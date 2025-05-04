04.05.2025, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
4-3-2-1
21
Мюллер
33
Макенго
28
Гинтер
15
Линхарт
37
Розенфельдер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
9
Манзамби
32
Грифо
10
Доан
9
Адаму
3-3-1-1-2
1
Коварж
12
Тапсоба
4
Та
3
Хинкапе
30
Фримпонг
10
Джака
20
Гримальдо
24
Гарсия
17
Вирц
10
Буэндия
10
Шик
37
Розенфельдер
17
Кюблер
17
Кюблер
37
Розенфельдер
9
Манзамби
34
Рехль
34
Рехль
9
Манзамби
10
Доан
19
Бесте
19
Бесте
10
Доан
32
Грифо
25
Сильдийя
25
Сильдийя
32
Грифо
12
Тапсоба
13
Артур
13
Артур
12
Тапсоба
24
Гарсия
14
Паласиос
14
Паласиос
24
Гарсия
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
10
Буэндия
21
Адли
21
Адли
10
Буэндия
Остались в запасе
Фрайбург
Байер
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
27
Николас Хефлер
ОП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
27
Николас Хефлер
ОП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Фрайбург - Байер
1
2
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
10
16
Офсайды
2
0
Количество передач
296
634
Сейвы
0
2
Точность передач %
68
85
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.78
0.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Байера», 32-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»