Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2024

«Галатасарай» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2024

16 декабря 2024, 19:50
Галатасарай
16.12.2024, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 16 тур
4 : 3
Завершен
Трабзонспор
8' Д. Мертенс 29' Ю. Акгюн 63' М. Батшуайи (П)
17' О. Туфан 51' С. Банза 55' О. Туфан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
38
Элиас Йелерт
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Юнус Акгюн
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
18
Беркан Кутлу
ЦП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Трабзонспор
23
Угурчан Чакир
(К) ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
29
Сердар Саатджи
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
19
Батиста Менди
ОП
5
Джон Ландстрем
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
7
Эдин Вишча
ПВ
9
Симон Банза
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
6
Эюп Айдын
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
30
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
21
Arda Ozturk
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
99
Джихан Чанак
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
70
Денис Дрэгуш
ЦФ
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
3-1-3-2-1
16
Муслера
23
Айхан
14
Бартакжи
38
Йелерт
34
Торрейра
19
Акгюн
8
Сара
18
Кутлу
21
Йилмаз
7
Салаи
10
Мертенс
3-1-2-2-2
23
Чакир
79
Малхейру
29
Саатджи
13
Эльмали
19
Менди
5
Ландстрем
11
Туфан
7
Вишча
70
Чам
9
Нвакаеме
9
Банза
34
Торрейра
26
Демирбай
26
Демирбай
34
Торрейра
18
Кутлу
14
Якобс
14
Якобс
18
Кутлу
38
Йелерт
30
Батшуайи
30
Батшуайи
38
Йелерт
21
Йилмаз
22
Демир
22
Демир
21
Йилмаз
19
Акгюн
45
Осимхен
45
Осимхен
19
Акгюн
13
Эльмали
3
Баришич
3
Баришич
13
Эльмали
70
Чам
20
Гюнеш
20
Гюнеш
70
Чам
7
Вишча
70
Дрэгуш
70
Дрэгуш
7
Вишча
Остались в запасе
Галатасарай
Трабзонспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
6
Эюп Айдын
ОП
Главный тренер
Окан Бурук
54
Таха Тепе
ВР
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
21
Arda Ozturk
ЦЗ
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
99
Джихан Чанак
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
6
Эюп Айдын
ОП
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
21
Arda Ozturk
ЦЗ
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
99
Джихан Чанак
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Галатасарай - Трабзонспор
3
3
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
11
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
10
6
Нарушения
13
17
Офсайды
3
2
Количество передач
397
285
Сейвы
2
8
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
15
12
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.45
1.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Трабзонспора», 16-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай»«Трабзонспор»

«Галатасарай» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Трабзонспор Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
3
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
Турецкий журналист – о ценах на Кисляка и Батракова: «Русские сошли с ума»
Вчера, 23:08
4
ЦСКА шокировал «Бешикташ» ценой на Кисляка
Вчера, 21:50
3
«Краснодар» ответил на предложение «Фенербахче» по Агкацеву
Вчера, 20:12
5
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
Вчера, 17:45
1
Салах договорился с новым клубом
Вчера, 17:23
Мостовой сказал, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
Вчера, 12:43
3
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
Вчера, 10:18
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
3 августа
8
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
3 августа
6
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
3 августа
3
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
3 августа
4
«Зенит» заинтересован в Батракове, который не хочет в Турцию
3 августа
13
Названа сумма, которую «Локомотив» хочет получить за Батракова
3 августа
4
В «Локомотиве» высказались о возможном уходе Батракова в «Галатасарай»
2 августа
1
«Галатасарай» близок к подписанию Батракова: названы сумма трансфера и размер зарплаты игрока
2 августа
20
В «Гезтепе» высказались о трансфере Жуана в ЦСКА
2 августа
7
У ЦСКА может сорваться трансфер нападающего
2 августа
4
В ЦСКА прокомментировали трансфер форварда Жуана
1 августа
Еще один турецкий клуб включился в борьбу за Салаха
1 августа
1
«Спартаку» посоветовали форварда, забивавшего на ЧМ-2026
1 августа
3
Батраков ответил на предложение «Галатасарая»
1 августа
12
«Галатасарай» хочет подписать футболиста сборной России вместо участника ЧМ-2026
1 августа
6
Макаров – о «Кайсериспоре»: «Мне сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов»
30 июля
4
«Зенит» сыграет с командой Текке
29 июля
1
ЦСКА предложили подписать Икарди
29 июля
2
Агент Икарди прокомментировал трансфер Мауро в Россию
29 июля
1
ЦСКА договорился о покупке Жуана
29 июля
6
ЦСКА предложил 15 миллионов за бразильского форварда
28 июля
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+