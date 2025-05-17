17.05.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-1-2-2-1
1
Гулачи
22
Раум
6
Гертрейда
5
Битшиабу
17
Баку
18
Вермерен
6
Зайвальд
44
Кампль
20
Нуса
7
Симонс
27
Гомис
3-2-1-3
1
Нюбель
24
Хабот
3
Хендрикс
16
Каразор
4
Вагноман
7
Миттельштадт
10
Мийо
27
Вольтемаде
18
Левелинг
26
Ундав
18
Вермерен
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
18
Вермерен
20
Нуса
17
Опенда
17
Опенда
20
Нуса
27
Гомис
15
Поульсен
15
Поульсен
27
Гомис
Поульсен
30
Шешко
30
Шешко
Поульсен
10
Мийо
28
Нартей
28
Нартей
10
Мийо
27
Вольтемаде
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
27
Вольтемаде
7
Миттельштадт
10
Фюрих
10
Фюрих
7
Миттельштадт
18
Левелинг
10
Демирович
10
Демирович
18
Левелинг
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Штутгарт
26
Мартен Вандевордт
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
19
Коста Неделькович
ПЗ
20
Ассан Уэдраого
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
1
Фабиан Бредлов
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
22
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
19
Коста Неделькович
ПЗ
20
Ассан Уэдраого
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
22
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча РБ Лейпциг - Штутгарт
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
8
Нарушения
9
9
Офсайды
3
2
Количество передач
470
488
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.14
2.4
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Штутгарта», 34-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Штутгарт»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»