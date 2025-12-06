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  • «Манчестер Сити» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«Манчестер Сити» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 16:50
Манчестер Сити
06.12.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Сандерленд
31' Р. Диаш 35' Й. Гвардиол 65' Ф. Фоден
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
10
Бернарду Силва
(К) АП
3
Нико О'Райли
АП
10
Райан Шерки
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Сандерленд
22
Робин Руфс
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
14
Ноа Садики
ЦЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Гранит Джака
(К) ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
25
Бертран Траоре
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Натан Аке
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
26
Савиньо
ПВ
14
Оскар Бобб
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Сандерленд
13
Энтони Паттерсон
ВР
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
24
Симон Адингра
ЛВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
14
Ромейн Мандл
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
2-2-3-3
25
Доннарумма
3
Диаш
4
Гвардиол
27
Нуньес
14
Гонсалес
47
Фоден
10
Шерки
3
О'Райли
9
Холанд
11
Доку
10
Силва
3-3-1-1-1
22
Руфс
5
Баллард
3
Альдрете
14
Садики
20
Мукиэле
10
Джака
32
Хьюм
28
Ле Фе
25
Траоре
18
Изидор
4
Гвардиол
6
Аке
6
Аке
4
Гвардиол
10
Силва
82
Льюис
82
Льюис
10
Силва
47
Фоден
14
Рейндерс
14
Рейндерс
47
Фоден
10
Шерки
26
Савиньо
26
Савиньо
10
Шерки
9
Холанд
22
Мармуш
22
Мармуш
9
Холанд
32
Хьюм
13
О'Найен
13
О'Найен
32
Хьюм
14
Садики
24
Адингра
24
Адингра
14
Садики
25
Траоре
7
Тальби
7
Тальби
25
Траоре
10
Джака
14
Мандл
14
Мандл
10
Джака
18
Изидор
9
Бробби
9
Бробби
18
Изидор
Остались в запасе
Манчестер Сити
Сандерленд
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Энтони Паттерсон
ВР
6
Дэн Нил
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
14
Оскар Бобб
ПВ
Остались в запасе
13
Энтони Паттерсон
ВР
6
Дэн Нил
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Манчестер Сити - Сандерленд
1
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
10
Офсайды
0
3
Количество передач
623
347
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.42
0.71
xGP (предотвращенные голы)
-0.77
-0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Сандерленда», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Сандерленд»

«Манчестер Сити» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Сандерленд Манчестер Сити
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