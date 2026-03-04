04.03.2026, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
3-1-2-3-1
32
Рэмсдейл
12
Тиав
33
Берн
2
Триппьер
8
Тонали
11
Барнс
3
Холл
18
Гордон
7
Жоэлинтон
11
Эланга
41
Рэмзи
4-1-1-2-2
12
Ламменс
3
Мазрауи
15
Йоро
5
Магуайр
23
Шоу
5
Каземиро
37
Мэйну
19
Мбемо
8
Фернандеш
30
Шешко
9
Кунья
8
Тонали
4
Ботман
4
Ботман
8
Тонали
11
Барнс
28
Уиллок
28
Уиллок
11
Барнс
11
Эланга
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Эланга
18
Гордон
18
Осула
18
Осула
18
Гордон
3
Мазрауи
12
Маласья
12
Маласья
3
Мазрауи
5
Каземиро
5
Далот
5
Далот
5
Каземиро
23
Шоу
5
Угарте
5
Угарте
23
Шоу
37
Мэйну
16
Диалло
16
Диалло
37
Мэйну
19
Мбемо
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Мбемо
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
1
Ник Поуп
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ПЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
62
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Алтай Баиндыр
ВР
26
Эйден Хевен
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
61
Лео Шахар
ПЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
62
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
26
Эйден Хевен
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Майкл Кэррик
Ньюкасл
Точно не сыграют
Под вопросом
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
3
1
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
16
Количество передач
381
469
Сейвы
4
3
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.48
1.48
xGP (предотвращенные голы)
0.53
0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Манчестер Юнайтед», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 23:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»