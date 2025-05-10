10.05.2025, суббота, 15:00
Испания. Примера, 35 тур
Испания. Примера, 35 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-3-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
5
Таррега
3
Москера
20
Фулкье
18
Пепелу
8
Гуэрра
10
Алмейда
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
3-3-1-1-2
13
Сорья
16
Рико
3
Альдрете
22
Дуарте
21
Иглесиас
14
Террац
24
Бернат
5
Милья
19
Федерико
9
Майорал
20
Родригес
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
20
Фулкье
4
Дьякаби
4
Дьякаби
20
Фулкье
18
Пепелу
5
Барренечеа
5
Барренечеа
18
Пепелу
10
Алмейда
10
Хайме
10
Хайме
10
Алмейда
11
Риоха
21
Перес
21
Перес
11
Риоха
16
Лопес
10
Мир
10
Мир
16
Лопес
3
Альдрете
6
Беррокаль
6
Беррокаль
3
Альдрете
21
Иглесиас
12
Ньом
12
Ньом
21
Иглесиас
19
Федерико
31
Бехуша
31
Бехуша
19
Федерико
20
Родригес
91
Йылдырым
91
Йылдырым
20
Родригес
Остались в запасе
Валенсия
Хетафе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
35
Хорхе Бенито
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
7
Алекс Сола
ПЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
77
Коба да Коста
ЛВ
7
Карлес Перес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
35
Хорхе Бенито
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
7
Алекс Сола
ПЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
77
Коба да Коста
ЛВ
7
Карлес Перес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Валенсия - Хетафе
3
5
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
2
6
Нарушения
17
20
Офсайды
0
5
Количество передач
403
261
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.72
0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Хетафе», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»