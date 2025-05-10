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  • «Валенсия» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Валенсия» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 13:50
Валенсия
10.05.2025, суббота, 15:00
Испания. Примера, 35 тур
3 : 0
Завершен
Хетафе
8' Пепелу (П) 18' Д. Лопес 37' У. Дуро (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
10
Андре Алмейда
ЦП
11
Луис Риоха
ЛВ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Хетафе
13
Давид Сорья
(К) ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
21
Хуан Иглесиас
ПЗ
14
Рамон Террац
ОП
5
Луис Милья
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
20
Альваро Родригес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
10
Иван Хайме
ЛВ
7
Серхи Каньос
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
10
Рафаэль Мир
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Хетафе
35
Хорхе Бенито
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
6
Хуан Беррокаль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
77
Коба да Коста
ЛВ
7
Карлес Перес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
4-3-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
5
Таррега
3
Москера
20
Фулкье
18
Пепелу
8
Гуэрра
10
Алмейда
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
3-3-1-1-2
13
Сорья
16
Рико
3
Альдрете
22
Дуарте
21
Иглесиас
14
Террац
24
Бернат
5
Милья
19
Федерико
9
Майорал
20
Родригес
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
20
Фулкье
4
Дьякаби
4
Дьякаби
20
Фулкье
18
Пепелу
5
Барренечеа
5
Барренечеа
18
Пепелу
10
Алмейда
10
Хайме
10
Хайме
10
Алмейда
11
Риоха
21
Перес
21
Перес
11
Риоха
16
Лопес
10
Мир
10
Мир
16
Лопес
3
Альдрете
6
Беррокаль
6
Беррокаль
3
Альдрете
21
Иглесиас
12
Ньом
12
Ньом
21
Иглесиас
19
Федерико
31
Бехуша
31
Бехуша
19
Федерико
20
Родригес
91
Йылдырым
91
Йылдырым
20
Родригес
Остались в запасе
Валенсия
Хетафе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
35
Хорхе Бенито
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
7
Алекс Сола
ПЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
77
Коба да Коста
ЛВ
7
Карлес Перес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
35
Хорхе Бенито
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
7
Алекс Сола
ПЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
77
Коба да Коста
ЛВ
7
Карлес Перес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Валенсия - Хетафе
3
5
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
2
6
Нарушения
17
20
Офсайды
0
5
Количество передач
403
261
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.72
0.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Хетафе», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Хетафе»

«Валенсия» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Валенсия
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