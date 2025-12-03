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  • «Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

«Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

3 декабря 2025, 21:20
Вулверхэмптон
03.12.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
72' И. Жезус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
31
Сэм Джонстон
ВР
6
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
24
Тоти
(К) ЦЗ
7
Андре
ОП
8
Жоао Гомес
ЦП
10
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
11
Джон Ариас
ЛВ
38
Джексон Чачуа
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
4
Морато
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
21
Омари Хатчинсон
АП
11
Дан Ндой
ПВ
19
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Ки-Яна Хувер
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
18
Маршал Манетси
ОП
23
Таванда Чирева
ЦП
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
14
Толу Арокодаре
ЦФ
36
Матеуш Мане
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Джон
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
44
Зак Эббот
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
16
Николас Домингес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
25
Арно Калимуэндо
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Джонстон
6
Вольфе
12
Агбаду
24
Тоти
15
Москера
7
Андре
8
Гомес
10
Беллегард
11
Ариас
38
Чачуа
22
Ларсен
4-1-1-3-1
26
Селс
3
Уильямс
31
Миленкович
4
Морато
37
Савона
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
11
Ндой
21
Хатчинсон
8
Андерсон
19
Жезус
38
Чачуа
12
Хувер
12
Хувер
38
Чачуа
8
Гомес
18
Манетси
18
Манетси
8
Гомес
10
Беллегард
20
Хванг
20
Хванг
10
Беллегард
11
Ариас
14
Арокодаре
14
Арокодаре
11
Ариас
15
Москера
36
Мане
36
Мане
15
Москера
6
Сангаре
22
Йетс
22
Йетс
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
16
Домингес
16
Домингес
10
Гиббс-Уайт
11
Ндой
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
11
Ндой
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
1
Жозе Са
ВР
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
13
Джон
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
44
Зак Эббот
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
25
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
Остались в запасе
13
Джон
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
44
Зак Эббот
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
25
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
2
2
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
19
11
Офсайды
2
2
Количество передач
415
416
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.91
0.74
xGP (предотвращенные голы)
0.14
0.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Ноттингем Фореста», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон»«Ноттингем Форест»

«Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Вулверхэмптон
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