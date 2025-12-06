Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Сандерленда», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Сандерленд»