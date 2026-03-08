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  • «Вильярреал» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Вильярреал» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

8 марта, 14:50
Вильярреал
08.03.2026, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Эльче
31' Т. Бьюкенан 41' С. Моуриньо
83' А. Силва
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
26
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
(К) ЦП
20
Альберто Молейро
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эльче
1
Матиас Дитуро
(К) ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
8
Марк Агуадо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
20
Альваро Родригес
ЦФ
10
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Вильярреал
25
Арнау Тенас
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
13
Ренату Вейга
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
32
Adam Boayar
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
24
Лукас Сепеда
ЛВ
15
Тете Моренте
ЛВ
17
Хосан
ПВ
9
Андре Силва
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Жуниор
23
Кардона
6
Наварро
4
Марин
15
Моуриньо
26
Гуйе
14
Комесанья
20
Молейро
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
19
Пепе
4-1-2-3
1
Дитуро
42
Сангаре
23
Чуст
22
Аффенгрубер
27
Петро
8
Агуадо
19
Диангана
14
Фебас
10
Мир
20
Родригес
11
Валера
6
Наварро
13
Вейга
13
Вейга
6
Наварро
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
26
Гуйе
5
Парти
5
Парти
26
Гуйе
17
Бьюкенан
11
Гонсалес
11
Гонсалес
17
Бьюкенан
20
Молейро
7
Морено
7
Морено
20
Молейро
8
Агуадо
5
Редондо
5
Редондо
8
Агуадо
14
Фебас
12
Вильяр
12
Вильяр
14
Фебас
19
Диангана
16
Нету
16
Нету
19
Диангана
42
Сангаре
17
Хосан
17
Хосан
42
Сангаре
10
Мир
9
Силва
9
Силва
10
Мир
Остались в запасе
Вильярреал
Эльче
25
Арнау Тенас
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
32
Adam Boayar
ЦП
24
Лукас Сепеда
ЛВ
15
Тете Моренте
ЛВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
32
Adam Boayar
ЦП
24
Лукас Сепеда
ЛВ
15
Тете Моренте
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эдер Сарабия
Вильярреал
Точно не сыграют
Пау Кабанес
ЦФ
Логан Кошта
ЦЗ
Хуан Фойт
ЦЗ
Айосе Перес
ЦФ
Под вопросом
Вилли Камбвала
ЦЗ
Эльче
Точно не сыграют
Эктор Форт
ПЗ
Яго Сантьяго
ЛВ
Под вопросом
John Donald
ЦЗ
Статистика матча Вильярреал - Эльче
1
2
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
16
Офсайды
1
1
Количество передач
352
608
Сейвы
6
5
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.58
1.22
xGP (предотвращенные голы)
0.69
0.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Эльче», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал»«Эльче»

«Вильярреал» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эльче Вильярреал
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