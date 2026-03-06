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  • «Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2026

«Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2026

6 марта, 21:20
Бавария
06.03.2026, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
4 : 1
Завершен
Боруссия М
33' Л. Диас 45+1' К. Лаймер 57' Д. Мусиала (П) 79' Н. Джексон
89' В. Мохья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
20
Том Бишоф
АП
42
Леннарт Карл
АП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Луис Диас
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Боруссия М
33
Мориц Николас
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
23
Джо Скалли
ПЗ
27
Рокко Райц
(К) ЦП
17
Йенс Кастроп
ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Франк Онора
ПВ
38
Хуго Болин
ПВ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
5
Александар Павлович
ОП
49
Майкон Кардосо
ЦП
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
36
Ваэль Мохья
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
18
Шуто Мачино
ЦФ
8
Алехо Сарко
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Нойер
4
Упамекано
4
Мин-Джэ
6
Киммих
20
Лаймер
8
Горецка
7
Диас
10
Мусиала
11
Джексон
42
Карл
20
Бишоф
3-3-3-1
33
Николас
23
Скалли
4
Эльведи
4
Дикс
27
Райц
17
Кастроп
16
Сандер
38
Болин
7
Штегер
9
Онора
9
Табакович
1
Нойер
40
Урбиг
40
Урбиг
1
Нойер
7
Диас
22
Геррейру
22
Геррейру
7
Диас
4
Упамекано
2
Станишич
2
Станишич
4
Упамекано
6
Киммих
47
Сантуш Дайбер
47
Сантуш Дайбер
6
Киммих
20
Лаймер
49
Кардосо
49
Кардосо
20
Лаймер
17
Кастроп
26
Ульрих
26
Ульрих
17
Кастроп
9
Табакович
2
Чародиа
2
Чародиа
9
Табакович
38
Болин
36
Мохья
36
Мохья
38
Болин
9
Онора
18
Мачино
18
Мачино
9
Онора
Остались в запасе
Бавария
Боруссия М
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
8
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Остались в запасе
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
8
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Ойген Полански
Бавария
Точно не сыграют
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
Хироки Ито
ЦЗ
Кассиано Киала
ЦЗ
Гарри Кейн
ЦФ
Боруссия М
Точно не сыграют
Янник Энгельхардт
ОП
Робин Хак
ЛВ
Тим Кляйнденст
ЦФ
Натан Н'Гуму
ПВ
Кота Такаи
ЦЗ
Статистика матча Бавария - Боруссия М
1
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
7
12
Офсайды
2
3
Количество передач
769
327
Сейвы
4
5
Точность передач %
91
78
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
3.09
1.05
xGP (предотвращенные голы)
-0.79
-0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Боруссии» Менхенгладбах, 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах

«Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М Бавария
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