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  • «Байер» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

«Байер» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

21 декабря 2024, 19:20
Байер
21.12.2024, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
5 : 1
Завершен
Фрайбург
45+1' П. Шик 51' Ф. Вирц 67' П. Шик 74' П. Шик 77' П. Шик
55' В. Грифо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
10
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Байер
1
Матей Коварж
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
21
Франсис Оньека
АП
11
Мартен Терье
ЛВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Жуниор Адаму
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
3
Хинкапе
20
Гримальдо
10
Джака
30
Фримпонг
14
Паласиос
17
Вирц
23
Телла
10
Шик
4-2-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
15
Линхарт
30
Гюнтер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
10
Доан
32
Грифо
9
Хелер
11
Грегоритч
3
Хинкапе
6
Белосян
6
Белосян
3
Хинкапе
20
Гримальдо
20
Мукиэле
20
Мукиэле
20
Гримальдо
30
Фримпонг
13
Артур
13
Артур
30
Фримпонг
10
Шик
24
Гарсия
24
Гарсия
10
Шик
23
Телла
11
Терье
11
Терье
23
Телла
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
8
Эггештайн
27
Хефлер
27
Хефлер
8
Эггештайн
10
Доан
34
Рехль
34
Рехль
10
Доан
6
Остерхаге
25
Сильдийя
25
Сильдийя
6
Остерхаге
11
Грегоритч
9
Адаму
9
Адаму
11
Грегоритч
Остались в запасе
Байер
Фрайбург
1
Матей Коварж
ВР
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Матей Коварж
ВР
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Байер - Фрайбург
1
2
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
9
Офсайды
0
1
Количество передач
679
333
Сейвы
1
7
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.91
0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Фрайбурга», 15-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер»«Фрайбург»

«Байер» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фрайбург Байер
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