  • Главная
  • Новости
  • «Кайрат» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

«Кайрат» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

Сегодня, 15:27
Кайрат
16.08.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Идет первый тайм 30‘
Елимай
15' E.
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
80
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
26
Edmilson
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
21
Кевин Ролон
ЛЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Рамазан Оразов
ЦП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
19
Галымжан Кенжебек
ЛВ
11
Иван Свиридов
ПВ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кайрат
1
Александр Заруцкий
ВР
82
Sherkhan Kalmurza
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
17
Олжас Байбек
ОП
33
Юг Станоев
ПВ
9
Дастан Сатпаев
ЦФ
99
Рикардиньо
ЦФ
89
Рамазан Багдат
ЦФ
Елимай
22
Никита Пивкин
ВР
40
Егор Цуприков
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
23
Майком Давид
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
20
Акмаль Бахтияров
ПВ
3-2-1-1-2
77
Анарбеков
15
Арад
80
Сорокин
4
Касабулат
5
Кургин
24
Мрынский
18
Глейзер
55
Громыко
7
Жоржинью
26
4-1-1-3-1
35
Коваль
15
Чаласан
3
Одеойибо
5
21
Ролон
44
Тюлюбай
18
Оразов
11
Свиридов
17
Пайруз
19
Кенжебек
77
Плакка Фессу
3
Одеойибо
4
Жумаханов
4
Жумаханов
3
Одеойибо
Статистика матча Кайрат - Елимай

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Елимая», 21-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Елимай»

«Кайрат» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Елимай Кайрат
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
1
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Зенит»: 16 августа
16:22
3
ВидеоТалалаев с матами ворвался в прямой эфир во время матча с «Локомотивом»
16:10
Реакция фанатов «Спартака» на приезд Соболева на «Лукойл Арену»
16:00
4
Жена Тикнизяна Ромашкина поделилась впечатлениями от Белграда: «Очень обидно»
15:29
4
ВидеоХиль забил за шиворот Митрюшкину в матче с «Локо»
15:20
3
10 лучших капитанов «Спартака» в 21-м веке
14:53
3
В «Сьоне» объяснили пропажу Миранчука
14:44
3
Фото«Не буду спорить»: самая красивая ведущая «Матч ТВ» высказалась о своем статусе
14:28
14
Губерниев спрогнозировал исход матча «Спартак» – «Зенит»
14:01
14
Все новости
Все новости
ВидеоЖесткая массовая драка на детском матче в Казахстане
Вчера, 18:40
2
В Казахстане прокомментировали информацию о возможном назначении Слуцкого в «Кайрат»
16 июня
В «Кайрате» прокомментировали новость о возможном переходе Смолова
5 июня
1
Игрок сборной Казахстана рассказал, как над ним шутил Черчесов
20 мая
В Казахстане легионеров устраивают охранниками, инкассаторами, нефтяниками, чтобы обходить закон
1 апреля
2
Вслед за Англией в еще одной стране изъявили желание пригласить Аршавина-тренера
5 марта
2
ВидеоВ Казахстане вратарь чистил поле от снега прямо во время матча
3 марта
1
Мартынович рассказал об отпуске в США: «В Америке везде очень-очень дорого!»
18 февраля
19
Кержаков заявил о сомнениях в тренерской карьере после работы в «Кайрате»
4 февраля
Раскрыт размер компенсации Черчесову за увольнение из сборной Казахстана
29 января
4
Черданцев считает, что Черчесова уволили из сборной Казахстана по двум причинам
29 января
5
Кудряшов высказался об увольнении Черчесова из сборной Казахстана
29 января
Подробности увольнения Черчесова из сборной Казахстана
28 января
1
Черчесов оценил степень своего владения казахским языком
28 января
В Казахстане посчитали заработок Черчесова в сборной
28 января
3
В Казахстане определились с заменой Черчесову
28 января
1
Эксперт назвал «большой ошибкой» увольнение Черчесова из сборной Казахстана
28 января
4
Черчесов отрицает свое увольнение: «Перед вами главный тренер сборной Казахстана»
27 января
9
Черчесова поблагодарили за работу с Казахстаном
27 января
4
Быстров назвал свою версию, почему у Черчесова не получилось с Казахстаном
27 января
5
⚡️ Черчесова уволили из сборной Казахстана
27 января
24
Агент Вагнера Лава назвал единственный клуб, в который бразилец будет безумно рад вернуться
23 января
3
Черчесову предложили более высокую зарплату, чем в сборной Казахстана
21 января
6
Кержаков раскрыл причину ухода из «Кайрата»: «Случились недопустимые вещи»
21 января
2
В Казахстане прояснили будущее Черчесова
16 января
6
Черчесов оценил свою работу в сборной Казахстана
15 января
2
Реакция Черчесова на крушение в Казахстане самолета, летевшего из Баку в Грозный
2024.12.26 00:54
1
Кушанашвили: «У Черчесова чувство юмора на уровне Регины Дубовицкой»
2024.12.25 22:55
9
Все новости
