06.12.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
3-2-3-2
1
Монтипо
4
Нуньес
15
Нельссон
37
Белла Кочап
3
Фрезе
17
Бельгали
36
Ниасс
73
Мусрати
24
Бернед
23
Гиоване
25
Москера
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
3
Коссуну
4
Хин
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
22
Лукман
90
Крстович
3
Фрезе
6
Валентини
6
Валентини
3
Фрезе
23
Гиоване
2
Ойегоке
2
Ойегоке
23
Гиоване
36
Ниасс
21
Харруи
21
Харруи
36
Ниасс
17
Бельгали
28
Кастанос
28
Кастанос
17
Бельгали
25
Москера
9
Сарр
9
Сарр
25
Москера
3
Коссуну
5
Колашинац
5
Колашинац
3
Коссуну
77
Дзаппакоста
59
Залевски
59
Залевски
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
15
Пашалич
15
Пашалич
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
90
Крстович
9
Скамакка
9
Скамакка
90
Крстович
Остались в запасе
Верона
Аталанта
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
16
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
69
Онест Аганор
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
27
Даниэль Мальдини
АП
6
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
94
Giacomo Toniolo
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
70
Fallou Cham
ЦП
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
16
Джифт Орбан
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
69
Онест Аганор
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
27
Даниэль Мальдини
АП
6
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Верона - Аталанта
2
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
7
Офсайды
3
1
Количество передач
278
488
Сейвы
3
4
Точность передач %
70
81
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.99
1.47
xGP (предотвращенные голы)
-0.64
-0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Аталанты», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»