. Даллинга
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
23
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
10
Доменико Берарди
(К) ПВ
99
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
(К) ПЗ
23
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
13
Стефано Турати
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
20
Кристиан Вольпато
АП
50
Дэррил Бакола
АП
24
Лука Моро
ЦФ
8
М'Бала Нзола
ЦФ
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
30
Бенха Домингес
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
4-1-1-3-1
49
Мурич
23
Гарсия
21
Идзес
6
Валюкевич
4
Мухаремович
18
Матич
8
Коне
45
Лорьенте
42
Торстведт
10
Берарди
99
Пинамонти
4-1-1-1-3
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
41
Витик
3
Лукуми
33
Миранда
23
Сом
6
Моро
28
Камбьяги
21
Одгор
7
Орсолини
24
Даллинга
23
Гарсия
3
Доиг
3
Доиг
23
Гарсия
8
Коне
40
Вранкс
40
Вранкс
8
Коне
18
Матич
20
Вольпато
20
Вольпато
18
Матич
10
Берарди
50
Бакола
50
Бакола
10
Берарди
99
Пинамонти
8
Нзола
8
Нзола
99
Пинамонти
6
Моро
8
Фройлер
8
Фройлер
6
Моро
23
Сом
4
Побега
4
Побега
23
Сом
21
Одгор
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Одгор
29
Де Сильвестри
20
Цортеа
20
Цортеа
29
Де Сильвестри
24
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
24
Даллинга
Остались в запасе
Сассуоло
Болонья
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
13
Стефано Турати
ВР
66
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
24
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
25
Массимо Пессина
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
30
Бенха Домингес
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
13
Стефано Турати
ВР
66
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
24
Лука Моро
ЦФ
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
30
Бенха Домингес
ЛВ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сассуоло
Точно не сыграют
Даниэль Болока
ЦП
Фали Канде
ЛЗ
Алие Фадера
ЛВ
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Льюис Фергюсон
ЦП
Статистика матча Сассуоло - Болонья
1
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
16
11
Офсайды
1
2
Количество передач
422
355
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.49
1
xGP (предотвращенные голы)
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Болоньи», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло»«Болонья»

«Сассуоло» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Сассуоло
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