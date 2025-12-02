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  • «Фулхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2025

«Фулхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2025

2 декабря 2025, 21:20
Фулхэм
02.12.2025, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 5
Завершен
Манчестер Сити
45+2' Э. Смит-Роу 57' А. Ивоби 72' С. Чуквуэзе 78' С. Чуквуэзе
17' Э. Холанд 37' Т. Рейндерс 44' Ф. Фоден 48' Ф. Фоден 54' С. Берге (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
5
Йоахим Андерсен
(К) ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
20
Саша Лукич
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
8
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
14
Нико Гонсалес
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
10
Бернарду Силва
(К) АП
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фулхэм
23
Бенжамин Леком
ВР
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
22
Кевин
ЛВ
19
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Райан Шерки
АП
26
Савиньо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
30
Сессеньон
3
Бейсси
5
Андерсен
2
Тете
8
Берге
20
Лукич
17
Ивоби
32
Смит-Роу
8
Уилсон
9
Хименес
2-3-3-2
25
Доннарумма
3
Диаш
4
Гвардиол
14
Гонсалес
14
Рейндерс
27
Нуньес
3
О'Райли
10
Силва
47
Фоден
9
Холанд
11
Доку
2
Тете
21
Кастань
21
Кастань
2
Тете
32
Смит-Роу
24
Кинг
24
Кинг
32
Смит-Роу
8
Уилсон
22
Кевин
22
Кевин
8
Уилсон
20
Лукич
19
Чуквуэзе
19
Чуквуэзе
20
Лукич
9
Хименес
18
Куси-Асаре
18
Куси-Асаре
9
Хименес
14
Гонсалес
5
Стоунз
5
Стоунз
14
Гонсалес
47
Фоден
15
Аке
15
Аке
47
Фоден
14
Рейндерс
10
Шерки
10
Шерки
14
Рейндерс
11
Доку
26
Савиньо
26
Савиньо
11
Доку
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Сити
23
Бенжамин Леком
ВР
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Сити
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
9
7
Офсайды
4
1
Количество передач
612
467
Сейвы
0
1
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.91
2.17
xGP (предотвращенные голы)
-2.09
-2.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Манчестер Сити», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм»«Манчестер Сити»

«Фулхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Фулхэм
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