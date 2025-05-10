10.05.2025, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-1-2-2-2
1
Нойер
22
Геррейру
2
Станишич
3
Дайер
6
Киммих
20
Лаймер
8
Горецка
21
Коман
11
Олисе
9
Кейн
13
Мюллер
4-1-2-2-1
18
Омлин
22
Ляйнер
4
Эльведи
2
Чародиа
26
Ульрих
5
Вайгль
16
Сандер
27
Райц
9
Онора
25
Хак
11
Кляйнденст
2
Станишич
5
Павлович
5
Павлович
2
Станишич
22
Геррейру
6
Палинья
6
Палинья
22
Геррейру
21
Коман
19
Сане
19
Сане
21
Коман
13
Мюллер
7
Гнабри
7
Гнабри
13
Мюллер
9
Кейн
10
Видович
10
Видович
9
Кейн
4
Эльведи
23
Скалли
23
Скалли
4
Эльведи
27
Райц
10
Нойхаус
10
Нойхаус
27
Райц
25
Хак
7
Штегер
7
Штегер
25
Хак
16
Сандер
14
Плеа
14
Плеа
16
Сандер
9
Онора
9
Чванчара
9
Чванчара
9
Онора
Остались в запасе
Бавария
Боруссия М
40
Йонас Урбиг
ВР
41
Даниэль Перец
ВР
93
Саша Боэ
ПЗ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
42
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
11
Charles Herrmann
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
41
Даниэль Перец
ВР
93
Саша Боэ
ПЗ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
42
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
11
Charles Herrmann
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Бавария - Боруссия М
1
1
Всего ударов по воротам
24
16
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
3
8
Офсайды
1
1
Количество передач
672
382
Сейвы
7
7
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
10
4
Удары из пределов штрафной
14
11
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
2.53
1.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Боруссия М», 33-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Боруссия М»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»