14.03.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
4-1-3-2
1
Куртуа
20
Гарсия
2
Рюдигер
24
Хейсен
2
Карвахаль
8
Чуамени
6
Камавинга
45
Питарч
8
Вальверде
7
Винисиус
10
Диас
4-1-2-1-2
1
Дитуро
42
Сангаре
22
Аффенгрубер
23
Чуст
27
Петро
5
Редондо
14
Фебас
16
Нету
24
Сепеда
11
Валера
9
Силва
2
Рюдигер
27
Агуадо
27
Агуадо
2
Рюдигер
10
Диас
37
Анхель
37
Анхель
10
Диас
7
Винисиус
8
Гюлер
8
Гюлер
7
Винисиус
45
Питарч
38
Паласиос
38
Паласиос
45
Питарч
8
Вальверде
16
Гарсия
16
Гарсия
8
Вальверде
8
Чуамени
42
Яньес
42
Яньес
8
Чуамени
42
Сангаре
3
Педроса
3
Педроса
42
Сангаре
22
Аффенгрубер
6
Бигас
6
Бигас
22
Аффенгрубер
5
Редондо
8
Агуадо
8
Агуадо
5
Редондо
16
Нету
19
Диангана
19
Диангана
16
Нету
27
Петро
17
Хосан
17
Хосан
27
Петро
10
Мир
10
Мир
Остались в запасе
Реал
Эльче
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
15
Тете Моренте
ЛВ
20
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
15
Тете Моренте
ЛВ
20
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Реал - Эльче
1
3
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
21
Офсайды
3
1
Количество передач
480
531
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.84
xGP (предотвращенные голы)
-1.8
-1.8
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Эльче», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Эльче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»