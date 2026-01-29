Составы команд
Црвена Звезда
Црвена Звезда
4-3-1-2
1
Матеус
23
Тикнизян
5
Родригао
13
Велькович
66
Соль
22
24
Станкович
33
Крунич
10
Катай
21
Элшник
89
Арнаутович
3-2-3-2
13
Раду
32
Родригес
29
5
Каррейра
17
Руэда
20
Алонсо
16
Роман
6
Мориба
23
Альварес
10
Аспас
7
Иглесиас
22
37
Лучич
37
Лучич
22
Остались в запасе
Црвена Звезда
Сельта
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
71
Adem Avdić
ЦЗ
45
Stefan Gudelj
ЦЗ
25
Стефан Лекович
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
20
Томаш Хандель
ОП
49
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
40
Luka Zarić
ЦФ
17
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
31
Hugo Burcio
ЦП
36
A. Antanon
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
30
Фер Лопес
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
11
Франко Серви
ЦФ
18
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Црвена Звезда
Точно не сыграют
Сельта
Точно не сыграют
Статистика матча Црвена Звезда - Сельта
1
1
Всего ударов по воротам
1
3
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
2
0
Угловые удары
1
1
Нарушения
8
10
Офсайды
1
1
Количество передач
265
185
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
0
1
Удары из пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.02
0.32
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» против «Сельты», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»