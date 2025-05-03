03.05.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-3-1-2
26
Вандевордт
22
Раум
23
Люкеба
16
Клостерманн
19
Неделькович
21
Айдара
6
Зайвальд
44
Кампль
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
3-2-1-3-1
40
Урбиг
93
Боэ
3
Дайер
2
Станишич
6
Киммих
5
Павлович
20
Лаймер
7
Гнабри
19
Сане
11
Олисе
13
Мюллер
44
Кампль
17
Баку
17
Баку
44
Кампль
19
Неделькович
6
Гертрейда
6
Гертрейда
19
Неделькович
21
Айдара
18
Вермерен
18
Вермерен
21
Айдара
17
Опенда
20
Нуса
20
Нуса
17
Опенда
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
7
Гнабри
6
Палинья
6
Палинья
7
Гнабри
93
Боэ
8
Горецка
8
Горецка
93
Боэ
13
Мюллер
21
Коман
21
Коман
13
Мюллер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бавария
25
Леопольд Цингерле
ВР
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
14
Кристоф Баумгартнер
АП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
1
Мануэль Нойер
ВР
41
Даниэль Перец
ВР
42
Леннарт Карл
АП
10
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
14
Кристоф Баумгартнер
АП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
41
Даниэль Перец
ВР
42
Леннарт Карл
АП
10
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча РБ Лейпциг - Бавария
3
1
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
9
6
Офсайды
2
2
Количество передач
363
599
Сейвы
3
3
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.56
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Баварии», 32-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»