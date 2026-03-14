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  • «Реал» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

«Реал» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

14 марта, 21:50
Реал
14.03.2026, суббота, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
4 : 1
Завершен
Эльче
39' А. Рюдигер 44' Ф. Вальверде 66' Д. Хейсен 89' А. Гюлер
85' М. Анхель (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
(К) ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
45
Тиаго Питарч
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Браим Диас
АП
7
Винисиус
ЛВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Эльче
1
Матиас Дитуро
(К) ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
5
Федерико Редондо
ОП
14
Алейш Фебас
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
24
Лукас Сепеда
ЛВ
9
Андре Силва
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Реал
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
27
Диего Агуадо
ЦЗ
37
Мануэль Анхель
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Арда Гюлер
АП
38
Сесар Паласиос
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
42
Даниэль Яньес
ПВ
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
8
Марк Агуадо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
15
Тете Моренте
ЛВ
17
Хосан
ПВ
20
Альваро Родригес
ЦФ
10
Рафаэль Мир
ЦФ
4-1-3-2
1
Куртуа
20
Гарсия
2
Рюдигер
24
Хейсен
2
Карвахаль
8
Чуамени
6
Камавинга
45
Питарч
8
Вальверде
7
Винисиус
10
Диас
4-1-2-1-2
1
Дитуро
42
Сангаре
22
Аффенгрубер
23
Чуст
27
Петро
5
Редондо
14
Фебас
16
Нету
24
Сепеда
11
Валера
9
Силва
2
Рюдигер
27
Агуадо
27
Агуадо
2
Рюдигер
10
Диас
37
Анхель
37
Анхель
10
Диас
7
Винисиус
8
Гюлер
8
Гюлер
7
Винисиус
45
Питарч
38
Паласиос
38
Паласиос
45
Питарч
8
Вальверде
16
Гарсия
16
Гарсия
8
Вальверде
8
Чуамени
42
Яньес
42
Яньес
8
Чуамени
42
Сангаре
3
Педроса
3
Педроса
42
Сангаре
22
Аффенгрубер
6
Бигас
6
Бигас
22
Аффенгрубер
5
Редондо
8
Агуадо
8
Агуадо
5
Редондо
16
Нету
19
Диангана
19
Диангана
16
Нету
27
Петро
17
Хосан
17
Хосан
27
Петро
10
Мир
10
Мир
Остались в запасе
Реал
Эльче
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
15
Тете Моренте
ЛВ
20
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
15
Тете Моренте
ЛВ
20
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Эдер Сарабия
Реал
Точно не сыграют
Давид Алаба
ЦЗ
Джуд Беллингем
ЦП
Альваро Каррерас
ЛЗ
Даниэль Себальос
ЦП
Эдер Милитао
ЦЗ
Килиан Мбаппе
ЦФ
Родриго
ПВ
Франко Мастантуоно
АП
Ферлан Менди
ЛЗ
Рауль Асенсио
ЦЗ
Эльче
Точно не сыграют
John Donald
ЦЗ
Эктор Форт
ПЗ
Статистика матча Реал - Эльче
1
3
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
21
Офсайды
3
1
Количество передач
480
531
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.84
xGP (предотвращенные голы)
-1.8
-1.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Эльче», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал»«Эльче»

«Реал» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эльче Реал
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