27.02.2026, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Шахтер
4-2-2-2
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
26
Конопля
10
Педриньо
8
Крыськив
27
Очеретко
30
Алиссон
49
Мейреллес
68
Оба
1-2-1-5
91
Горох
33
Гончаренко
14
Харатин
5
Корнийчук
18
Бойко
22
11
7
80
4
Ципот
8
Крыськив
29
Назарина
29
Назарина
8
Крыськив
30
Алиссон
21
Бондаренко
21
Бондаренко
30
Алиссон
27
Очеретко
14
Исаке
14
Исаке
27
Очеретко
68
Оба
11
Невертон
11
Невертон
68
Оба
49
Мейреллес
2
Траоре
2
Траоре
49
Мейреллес
Остались в запасе
Шахтер
Верес
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
37
Lucas Ferreira
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Шахтер - Верес
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Вереса», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Верес»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»