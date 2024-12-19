19.12.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
Лига конференций, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Витория Гимараеш
Витория Гимараеш
4-3-1-2
14
Варела
13
Мендеш
4
44
20
Кошта
10
Мендеш
10
Силва
16
Силва
10
Сантуш
11
Силва
37
Сезар
4-1-1-2-2
1
Террачиано
2
Додо
28
Мартинес
15
Комуццо
65
Паризи
8
Мандрагора
23
Ричардсон
93
Иконе
10
Гюдмюндссон
18
Белтран
31
Куаме
10
Силва
20
Хандель
20
Хандель
10
Силва
10
Мендеш
20
Саму
20
Саму
10
Мендеш
10
Сантуш
18
Арканджо
18
Арканджо
10
Сантуш
15
Комуццо
6
Раньери
6
Раньери
15
Комуццо
65
Паризи
21
Госенс
21
Госенс
65
Паризи
93
Иконе
28
Колпани
28
Колпани
93
Иконе
23
Ричардсон
29
Адли
29
Адли
23
Ричардсон
10
Гюдмюндссон
20
Кен
20
Кен
10
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Фиорентина
91
Gui
ВР
27
Charles
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
23
Diogo Lobao
ЦП
86
Dieu-Merci Michel
ЦФ
79
Бика
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
28
Маат Даниэль Каприни
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
91
Gui
ВР
27
Charles
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
23
Diogo Lobao
ЦП
86
Dieu-Merci Michel
ЦФ
79
Бика
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
28
Маат Даниэль Каприни
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Витория Гимараеш - Фиорентина
4
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
20
7
Офсайды
0
2
Количество передач
393
460
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.09
1.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Витория Гимараеш» против «Фиорентины», 6 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витория Гимараеш» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «Оkko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»