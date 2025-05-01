01.05.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
Лига Европы, 1/2 финала
0 : 3
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-2-2
25
Агирресабала
17
Бершиче
3
Вивиан
5
Альварес
18
де Маркос
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
10
Уильямс
19
Уильямс
21
Саннади
3-4-2-1
24
Онана
15
Йоро
5
Магуайр
3
Линделеф
3
Мазрауи
5
Угарте
5
Каземиро
13
Доргу
8
Фернандеш
49
Гарначо
19
Хойлунд
7
Беренгер
4
Паредес
4
Паредес
7
Беренгер
18
де Маркос
2
Горосабель
2
Горосабель
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
24
Прадос
24
Прадос
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
20
Гомес
20
Гомес
10
Уильямс
19
Уильямс
14
Джало
14
Джало
19
Уильямс
3
Мазрауи
23
Шоу
23
Шоу
3
Мазрауи
5
Магуайр
4
де Лигт
4
де Лигт
5
Магуайр
49
Гарначо
37
Мэйну
37
Мэйну
49
Гарначо
5
Угарте
7
Маунт
7
Маунт
5
Угарте
13
Доргу
16
Диалло
16
Диалло
13
Доргу
Остались в запасе
Атлетик
Манчестер Юнайтед
23
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Пейо Каналес
АП
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
2
Гарри Амасс
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
80
Джейдон Камасон
ПЗ
70
Бендито Мантато
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
23
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Пейо Каналес
АП
11
Горка Гурусета
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
2
Гарри Амасс
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
80
Джейдон Камасон
ПЗ
70
Бендито Мантато
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Атлетик - Манчестер Юнайтед
2
1
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
19
7
Офсайды
0
4
Количество передач
228
628
Сейвы
4
2
Точность передач %
70
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
2.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Манчестера Юнайтед», 1/2 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»