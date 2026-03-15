15.03.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
4-1-1-3-1
49
Мурич
23
Гарсия
21
Идзес
6
Валюкевич
4
Мухаремович
18
Матич
8
Коне
45
Лорьенте
42
Торстведт
10
Берарди
99
Пинамонти
4-1-1-1-3
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
41
Витик
3
Лукуми
33
Миранда
23
Сом
6
Моро
28
Камбьяги
21
Одгор
7
Орсолини
24
Даллинга
23
Гарсия
3
Доиг
3
Доиг
23
Гарсия
8
Коне
40
Вранкс
40
Вранкс
8
Коне
18
Матич
20
Вольпато
20
Вольпато
18
Матич
10
Берарди
50
Бакола
50
Бакола
10
Берарди
99
Пинамонти
8
Нзола
8
Нзола
99
Пинамонти
6
Моро
8
Фройлер
8
Фройлер
6
Моро
23
Сом
4
Побега
4
Побега
23
Сом
21
Одгор
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Одгор
29
Де Сильвестри
20
Цортеа
20
Цортеа
29
Де Сильвестри
24
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
24
Даллинга
Остались в запасе
Сассуоло
Болонья
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
13
Стефано Турати
ВР
66
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
24
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
25
Массимо Пессина
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
30
Бенха Домингес
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
13
Стефано Турати
ВР
66
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
24
Лука Моро
ЦФ
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
13
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
30
Бенха Домингес
ЛВ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сассуоло
Точно не сыграют
Болонья
Точно не сыграют
Статистика матча Сассуоло - Болонья
1
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
16
11
Офсайды
1
2
Количество передач
422
355
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.49
1
xGP (предотвращенные голы)
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Болоньи», 29-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»