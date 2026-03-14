Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Истанбул»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

«Галатасарай» – «Истанбул»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

14 марта, 18:50
Галатасарай
14.03.2026, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
57' У. Синго 66' В. Осимхен 84' R. Nhaga
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Галатасарай
23
Угурчан Чакир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
19
Юнус Акгюн
(К) ЦП
77
Ноа Ланг
ЦП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
5
Лео Дуарте
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
(К) ЦЗ
36
Фести Эбоселе
ПЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
77
Иван Брнич
ЛВ
9
Дави Зелке
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
93
Саша Боэ
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
74
Renato Nhaga
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Истанбул Башакшехир
80
Доган Алемдар
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
18
Якуб Калузиньски
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
5
Берат Эздемир
ОП
13
Мигель Креспо
ЦП
25
Амин Арит
АП
6
Онур Булут
ПП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
3-1-3-2-1
23
Чакир
13
Эльмали
23
Санчес
90
Синго
34
Торрейра
8
Сара
19
Акгюн
77
Ланг
21
Йилмаз
7
Салаи
45
Осимхен
4-3-1-2
16
Зенгезер
36
Эбоселе
3
Опоку
42
Саинер
5
Дуарте
7
Сари
20
Гюнеш
8
Кеман
77
Брнич
14
Шомуродов
9
Зелке
90
Синго
23
Айхан
23
Айхан
90
Синго
34
Торрейра
93
Боэ
93
Боэ
34
Торрейра
21
Йилмаз
20
Гюндоган
20
Гюндоган
21
Йилмаз
7
Салаи
74
74
7
Салаи
45
Осимхен
9
Икарди
9
Икарди
45
Осимхен
77
Брнич
27
Ба
27
Ба
77
Брнич
20
Гюнеш
4
Эргюн
4
Эргюн
20
Гюнеш
14
Шомуродов
13
Креспо
13
Креспо
14
Шомуродов
7
Сари
6
Булут
6
Булут
7
Сари
9
Зелке
91
Йылдырым
91
Йылдырым
9
Зелке
Остались в запасе
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
19
Гюнай Гювенк
ВР
99
Марио Лемина
ОП
22
Ясер Асприлья
АП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
80
Доган Алемдар
ВР
18
Якуб Калузиньски
ОП
5
Берат Эздемир
ОП
25
Амин Арит
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
99
Марио Лемина
ОП
22
Ясер Асприлья
АП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
18
Якуб Калузиньски
ОП
5
Берат Эздемир
ОП
25
Амин Арит
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Нури Шахин
Галатасарай
Точно не сыграют
Метехан Балтаджи
ЦЗ
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
Лерой Сане
ПВ
Арда Уньяй
ЦЗ
Истанбул Башакшехир
Точно не сыграют
Амин Арит
АП
Казымджан Караташ
ЛЗ
Статистика матча Галатасарай - Истанбул Башакшехир
1
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
13
12
Офсайды
5
0
Количество передач
508
256
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
68
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.78
0.48
xGP (предотвращенные голы)
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Истанбула», 26-й чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Истанбул»

«Галатасарай» – «Истанбул»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
4
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
15
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
8
Все новости
Все новости
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:53
Агент Батракова прокомментировал информацию о баснословной комиссии за трансфер в «Галатасарай»
10:33
Видео30 тысяч фанатов устроили фурор на презентации Салаха в новом клубе
09:16
Стало известно, вступит ли «Локомотив» в переговоры с «Галатасараем» по Батракову
Вчера, 23:53
3
Канчельскис дал совет Батракову, как быть с предложением от «Галатасарая»
Вчера, 22:28
5
Видео25 тысяч фанатов нового клуба Салаха встретили игрока в аэропорту
Вчера, 22:11
«Галатасарай» увеличил предложение по Батракову до 33 миллионов
Вчера, 19:13
19
ФотоСалах подписал контракт с турецким клубом
Вчера, 15:31
3
Новая информация по возможному переходу Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 12:23
5
Названа сумма, которую «Галатасарай» готов выплатить за Батракова
Вчера, 11:01
6
Стало известно, было ли у «Краснодара» предложение по Агкацеву от турецкого клуба
Вчера, 09:58
«Галатасарай» достиг соглашения об условиях контракта с Батраковым
Вчера, 09:38
5
Аугусто рассказал о влиянии Текке на свой трансфер в «Зенит»
5 августа
Салах может сыграть против «Зенита» осенью
5 августа
3
«Галатасарай» улучшил предложение по Батракову
5 августа
16
Турецкий журналист – о ценах на Кисляка и Батракова: «Русские сошли с ума»
4 августа
12
ЦСКА шокировал «Бешикташ» ценой на Кисляка
4 августа
7
«Краснодар» ответил на предложение «Фенербахче» по Агкацеву
4 августа
7
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
4 августа
1
Салах договорился с новым клубом
4 августа
Мостовой сказал, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
4 августа
3
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
4 августа
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
3 августа
8
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
3 августа
6
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
3 августа
3
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
3 августа
4
«Зенит» заинтересован в Батракове, который не хочет в Турцию
3 августа
13
Названа сумма, которую «Локомотив» хочет получить за Батракова
3 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+