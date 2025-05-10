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  • «Бавария» – «Боруссия М»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Бавария» – «Боруссия М»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 18:20
Бавария
10.05.2025, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия М
31' Г. Кейн 90' М. Олисе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Майкл Олисе
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Боруссия М
18
Йонас Омлин
(К) ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
27
Рокко Райц
ЦП
25
Робин Хак
ЛВ
9
Франк Онора
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
41
Даниэль Перец
ВР
93
Саша Боэ
ПЗ
5
Александар Павлович
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
19
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Боруссия М
42
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
23
Джо Скалли
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Charles Herrmann
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
9
Томаш Чванчара
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Нойер
22
Геррейру
2
Станишич
3
Дайер
6
Киммих
20
Лаймер
8
Горецка
21
Коман
11
Олисе
9
Кейн
13
Мюллер
4-1-2-2-1
18
Омлин
22
Ляйнер
4
Эльведи
2
Чародиа
26
Ульрих
5
Вайгль
16
Сандер
27
Райц
9
Онора
25
Хак
11
Кляйнденст
2
Станишич
5
Павлович
5
Павлович
2
Станишич
22
Геррейру
6
Палинья
6
Палинья
22
Геррейру
21
Коман
19
Сане
19
Сане
21
Коман
13
Мюллер
7
Гнабри
7
Гнабри
13
Мюллер
9
Кейн
10
Видович
10
Видович
9
Кейн
4
Эльведи
23
Скалли
23
Скалли
4
Эльведи
27
Райц
10
Нойхаус
10
Нойхаус
27
Райц
25
Хак
7
Штегер
7
Штегер
25
Хак
16
Сандер
14
Плеа
14
Плеа
16
Сандер
9
Онора
9
Чванчара
9
Чванчара
9
Онора
Остались в запасе
Бавария
Боруссия М
40
Йонас Урбиг
ВР
41
Даниэль Перец
ВР
93
Саша Боэ
ПЗ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
42
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
11
Charles Herrmann
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
41
Даниэль Перец
ВР
93
Саша Боэ
ПЗ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
42
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
11
Charles Herrmann
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Бавария - Боруссия М
1
1
Всего ударов по воротам
24
16
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
3
8
Офсайды
1
1
Количество передач
672
382
Сейвы
7
7
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
10
4
Удары из пределов штрафной
14
11
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
2.53
1.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Боруссия М», 33-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Боруссия М»

«Бавария» – «Боруссия М»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М Бавария
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