08.03.2026, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Украина. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Карпаты
Карпаты
3-3-2-3
73
Лях
47
Педросо
4
Бабогло
5
Сыч
20
Сапуга
35
Фернандо
37
Бруниньо
70
Алькаин
99
Бабукарра
26
1
4-2-3-1
23
74
Фарина
39
20
Гусев
17
8
21
Беляев
10
Козак
29
Нагнойный
17
Морозко
9
37
Бруниньо
33
33
37
Бруниньо
35
Фернандо
8
Чачуа
8
Чачуа
35
Фернандо
20
Сапуга
19
Карабин
19
Карабин
20
Сапуга
99
Бабукарра
7
7
99
Бабукарра
70
Алькаин
10
10
70
Алькаин
8
69
Потимков
69
Потимков
8
29
Нагнойный
19
Думанюк
19
Думанюк
29
Нагнойный
21
Беляев
21
21
21
Беляев
10
Козак
27
27
10
Козак
9
24
Овусу
24
Овусу
9
Остались в запасе
Карпаты
Кудровка
30
Андрей Клищук
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
18
Eriki
ЦП
14
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
37
Anton Yashkov
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
20
Денис Свитюха
ЛВ
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
18
Eriki
ЦП
14
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
37
Anton Yashkov
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
20
Денис Свитюха
ЛВ
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Карпаты - Кудровка
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Кудровки», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Кудровка»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»