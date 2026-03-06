06.03.2026, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
Германия. Бундеслига, 25 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
2-1-2-3-2
1
Нойер
4
Упамекано
4
Мин-Джэ
6
Киммих
20
Лаймер
8
Горецка
7
Диас
10
Мусиала
11
Джексон
42
Карл
20
Бишоф
3-3-3-1
33
Николас
23
Скалли
4
Эльведи
4
Дикс
27
Райц
17
Кастроп
16
Сандер
38
Болин
7
Штегер
9
Онора
9
Табакович
1
Нойер
40
Урбиг
40
Урбиг
1
Нойер
7
Диас
22
Геррейру
22
Геррейру
7
Диас
4
Упамекано
2
Станишич
2
Станишич
4
Упамекано
6
Киммих
47
Сантуш Дайбер
47
Сантуш Дайбер
6
Киммих
20
Лаймер
49
Кардосо
49
Кардосо
20
Лаймер
17
Кастроп
26
Ульрих
26
Ульрих
17
Кастроп
9
Табакович
2
Чародиа
2
Чародиа
9
Табакович
38
Болин
36
Мохья
36
Мохья
38
Болин
9
Онора
18
Мачино
18
Мачино
9
Онора
Остались в запасе
Бавария
Боруссия М
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
8
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Остались в запасе
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
8
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Ойген Полански
Бавария
Точно не сыграют
Боруссия М
Точно не сыграют
Статистика матча Бавария - Боруссия М
1
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
7
12
Офсайды
2
3
Количество передач
769
327
Сейвы
4
5
Точность передач %
91
78
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
3.09
1.05
xGP (предотвращенные голы)
-0.79
-0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Боруссии» Менхенгладбах, 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Боруссия» Менхенгладбах
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»