16.12.2024, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 16 тур
Турция. Суперлига, 16 тур
4 : 3
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-1-3-2-1
16
Муслера
23
Айхан
14
Бартакжи
38
Йелерт
34
Торрейра
19
Акгюн
8
Сара
18
Кутлу
21
Йилмаз
7
Салаи
10
Мертенс
3-1-2-2-2
23
Чакир
79
Малхейру
29
Саатджи
13
Эльмали
19
Менди
5
Ландстрем
11
Туфан
7
Вишча
70
Чам
9
Нвакаеме
9
Банза
34
Торрейра
26
Демирбай
26
Демирбай
34
Торрейра
18
Кутлу
14
Якобс
14
Якобс
18
Кутлу
38
Йелерт
30
Батшуайи
30
Батшуайи
38
Йелерт
21
Йилмаз
22
Демир
22
Демир
21
Йилмаз
19
Акгюн
45
Осимхен
45
Осимхен
19
Акгюн
13
Эльмали
3
Баришич
3
Баришич
13
Эльмали
70
Чам
20
Гюнеш
20
Гюнеш
70
Чам
7
Вишча
70
Дрэгуш
70
Дрэгуш
7
Вишча
Остались в запасе
Галатасарай
Трабзонспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
6
Эюп Айдын
ОП
Главный тренер
Окан Бурук
54
Таха Тепе
ВР
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
21
Arda Ozturk
ЦЗ
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
99
Джихан Чанак
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
6
Эюп Айдын
ОП
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
21
Arda Ozturk
ЦЗ
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
99
Джихан Чанак
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Галатасарай - Трабзонспор
3
3
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
11
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
10
6
Нарушения
13
17
Офсайды
3
2
Количество передач
397
285
Сейвы
2
8
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
15
12
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.45
1.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Трабзонспора», 16-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Трабзонспор»
- Прямой эфир матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3»
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»