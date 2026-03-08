08.03.2026, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-1-1-2-2
1
Жуниор
23
Кардона
6
Наварро
4
Марин
15
Моуриньо
26
Гуйе
14
Комесанья
20
Молейро
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
19
Пепе
4-1-2-3
1
Дитуро
42
Сангаре
23
Чуст
22
Аффенгрубер
27
Петро
8
Агуадо
19
Диангана
14
Фебас
10
Мир
20
Родригес
11
Валера
6
Наварро
13
Вейга
13
Вейга
6
Наварро
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
26
Гуйе
5
Парти
5
Парти
26
Гуйе
17
Бьюкенан
11
Гонсалес
11
Гонсалес
17
Бьюкенан
20
Молейро
7
Морено
7
Морено
20
Молейро
8
Агуадо
5
Редондо
5
Редондо
8
Агуадо
14
Фебас
12
Вильяр
12
Вильяр
14
Фебас
19
Диангана
16
Нету
16
Нету
19
Диангана
42
Сангаре
17
Хосан
17
Хосан
42
Сангаре
10
Мир
9
Силва
9
Силва
10
Мир
Остались в запасе
Вильярреал
Эльче
25
Арнау Тенас
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
32
Adam Boayar
ЦП
24
Лукас Сепеда
ЛВ
15
Тете Моренте
ЛВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
32
Adam Boayar
ЦП
24
Лукас Сепеда
ЛВ
15
Тете Моренте
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эдер Сарабия
Вильярреал
Точно не сыграют
Под вопросом
Эльче
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Вильярреал - Эльче
1
2
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
16
Офсайды
1
1
Количество передач
352
608
Сейвы
6
5
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.58
1.22
xGP (предотвращенные голы)
0.69
0.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Эльче», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Эльче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»