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  • «РБ Лейпциг» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«РБ Лейпциг» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 15:20
РБ Лейпциг
03.05.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 3
Завершен
Бавария
11' Б. Шешко 39' Л. Клостерманн 90+5' Ю. Поульсен
62' Э. Дайер 63' М. Олисе 83' Л. Сане
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
19
Коста Неделькович
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
44
Кевин Кампль
(К) ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
2
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Эрик Дайер
ЦЗ
93
Саша Боэ
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
5
Александар Павлович
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
11
Майкл Олисе
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
(К) ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
18
Артур Вермерен
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
41
Даниэль Перец
ВР
6
Жоау Палинья
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
42
Леннарт Карл
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
10
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
4-3-1-2
26
Вандевордт
22
Раум
23
Люкеба
16
Клостерманн
19
Неделькович
21
Айдара
6
Зайвальд
44
Кампль
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
3-2-1-3-1
40
Урбиг
93
Боэ
3
Дайер
2
Станишич
6
Киммих
5
Павлович
20
Лаймер
7
Гнабри
19
Сане
11
Олисе
13
Мюллер
44
Кампль
17
Баку
17
Баку
44
Кампль
19
Неделькович
6
Гертрейда
6
Гертрейда
19
Неделькович
21
Айдара
18
Вермерен
18
Вермерен
21
Айдара
17
Опенда
20
Нуса
20
Нуса
17
Опенда
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
7
Гнабри
6
Палинья
6
Палинья
7
Гнабри
93
Боэ
8
Горецка
8
Горецка
93
Боэ
13
Мюллер
21
Коман
21
Коман
13
Мюллер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бавария
25
Леопольд Цингерле
ВР
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
14
Кристоф Баумгартнер
АП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
1
Мануэль Нойер
ВР
41
Даниэль Перец
ВР
42
Леннарт Карл
АП
10
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
14
Кристоф Баумгартнер
АП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
41
Даниэль Перец
ВР
42
Леннарт Карл
АП
10
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча РБ Лейпциг - Бавария
3
1
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
9
6
Офсайды
2
2
Количество передач
363
599
Сейвы
3
3
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.56

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Баварии», 32-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Бавария»

«РБ Лейпциг» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария РБ Лейпциг
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