Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Шахтер» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

«Шахтер» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

27 февраля, 15:30
Шахтер
27.02.2026, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Верес
80' В. Бондарь
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
10
Педриньо
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
30
Алиссон
ПВ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Главный тренер
Арда Туран
Верес
91
Валентин Горох
ВР
5
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
18
Виталий Бойко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
22
Konstantinos Stamoulis
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
80
Guilherme de Jesus Lima
ЦФ
7
Fabrício Yan
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
37
Lucas Ferreira
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
14
Исаке
АП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
4-2-2-2
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
26
Конопля
10
Педриньо
8
Крыськив
27
Очеретко
30
Алиссон
49
Мейреллес
68
Оба
1-2-1-5
91
Горох
33
Гончаренко
14
Харатин
5
Корнийчук
18
Бойко
22
11
7
80
4
Ципот
8
Крыськив
29
Назарина
29
Назарина
8
Крыськив
30
Алиссон
21
Бондаренко
21
Бондаренко
30
Алиссон
27
Очеретко
14
Исаке
14
Исаке
27
Очеретко
68
Оба
11
Невертон
11
Невертон
68
Оба
49
Мейреллес
2
Траоре
2
Траоре
49
Мейреллес
Остались в запасе
Шахтер
Верес
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
37
Lucas Ferreira
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
37
Lucas Ferreira
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Шахтер - Верес
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Вереса», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Верес»

«Шахтер» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Шахтер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Агент Кисляка рассказал о желании Моуринью подписать игрока
13:35
Судей РПЛ предложили отправлять к психологу или психиатру
13:25
4
Агент Кисляка рассказал об интересе европейских топ-клубов к игроку
13:11
2
Реакция Мостового на вхождение жены Челестини в тренерский штаб ЦСКА
12:26
3
Семин прокомментировал дебют Карседо в «Спартаке»
12:12
1
Канчельскис вынес суровый приговор «Спартаку»
12:11
8
Экс-судья РПЛ разобрал работу Буланова в матче «Сочи» – «Спартак»
11:53
2
В клубе РПЛ не платят зарплату
11:28
4
Лапочкин назвал великолепное решение Карасева в матче «Ахмат» – ЦСКА
11:12
2
Экс-судья РПЛ назвал истерией реакцию на отмену гола «Балтики»
10:29
28
Все новости
Все новости
Ракицкий покинул «Черноморец»
17 февраля
2
Шевченко поговорил с президентом ФИФА Инфантино: подробности
12 февраля
31
Шевченко объяснил, почему Россию не вернут в международные турниры
11 февраля
12
Шевченко дерзко ответил журналисту на вопрос о бизнес-связях с Абрамовичем
10 февраля
5
Реакция Шевченко на слова президента ФИФА о допуске России
9 февраля
39
В украинском клубе у игрока отобрали капитанскую повязку за использование русского языка
8 февраля
17
ФотоНа Украине «заблюрили» выступление Зинченко в России
4 февраля
2
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
23 января
20
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
23 января
30
ВидеоСтрадающий от алкоголизма Милевский устроил драку с Рыбалкой в медиалиге
17 января
2
Шевченко сыграет за цирковую команду
7 января
10
Милевский раскрыл марку пива, которое пил в период безденежья
2025.12.31 11:22
1
Милевский объяснил, почему не стал как Роналду: «Мне надо выпить пива, вина»
2025.12.30 19:02
2
13-кратный чемпион СССР утвердил нового тренера
2025.12.17 12:36
4
В Киеве мобилизовали бывшего игрока сборной Украины
2025.11.28 20:28
9
ВидеоСтрадающий от алкоголизма Милевский застрял в лифте и записал эпичное матерное видео
2025.11.02 10:30
6
Экс-футболиста «Шахтера» и «Динамо» направили в учебный центр ВСУ после попытки сбежать из Украины
2025.09.17 00:12
1
Фанаты киевского «Динамо» угрожают румынскому новичку, который восхищался Соловьевым и Путиным
2025.09.05 18:55
5
Шевченко попал под жесткую критику на Украине
2025.08.30 11:13
6
«Шахтер» потратил 22 миллиона на двух бразильцев
2025.08.28 23:00
1
На Украине умер 25-летний футболист
2025.08.06 16:38
1
19-летний футболист не вернулся на Украину после сборов в Европе
2025.08.04 22:46
2
Из Украины сбежал футболист, родившийся в Донецкой области
2025.07.28 15:15
4
Фото«Шахтер» объявил о назначении нового тренера
2025.05.28 01:04
2
Скандальный турок станет новым тренером «Шахтера»
2025.05.27 01:41
3
Одесский «Черноморец» с экс-игроком «Зенита» вылетел из УПЛ
2025.05.21 08:25
2
Луческу эмоционально высказался об уходе из киевского «Динамо»: «Минуты молчания перед матчами стали невыносимыми»
2025.05.19 22:22
2
Киевское «Динамо» стало чемпионом Украины
2025.05.18 23:45
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 