  • Главная
  • Новости
  «Црвена Звезда» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

«Црвена Звезда» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Вчера, 20:55
Црвена Звезда
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
0 : 0
Идет второй тайм 46‘
Сельта
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Црвена Звезда
1
Матеус
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
66
Ен-Во Соль
ПЗ
22
Vasilije Kostov
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Александар Катай
(К) ЛВ
89
Марко Арнаутович
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
29
Y. Lago
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
16
Мигель Роман
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
45
Stefan Gudelj
ЦЗ
25
Стефан Лекович
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
20
Томаш Хандель
ОП
49
Неманья Радоньич
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
40
Luka Zarić
ЦФ
17
Бруно Дуарте
ЦФ
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
31
Hugo Burcio
ЦП
36
A. Antanon
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
30
Фер Лопес
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
11
Франко Серви
ЦФ
18
Пабло Дуран
ЦФ
Статистика матча Црвена Звезда - Сельта
1
1
Всего ударов по воротам
1
3
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
2
0
Угловые удары
1
1
Нарушения
8
10
Офсайды
1
1
Количество передач
265
185
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
0
1
Удары из пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.02
0.32
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» против «Сельты», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Сельта»

«Црвена Звезда» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

