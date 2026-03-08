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  • «Карпаты» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

8 марта, 15:20
Карпаты
08.03.2026, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Кудровка
5' Y. Kostenko
66' А. Козак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
73
Ростислав Лях
ЛЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
37
Бруниньо
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Yan Kostenko
ЦФ
99
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Кудровка
23
Illia Karavashchenko
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
39
Artem Macheliuk
ЦЗ
20
Алексей Гусев
ЦЗ
8
A. Storchous
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
29
Денис Нагнойный
АП
10
Александр Козак
ЛВ
17
Евгений Морозко
ЛВ
9
Taipi Alban
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Карпаты
30
Андрей Клищук
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
33
Artur Shakh
ЦП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
7
V. Paulo
ЦП
18
Eriki
ЦП
14
Илья Квасница
ПВ
10
Stênio
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Кудровка
37
Anton Yashkov
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
19
Артур Думанюк
ОП
21
Anton Hlushchenko
ЦП
20
Денис Свитюха
ЛВ
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
27
Oleh Pushkarov
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
3-3-2-3
73
Лях
47
Педросо
4
Бабогло
5
Сыч
20
Сапуга
35
Фернандо
37
Бруниньо
70
Алькаин
99
Бабукарра
26
1
4-2-3-1
23
74
Фарина
39
20
Гусев
17
8
21
Беляев
10
Козак
29
Нагнойный
17
Морозко
9
37
Бруниньо
33
33
37
Бруниньо
35
Фернандо
8
Чачуа
8
Чачуа
35
Фернандо
20
Сапуга
19
Карабин
19
Карабин
20
Сапуга
99
Бабукарра
7
7
99
Бабукарра
70
Алькаин
10
10
70
Алькаин
8
69
Потимков
69
Потимков
8
29
Нагнойный
19
Думанюк
19
Думанюк
29
Нагнойный
21
Беляев
21
21
21
Беляев
10
Козак
27
27
10
Козак
9
24
Овусу
24
Овусу
9
Остались в запасе
Карпаты
Кудровка
30
Андрей Клищук
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
18
Eriki
ЦП
14
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
37
Anton Yashkov
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
20
Денис Свитюха
ЛВ
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
18
Eriki
ЦП
14
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
37
Anton Yashkov
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
20
Денис Свитюха
ЛВ
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Карпаты - Кудровка
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Кудровки», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Кудровка»

«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кудровка Карпаты
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