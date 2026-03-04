Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

«Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

4 марта, 22:05
Ньюкасл
04.03.2026, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
45+6' Э. Гордон (П) 90' В. Осула
45+9' Каземиро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К) ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
7
Жоэлинтон
АП
11
Энтони Эланга
ЛВ
18
Энтони Гордон
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Юнайтед
12
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
9
Матеус Кунья
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
20
Йоанн Висса
ЛВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
18
Вильям Осула
ЦФ
62
Шон Нив
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-1-2-3-1
32
Рэмсдейл
12
Тиав
33
Берн
2
Триппьер
8
Тонали
11
Барнс
3
Холл
18
Гордон
7
Жоэлинтон
11
Эланга
41
Рэмзи
4-1-1-2-2
12
Ламменс
3
Мазрауи
15
Йоро
5
Магуайр
23
Шоу
5
Каземиро
37
Мэйну
19
Мбемо
8
Фернандеш
30
Шешко
9
Кунья
8
Тонали
4
Ботман
4
Ботман
8
Тонали
11
Барнс
28
Уиллок
28
Уиллок
11
Барнс
11
Эланга
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Эланга
18
Гордон
18
Осула
18
Осула
18
Гордон
3
Мазрауи
12
Маласья
12
Маласья
3
Мазрауи
5
Каземиро
5
Далот
5
Далот
5
Каземиро
23
Шоу
5
Угарте
5
Угарте
23
Шоу
37
Мэйну
16
Диалло
16
Диалло
37
Мэйну
19
Мбемо
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Мбемо
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
1
Ник Поуп
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ПЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
62
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Алтай Баиндыр
ВР
26
Эйден Хевен
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ПЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
62
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
26
Эйден Хевен
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Майкл Кэррик
Ньюкасл
Точно не сыграют
Бруно Гимарайнс
ЦП
Эмиль Крафт
ПЗ
Льюис Майли
АП
Фабиан Шер
ЦЗ
Под вопросом
Валентино Ливраменто
ПЗ
Ник Вольтемаде
ЦФ
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Патрик Доргу
ЛЗ
Мэйсон Маунт
АП
Матейс де Лигт
ЦЗ
Под вопросом
Лисандро Мартинес
ЦЗ
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
3
1
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
16
Количество передач
381
469
Сейвы
4
3
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.48
1.48
xGP (предотвращенные голы)
0.53
0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Манчестер Юнайтед», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 23:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ньюкасл
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
4
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
14
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
8
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
19:20
14
Все новости
Все новости
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
00:22
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
Вчера, 19:39
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
Вчера, 18:17
«Барселона» провела переговоры по Родри
Вчера, 11:34
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
4 августа
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
4 августа
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
3 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
ФотоХоланд встретился с лучшим баскетболистом в истории
1 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+