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  • «Атлетик» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 1 мая 2025

«Атлетик» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 1 мая 2025

1 мая 2025, 20:50
Атлетик
01.05.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
0 : 3
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
30' Каземиро 37' Б. Фернандеш (П) 45' Б. Фернандеш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
25
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
24
Беньят Прадос
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
18
Пейо Каналес
АП
14
Альваро Джало
ЛВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
2
Гарри Амасс
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
80
Джейдон Камасон
ПЗ
70
Бендито Мантато
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
16
Амад Диалло
ПВ
4-2-2-2
25
Агирресабала
17
Бершиче
3
Вивиан
5
Альварес
18
де Маркос
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
10
Уильямс
19
Уильямс
21
Саннади
3-4-2-1
24
Онана
15
Йоро
5
Магуайр
3
Линделеф
3
Мазрауи
5
Угарте
5
Каземиро
13
Доргу
8
Фернандеш
49
Гарначо
19
Хойлунд
7
Беренгер
4
Паредес
4
Паредес
7
Беренгер
18
де Маркос
2
Горосабель
2
Горосабель
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
24
Прадос
24
Прадос
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
20
Гомес
20
Гомес
10
Уильямс
19
Уильямс
14
Джало
14
Джало
19
Уильямс
3
Мазрауи
23
Шоу
23
Шоу
3
Мазрауи
5
Магуайр
4
де Лигт
4
де Лигт
5
Магуайр
49
Гарначо
37
Мэйну
37
Мэйну
49
Гарначо
5
Угарте
7
Маунт
7
Маунт
5
Угарте
13
Доргу
16
Диалло
16
Диалло
13
Доргу
Остались в запасе
Атлетик
Манчестер Юнайтед
23
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Пейо Каналес
АП
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
2
Гарри Амасс
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
80
Джейдон Камасон
ПЗ
70
Бендито Мантато
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
23
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Пейо Каналес
АП
11
Горка Гурусета
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
2
Гарри Амасс
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
80
Джейдон Камасон
ПЗ
70
Бендито Мантато
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Атлетик - Манчестер Юнайтед
2
1
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
19
7
Офсайды
0
4
Количество передач
228
628
Сейвы
4
2
Точность передач %
70
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
2.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Манчестера Юнайтед», 1/2 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Манчестер Юнайтед»

«Атлетик» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 1 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Манчестер Юнайтед Атлетик
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