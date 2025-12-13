13.12.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 16 тур
Испания. Примера, 16 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
4-1-2-3
1
Роман
22
Мохика
24
Вальент
21
Раильо
23
Маффео
5
Маскарель
10
Дардер
8
Морланес
7
Мурики
17
Вирджили
18
Жозеф
4-1-2-1-2
1
Пенья
14
Нуньес
23
Чуст
6
Бигас
22
Аффенгрубер
8
Агуадо
16
Нету
14
Фебас
7
Сантьяго
10
Мир
11
Валера
17
Вирджили
2
Морей
2
Морей
17
Вирджили
8
Морланес
6
Санчес
6
Санчес
8
Морланес
10
Дардер
20
Торре
20
Торре
10
Дардер
18
Жозеф
11
Асано
11
Асано
18
Жозеф
7
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
7
Мурики
16
Нету
4
Мендоса
4
Мендоса
16
Нету
7
Сантьяго
18
Дональд
18
Дональд
7
Сантьяго
22
Аффенгрубер
17
Хосан
17
Хосан
22
Аффенгрубер
10
Мир
9
Силва
9
Силва
10
Мир
14
Нуньес
20
Родригес
20
Родригес
14
Нуньес
Остались в запасе
Мальорка
Эльче
13
Лукас Бергстрем
ВР
38
Nil Torreguitart
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
27
Марк Доменек
ЦФ
1
Матиас Дитуро
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
32
Adam Boayar
ЦП
29
Ali Houary
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
38
Nil Torreguitart
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
27
Марк Доменек
ЦФ
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
32
Adam Boayar
ЦП
29
Ali Houary
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Мальорка - Эльче
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
1
Нарушения
13
13
Офсайды
1
0
Количество передач
391
541
Сейвы
0
5
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.44
0.29
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Эльче», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Эльче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»