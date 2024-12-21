21.12.2024, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
Германия. Бундеслига, 15 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-1-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
3
Хинкапе
20
Гримальдо
10
Джака
30
Фримпонг
14
Паласиос
17
Вирц
23
Телла
10
Шик
4-2-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
15
Линхарт
30
Гюнтер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
10
Доан
32
Грифо
9
Хелер
11
Грегоритч
3
Хинкапе
6
Белосян
6
Белосян
3
Хинкапе
20
Гримальдо
20
Мукиэле
20
Мукиэле
20
Гримальдо
30
Фримпонг
13
Артур
13
Артур
30
Фримпонг
10
Шик
24
Гарсия
24
Гарсия
10
Шик
23
Телла
11
Терье
11
Терье
23
Телла
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
8
Эггештайн
27
Хефлер
27
Хефлер
8
Эггештайн
10
Доан
34
Рехль
34
Рехль
10
Доан
6
Остерхаге
25
Сильдийя
25
Сильдийя
6
Остерхаге
11
Грегоритч
9
Адаму
9
Адаму
11
Грегоритч
Остались в запасе
Байер
Фрайбург
1
Матей Коварж
ВР
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Матей Коварж
ВР
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Байер - Фрайбург
1
2
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
9
Офсайды
0
1
Количество передач
679
333
Сейвы
1
7
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.91
0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Фрайбурга», 15-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Фрайбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»