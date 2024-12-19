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  • «Витория Гимараеш» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

«Витория Гимараеш» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

19 декабря 2024, 21:50
Витория Гимараеш
19.12.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
33' Г. Силва
87' Р. Мандрагора
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К) ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
10
Жоау Мендеш
ЦП
10
Тиагу Силва
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
37
Кайо Сезар
ЦФ
11
Густаво Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
(К) ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Амир Ричардсон
ЦП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
31
Кристиан Куаме
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Витория Гимараеш
91
Gui
ВР
27
Charles
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
20
Саму
ЦП
6
Зе Карлуш
ЦП
23
Diogo Lobao
ЦП
86
Dieu-Merci Michel
ЦФ
79
Бика
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
44
Йонас Хардер
ЦП
29
Ясин Адли
АП
20
Мойзе Кен
ЦФ
28
Маат Даниэль Каприни
ЦФ
4-3-1-2
14
Варела
13
Мендеш
4
44
20
Кошта
10
Мендеш
10
Силва
16
Силва
10
Сантуш
11
Силва
37
Сезар
4-1-1-2-2
1
Террачиано
2
Додо
28
Мартинес
15
Комуццо
65
Паризи
8
Мандрагора
23
Ричардсон
93
Иконе
10
Гюдмюндссон
18
Белтран
31
Куаме
10
Силва
20
Хандель
20
Хандель
10
Силва
10
Мендеш
20
Саму
20
Саму
10
Мендеш
10
Сантуш
18
Арканджо
18
Арканджо
10
Сантуш
15
Комуццо
6
Раньери
6
Раньери
15
Комуццо
65
Паризи
21
Госенс
21
Госенс
65
Паризи
93
Иконе
28
Колпани
28
Колпани
93
Иконе
23
Ричардсон
29
Адли
29
Адли
23
Ричардсон
10
Гюдмюндссон
20
Кен
20
Кен
10
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Фиорентина
91
Gui
ВР
27
Charles
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
23
Diogo Lobao
ЦП
86
Dieu-Merci Michel
ЦФ
79
Бика
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
28
Маат Даниэль Каприни
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
91
Gui
ВР
27
Charles
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
23
Diogo Lobao
ЦП
86
Dieu-Merci Michel
ЦФ
79
Бика
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
28
Маат Даниэль Каприни
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Витория Гимараеш - Фиорентина
4
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
20
7
Офсайды
0
2
Количество передач
393
460
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.09
1.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Витория Гимараеш» против «Фиорентины», 6 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витория Гимараеш»«Фиорентина»

«Витория Гимараеш» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Фиорентина Витория Гимараеш
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