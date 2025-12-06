06.12.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2-2-3-3
25
Доннарумма
3
Диаш
4
Гвардиол
27
Нуньес
14
Гонсалес
47
Фоден
10
Шерки
3
О'Райли
9
Холанд
11
Доку
10
Силва
3-3-1-1-1
22
Руфс
5
Баллард
3
Альдрете
14
Садики
20
Мукиэле
10
Джака
32
Хьюм
28
Ле Фе
25
Траоре
18
Изидор
4
Гвардиол
6
Аке
6
Аке
4
Гвардиол
10
Силва
82
Льюис
82
Льюис
10
Силва
47
Фоден
14
Рейндерс
14
Рейндерс
47
Фоден
10
Шерки
26
Савиньо
26
Савиньо
10
Шерки
9
Холанд
22
Мармуш
22
Мармуш
9
Холанд
32
Хьюм
13
О'Найен
13
О'Найен
32
Хьюм
14
Садики
24
Адингра
24
Адингра
14
Садики
25
Траоре
7
Тальби
7
Тальби
25
Траоре
10
Джака
14
Мандл
14
Мандл
10
Джака
18
Изидор
9
Бробби
9
Бробби
18
Изидор
Остались в запасе
Манчестер Сити
Сандерленд
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Энтони Паттерсон
ВР
6
Дэн Нил
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
14
Оскар Бобб
ПВ
Остались в запасе
13
Энтони Паттерсон
ВР
6
Дэн Нил
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Манчестер Сити - Сандерленд
1
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
10
Офсайды
0
3
Количество передач
623
347
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.42
0.71
xGP (предотвращенные голы)
-0.77
-0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Сандерленда», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Сандерленд»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»