14.03.2026, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 26 тур
Турция. Суперлига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-1-3-2-1
23
Чакир
13
Эльмали
23
Санчес
90
Синго
34
Торрейра
8
Сара
19
Акгюн
77
Ланг
21
Йилмаз
7
Салаи
45
Осимхен
4-3-1-2
16
Зенгезер
36
Эбоселе
3
Опоку
42
Саинер
5
Дуарте
7
Сари
20
Гюнеш
8
Кеман
77
Брнич
14
Шомуродов
9
Зелке
90
Синго
23
Айхан
23
Айхан
90
Синго
34
Торрейра
93
Боэ
93
Боэ
34
Торрейра
21
Йилмаз
20
Гюндоган
20
Гюндоган
21
Йилмаз
7
Салаи
74
74
7
Салаи
45
Осимхен
9
Икарди
9
Икарди
45
Осимхен
77
Брнич
27
Ба
27
Ба
77
Брнич
20
Гюнеш
4
Эргюн
4
Эргюн
20
Гюнеш
14
Шомуродов
13
Креспо
13
Креспо
14
Шомуродов
7
Сари
6
Булут
6
Булут
7
Сари
9
Зелке
91
Йылдырым
91
Йылдырым
9
Зелке
Остались в запасе
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
19
Гюнай Гювенк
ВР
99
Марио Лемина
ОП
22
Ясер Асприлья
АП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
80
Доган Алемдар
ВР
18
Якуб Калузиньски
ОП
5
Берат Эздемир
ОП
25
Амин Арит
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
99
Марио Лемина
ОП
22
Ясер Асприлья
АП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
18
Якуб Калузиньски
ОП
5
Берат Эздемир
ОП
25
Амин Арит
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Нури Шахин
Галатасарай
Точно не сыграют
Истанбул Башакшехир
Точно не сыграют
Статистика матча Галатасарай - Истанбул Башакшехир
1
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
13
12
Офсайды
5
0
Количество передач
508
256
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
68
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.78
0.48
xGP (предотвращенные голы)
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Истанбула», 26-й чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Истанбул»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»