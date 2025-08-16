16.08.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Идет первый тайм 30‘
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
Кайрат
3-2-1-1-2
77
Анарбеков
15
Арад
80
Сорокин
4
Касабулат
5
Кургин
24
Мрынский
18
Глейзер
55
Громыко
7
Жоржинью
26
4-1-1-3-1
35
Коваль
15
Чаласан
3
Одеойибо
5
21
Ролон
44
Тюлюбай
18
Оразов
11
Свиридов
17
Пайруз
19
Кенжебек
77
Плакка Фессу
3
Одеойибо
4
Жумаханов
4
Жумаханов
3
Одеойибо
Остались в запасе
Кайрат
Елимай
1
Александр Заруцкий
ВР
82
Sherkhan Kalmurza
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
17
Олжас Байбек
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
9
Дастан Сатпаев
ЦФ
99
Рикардиньо
ЦФ
89
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
22
Никита Пивкин
ВР
40
Егор Цуприков
ВР
23
Майком Давид
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
20
Акмаль Бахтияров
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Александр Заруцкий
ВР
82
Sherkhan Kalmurza
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
17
Олжас Байбек
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
9
Дастан Сатпаев
ЦФ
99
Рикардиньо
ЦФ
89
Рамазан Багдат
ЦФ
Остались в запасе
22
Никита Пивкин
ВР
40
Егор Цуприков
ВР
23
Майком Давид
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
20
Акмаль Бахтияров
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Кайрат - Елимай
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Елимая», 21-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Елимай»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»