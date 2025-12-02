02.12.2025, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Англия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 5
Завершен
Составы команд
Фулхэм
Фулхэм
4-1-1-3-1
1
Лено
30
Сессеньон
3
Бейсси
5
Андерсен
2
Тете
8
Берге
20
Лукич
17
Ивоби
32
Смит-Роу
8
Уилсон
9
Хименес
2-3-3-2
25
Доннарумма
3
Диаш
4
Гвардиол
14
Гонсалес
14
Рейндерс
27
Нуньес
3
О'Райли
10
Силва
47
Фоден
9
Холанд
11
Доку
2
Тете
21
Кастань
21
Кастань
2
Тете
32
Смит-Роу
24
Кинг
24
Кинг
32
Смит-Роу
8
Уилсон
22
Кевин
22
Кевин
8
Уилсон
20
Лукич
19
Чуквуэзе
19
Чуквуэзе
20
Лукич
9
Хименес
18
Куси-Асаре
18
Куси-Асаре
9
Хименес
14
Гонсалес
5
Стоунз
5
Стоунз
14
Гонсалес
47
Фоден
15
Аке
15
Аке
47
Фоден
14
Рейндерс
10
Шерки
10
Шерки
14
Рейндерс
11
Доку
26
Савиньо
26
Савиньо
11
Доку
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Сити
23
Бенжамин Леком
ВР
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Сити
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
9
7
Офсайды
4
1
Количество передач
612
467
Сейвы
0
1
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.91
2.17
xGP (предотвращенные голы)
-2.09
-2.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Манчестер Сити», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»